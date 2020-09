Fidelity Erfahrungen: Der Robo-Advisor mit aktiv verwalteten Fonds im Test

Fidelity: Der Robo-Advisor im Kurzporträt

Der Robo-Advisor von Fidelity International bietet seine Dienste seit 2018 in Deutschland an und setzt dabei auf aktiv gemanagte Fonds – und zwar nicht nur die aus dem eigenen Hause. Fidelity hat seinen deutschen Sitz in Kronberg im Taunus. Wir haben in unserem Ratgeber einen Blick auf das Angebot und den Service von Fidelity geworfen. Unsere Erfahrungen können Sie hier nachlesen.