Europas erster reiner Drohnen ETF von HANetf in der Analyse

Was ist der HANetf Drohnen ETF?

Der HANetf Drone UCITS ETF (ISIN: IE0003XW12I8 / WKN: A423E5) bildet den VettaFi Drone UCITS Index ab. Es handelt sich um einen regelbasierten Index, der Unternehmen erfasst, die in der Entwicklung, Herstellung und den Schlüsseltechnologien unbemannter Luftfahrtsysteme (also Drohnen, Sammelbegriff UAV) tätig sind. Die Besonderheit liegt in der sogenannten Pureplay-Methodik: Im Gegensatz zu breit aufgestellten Verteidigungs- oder Luftfahrtindizes schließt die Indexmethodik diversifizierte Großkonzerne weitgehend aus. Das macht den ETF zu einem besonders fokussierten Produkt, wenn du in diesen Sektor investieren möchtest.

Konkret gilt: Mindestens 80 Prozent des Index entfallen auf Pure-Play-Unternehmen, also Firmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes mit Drohnen oder zugehörigen Schlüsseltechnologien erwirtschaften. Weitere maximal 20 Prozent sind in diversifizierte Unternehmen investiert, die zumindest 20 Prozent Drohnen-Geschäft aufweisen. Hierbei gibt es eine Obergrenze von fünf Prozent je Titel. Bekannte Rüstungskonzerne wie Boeing (1,2 Prozent), Lockheed Martin (0,98 Prozent), BAE Systems (0,53 Prozent) und Leonardo (0,51 Prozent) tauchen im Portfolio auf, sind aufgrund der Anlagelogik aber deutlich untergewichtet.

Der HANetf Drone UCITS ETF im Überblick:

Merkmal Details Name HANetf Drone UCITS ETF ISIN / WKN IE0003XW12I8 / A423E5 Auflagedatum 5. März 2026 TER 0,69 % p. a. Replikation Physisch (Vollständig) Ausschüttung Thesaurierend (Aktien-)Positionen 32

Quelle: HANetf, Stand März 2026

finanzen.net ZERO: Starte jetzt beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) Eröffne in wenigen Schritten online dein Depot und handle deine Aktien und ETFs ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) – und mit voller Integration in Deutschlands größtes Börsenportal. Jetzt kostenlos Depot eröffnen

Welche Unternehmen stecken im Drohnen ETF?

Der Index umfasst insgesamt 32 Positionen. Die fünf größten sind Red Cat Holdings mit 24,1 Prozent, Ondas (15,7 Prozent) Inc., EHang Holdings (12,5 Prozent), AeroVironment (11,2 Prozent) und Unusual Machines mit 10,7 Prozent. Das sind Unternehmen die dir und vielen anderen Anlegern womöglich unbekannt sind.

Red Cat Holdings (RCAT) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Drohnen für Militär- und Sicherheitsbehörden. Das Unternehmen liefert mit seinem Teal-2-System Aufklärungsdrohnen für die US-Armee und hat sich als zugelassener Anbieter im Rahmen des Blue-UAS-Programms der US-Regierung etabliert. Red Cat ist die mit Abstand größte Position im Index.

Ondas Inc. (ONDS) entwickelt drahtlose Kommunikationssysteme und autonome Drohnenlösungen für Verteidigung, Industrie und Behörden. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete Ondas eine Kursentwicklung von mehr als 1.000 Prozent.

EHang Holdings (EH) ist ein chinesischer Pionier im Bereich autonomer Luftfahrtsysteme mit Sitz in Guangzhou. Das Unternehmen entwickelt elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) für den Personentransport sowie Drohnen für Logistik und Smart-City-Management. Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC hat die EH216-S als weltweit erste bemannte Passagierdrohne mit vollständiger Typzulassung ausgestattet.

AeroVironment (AVAV) ist einer der bekanntesten Drohnenhersteller der USA und liefert unter anderem die Switchblade-Lenkmunition und die Puma-Aufklärungsdrohne an US-Streitkräfte und deren Verbündete. AeroVironment erzielte im vergangenen Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von 21 Prozent und hat Aufträge im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar in seiner Pipeline.

Unusual Machines (UMAC) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Drohnenkomponenten mit Sitz in Puerto Rico. Das Unternehmen produziert FPV-Videobrillen, Flugsteuerungen und Motoren für kommerzielle und militärische Anwendungen. Unusual Machines beliefert unter anderem die US-Army und erzielte 2025 einen Umsatzanstieg von 101 Prozent auf rund 11,2 Millionen US-Dollar.

Daneben enthält der Index weitere Spezialisten wie Draganfly (autonome Fluggeräte), Elsight (Drohnenkommunikation), Kratos Defense (Kampfdrohnen) und AIRO Group Holdings (Drohnen und Trainings).

