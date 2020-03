Exporo Erfahrungen: Die Crowdinvesting-Plattform Exporo im ausführlichen Test

Option 1: Immobilienfinanzierung mit Exporo-Finanzierung

Mit „Exporo Finanzierung“ bietet die Crowdinvesting-Plattform die Beteiligung in kurzfristige und festverzinste Projektentwicklungen von Immobilienunternehmen an. Projektentwickler errichten bei diesen über eine bestimmte Laufzeit neue Wohngebäude oder sanieren Gewerbeobjekte. Für die Realisierung ihrer Immobilienprojekte benötigen Projektentwickler kurzfristig viel Kapital. Das Problem: Die umfassende Regulierung. Wegen der vielen Auflagen erhalten Projektentwickler das benötigte Kapital nur noch zum Teil von Banken. Beispielsweise müssen die Projektentwickler bei der Errichtung von Neubauten darauf achten, dass diese die soziale Infrastruktur fördern und nach ökologischen Maßnahmen gebaut werden.

An dieser Stelle kommt Exporo ins Spiel: Mittels Crowdinvesting sammelt Exporo das Kapital bei vielen privaten (und institutionellen) Anlegern ein. Die Exporo-Finanzierung und das Crowdinvesting/Crowdfunding (den Unterschied erklären wir später in diesem Ratgeber) machen es möglich, dass sich viele Investoren zusammenschließen, um dann gemeinsam das Projekt mitzufinanzieren und so aus den Projekterlösen Rendite zu erzielen.

Durch den Erlös der Exporo-Immobilienprojekte entsteht eine „endfällige“ Verzinsung von – in der Regel – vier bis sechs Prozent pro Jahr. Die Laufzeiten betragen zwischen zwölf und 36 Monaten. Für Investoren fallen keinerlei Zusatzkosten an, die Registrierung und die Angebotsnutzung auf der Exporo-Crowdinvesting-Plattform sind kostenlos. Ihre Investition fließt also voll und ganz in das Immobilienprojekt. Die Kosten für das Betreiben der Plattform und den Kundenservice stellt Exporo dem Projektentwickler in Rechnung.