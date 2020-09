Ginmon: Test und Erfahrungen – Robo-Advisor mit einzigartiger Technologie

Ginmon: Anlagestrategie im Detail erklärt

Die Anlagestrategie von Ginmon basiert auf der wissenschaftlichen Portfolio-Theorie und dem Prinzip des antizyklischen Faktor-Investings – beide Methoden von Nobelpreisträgern entwickelt. Das heißt, der Robo-Advisor setzt auf die Kapitalmarkt-Faktoren Size, Value und Makro. So wird vermehrt in kleinere Unternehmen (Size) investiert, aber auch in unterbewertete Unternehmen (Value). Außerdem werden die Anlageklassen nach dem Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Kapitalmarktregionen (Makro) gewichtet.

Zusätzlich ist der Algorithmus von Ginmon darauf ausgerichtet, konträr zum Herdentrieb, also antizyklisch, zu investieren. Das bedeutet, dass Wertpapiere, die innerhalb eines Kundenportfolios übergewichtet sind, verkauft werden und in untergewichtete Bestandteile investiert wird. Diese eher für einen Robo-Advisor ungewöhnliche Methode begründet CIO Fabian Knigge so: „Die erfolgreichsten Investoren der Welt setzen seit Jahrzehnten auf antizyklische Portfolioallokation. Mit Ginmon haben wir diese Strategie für Privatkunden zugänglich gemacht.“