Die Wachstumsthese hinter dem Drohnen ETF stützt sich auf mehrere Marktprognosen. Laut GSBR Research (Februar 2026) soll der weltweite UAV-Markt in den kommenden zehn Jahren militärische Ausgaben von mehr als 216,5 Milliarden US-Dollar auslösen. Der zivile Markt für unbemannte Luftfahrtsysteme soll von 10,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 20,6 Milliarden US-Dollar bis 2033 wachsen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 6,8 Prozent. Der kommerzielle Teilmarkt allein wird bis 2028 auf 9,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Precedence Research (Januar 2026) schätzt den Gesamtmarkt bis Ende des Jahrzehnts auf rund 209,9 Milliarden US-Dollar bei einer jährlichen Wachstumsrate von 16,8 Prozent.

HANetf gliedert das Wachstum in drei Säulen: Militär und Verteidigung, Zivilbehörden und öffentliche Sicherheit sowie kommerzielle und industrielle Nutzung. Tom Bailey (Head of Research bei HANetf) geht davon aus, dass die kommerzielle Nutzung in diesem Jahrzehnt sogar schneller wächst als die militärische Nachfrage. Hierbei vor allem in den Bereichen Logistik, Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Industrieinspektion.

⚠️ Wichtig Wichtig: Nutze Themen-ETFs wie den HANetf Drone ETF ausschließlich als Beimischung. Themen-ETFs investieren häufig in sehr wenig Einzelwerte und sind daher stark fokussiert. Als alleiniges Investment stellt das ein zu hohes Klumpenrisiko dar.

Der Kontext: Rüstungsausgaben auf Rekordniveau

Um die strukturellen Treiber hinter dem Drohnen ETF zu verstehen, lohnt ein Blick auf die globalen Militäretats. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI stiegen die weltweiten Rüstungsausgaben im Jahr 2024 auf 2.718 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist der stärkste Anstieg seit dem Ende des Kalten Krieges. Mehr als 100 Länder haben ihre Militärausgaben im vergangenen Jahr erhöht. Konkret: Alle europäischen Staaten mit Ausnahme von Malta steigerten ihre Verteidigungsbudgets.

Militärausgaben 2024 nach SIPRI:

Land Ausgaben 2024 Veränderung ggü. Vorjahr USA 997 Mrd. US-Dollar +5,7 % China 314 Mrd. US-Dollar +7,0 % Russland 149 Mrd. US-Dollar +38,0 % Deutschland 88,5 Mrd. US-Dollar +28,0 % Frankreich 64,7 Mrd. US-Dollar +6,1 % Europa gesamt 693 Mrd. US-Dollar +17,0 %

Quelle: SIPRI Military Expenditure Report, April 2025. Hinweis: Der neue SIPRI Arms Transfers Report (März 2026) enthält aktualisierte Daten zu globalen Rüstungsexporten und -importen, jedoch keine neuen Rüstungsausgaben – diese Daten werden jährlich im Frühjahr veröffentlicht.

Deutschland ist laut SIPRI erstmals seit der Wiedervereinigung das Land mit den höchsten Militärausgaben in Westeuropa. Der Anstieg von 28 Prozent liegt mehr als dreimal so hoch wie der globale Durchschnitt. Treiber ist das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr, das 2022 beschlossen wurde. Über die vergangenen zehn Jahre betrug die Steigerung der deutschen Militärausgaben laut SIPRI 89 Prozent. Konkret plant Deutschland laut HANetf, bis 2029 mehr als 8.000 unbemannte Systeme einzuführen.

ETF-Kosten und praktische Hinweise

Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,69 Prozent pro Jahr (0,69 % p. a.). Das entspricht etwa dem Marktniveau für spezialisierte Themen-ETFs, liegt aber über den günstigsten Rüstungs-ETFs ab 0,15 Prozent, die ein breiteres Anlageuniversum abbilden.

Da der Fonds in US-Dollar notiert ist, tragen Anleger aus dem Euroraum ein Währungsrisiko. Als thematischer ETF mit 32 Positionen ist das Produkt stark auf wenige Werte fokussiert. Kursschwankungen können also deutlich stärker ausfallen als bei breiter diversifizierten Fonds. Bisher ist das Produkt bei keinem deutschen Online-Broker sparplanfähig.

Die größten in Deutschland handelbaren Rüstungs-ETFs im Überblick

Wer in den Verteidigungs- und Rüstungssektor investieren möchte, hat inzwischen eine breite Auswahl. Aktuell sind etwa 19 Rüstungs-ETFs in Deutschland verfügbar. Einen ausführlichen Ratgeber zu Rüstungs-ETFs findest du in unserem Ratgeber-Bereich: Rüstungs-ETFs: Warum sie jetzt boomen und wie du investierst.

