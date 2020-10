Fahrradversicherung: Wann sie sich wirklich lohnt – und was einen guten Tarif ausmacht

Die Nachtklausel bei der Hausratsversicherung

In älteren Versicherungsbedingungen gilt in manchen Fällen die Nachtklausel. Das heißt, dass der vollständige Versicherungsschutz nur zwischen sechs Uhr und 22 Uhr greift. Das Rad ist außerhalb dieser Zeiten also nicht versichert. Die Klausel gilt allerdings nicht, wenn Sie das Rad zwischen 22 Uhr und sechs Uhr noch benutzt haben, zum Beispiel weil Sie es vor dem Kino abgestellt haben, während Sie einen Film gesehen haben. Das Fahrrad muss in diesem Fall aber durch ein eigenständiges Schloss gesichert sein.