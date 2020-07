Urlaub während der Corona-Krise: Was möglich ist – und welche Regeln zu beachten sind

Urlaub zu Coronazeiten: Was ist möglich?

Das Coronavirus hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt – nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Denn viele Unternehmen mussten Kurzarbeit anmelden. Eine Katastrophe für Arbeitnehmer, die von nun an mit Kurzarbeitergeld Ihre Rechnungen bezahlen müssen. Auf einmal waren Dinge, die für uns selbstverständlich waren, nicht mehr möglich. Cafés, Restaurants, Bars, Fitness-Studios – eigentlich alle öffentlichen Einrichtungen wurden geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wer gehofft hat, in den Osterferien in den Urlaub zu fahren, wurde bitter enttäuscht. Es wurden Flüge gestrichen, Grenzen geschlossen und es herrschte Ausnahmezustand auf der ganzen Welt.

Doch langsam aber sicher kehrt seit Ende Mai die Normalität wieder ein – wenn sie auch anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Cafés und Restaurant dürfen unter Auflagen wieder öffnen und auch Deutschlands Nachbarländer öffnen langsam ihre Grenzen und bereiten sich auf Touristen vor.

Aber wie sieht so ein Urlaub unter Auflagen aus? Wohin dürfen wir im Sommer 2020 verreisen und welche Regeln gelten am Strand? Wir haben die wichtigsten Informationen für Ihren nächsten Urlaub in Zeiten des Coronavirus für Sie zusammengefasst.