Die wichtigsten Produkte im Überblick (Stand: März 2026):

ETF-Name Anbieter ISIN TER Fokus Fondsvolumen VanEck Defense UCITS ETF VanEck IE000YYE6WK5 0,55 % Global ca. 7.536 Mio. Euro HANetf Future of European Defence UCITS ETF HANetf IE0002ZQWJ43 0,41 % Europa ca. 4.100 Mio. Euro WisdomTree Europe Defence UCITS ETF WisdomTree IE0002Y8CX98 0,40 % Europa ca. 3.400 Mio. Euro HANetf Future of Defence UCITS ETF HANetf IE000OJ5TQP4 0,29 % Global (NATO+) ca. 3.000 Mio. Euro iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF iShares IE000U9ODG19 0,35 % Global ca. 1.450 Mio. Euro Global X Defence Tech UCITS ETF Global X IE000JCW3DZ3 0,50 % Global (Tech) ca. 577 Mio. Euro Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Amundi LU3038520774 0,35 % Europa ca. 436 Mio. Euro BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF BNP Paribas LU3047998896 0,18 % Europa ca. 274 Mio. Euro First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF First Trust IE000NVDQXE1 0,65 % Global ca. 113 Mio. Euro Invesco Defence Innovation UCITS ETF Invesco IE000BRM9046 0,35 % Global (Cyber/Tech) ca. 110 Mio. Euro HANetf Drone UCITS ETF HANetf IE0003XW12I8 0,69 % Drohnen (Global) Neuauflage März 2026 Quelle: eigene Recherchen, Anbieterangaben. Stand: März 2026. Sortiert nach Fondsvolumen. Der HANetf Drone UCITS ETF (IE0003XW12I8) ist nicht in der Top-10-Liste enthalten, da das Fondsvolumen unter 100 Millionen Euro liegt. Zum Vergleich hat die Redaktion den ETF aufgenommen.

Fazit: Chancen und Risiken

Es verwundert nicht, dass HANetf mit dem Drohnen-ETF ein weiteres Defense-Produkt an den Markt bringt. Derzeit sind die Umfeldbedingungen für Rüstungs-ETFs sehr gut. Die Verteidigungsbudgets steigen weltweit und die Technologie schreitet rasant voran. Drohnen sind zum strategischen Schwerpunkt avanciert, und der zivile Markt wächst parallel. Die Pureplay-Methodik des ETFs sorgt dafür, dass Anleger tatsächlich in Drohnenspezialisten investieren können und nicht durch Large Caps wie Lockheed Martin oder Boeing, die Drohnen eher als Randgeschäft betreiben, verwässert werden.

Gleichzeitig birgt das Produkt auch Risiken. Themen-ETFs werden nicht selten am Höhepunkt eines Hypes aufgelegt. Eine Studie der Ohio State University zeigt: Themen-ETFs verlieren in den fünf Jahren nach ihrem Start im Schnitt knapp 30 Prozent risikoadjustierte Rendite. Viele der enthaltenen Unternehmen sind womöglich klein, wenig liquide oder noch nicht profitabel. Regulatorische Unsicherheiten, geopolitische Verschiebungen oder technologische Rückschläge können einzelne Positionen stark treffen. Die Konzentration auf 32 Titel verstärkt das Risikoprofil zusätzlich. Von diesen 32 Positionen vereinen die Top-5 etwa 75 Prozent des Fondsvermögens auf sich. Das macht dein Investment stark abhängig von wenigen Einzeltiteln. Mit 0,69 Prozent Gesamtkostenquote (engl. Total-Expense-Ratio/TER) ist der ETF selbst für einen Themen-ETF nicht günstig. Allerdings ist er neu. Mit fortlaufender Zeit und wachsendem Fondsvolumen ergibt sich Potenzial für Kostensenkungen durch den Emittenten.

💡 Gut zu wissen ETF-Sparplanrechner: Du willst wissen, was dein ETF-Sparplan einbringt? Nutze direkt unseren ETF-Sparplanrechner und berechne unterschiedliche Szenarien. Zusätzlich erkennst du in wenigen Klicks, wie sich Steuern und die Teilfreistellung auf dein Vermögen auswirken.

So setzt du den ETF in deinem Portfolio ein

Den DRON-ETF solltest du nicht als Kerninvestment betrachten, sondern als gezielte Beimischung. Sinnvoll kann eine Gewichtung von maximal fünf Prozent deines Gesamtportfolios sein. Kombiniere Themen-ETFs möglichst mit einem breiten Basis-ETF wie einem MSCI World, einem FTSE World oder einem MSCI ACWI der den stabilen Kern bildet. So profitierst du vom Wachstumspotenzial des Drohnenmarkts, ohne dein Portfolio unverhältnismäßig stark zu belasten.

Hast du bereits einen Rüstungs-ETF im Depot, prüfe, ob du dich bei manchen Einzelinvestments eventuell doppelst. Der DRON-ETF ist durch seine Pureplay-Ausrichtung deutlich fokussierter als klassische Rüstungsprodukte, dennoch sind Überschneidungen möglich.