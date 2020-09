Growney Erfahrungen: Der Robo-Advisor im ausführlichen Test

Eine passive Strategie für optimale Rendite

Gronwey nutzt eine passive Strategie, bei der Fonds einen Index nachbilden. Die Fonds bilden den Index so genau wie möglich nach. Dementsprechend folgt der Kurs den Index. Das bedeutet: Wenn der Index fällt, fällt auch der ETF und umgekehrt. Durch eine breite Diversifikation, also die Verteilung einer Anlage auf verschiedene Anlageklassen und -märkte, sind die Fonds rendite- und risikooptimiert. Dies hat zur Folge, dass Sie mit diesen Fonds ein geringeres Risiko eingehen. Die Diversifikation findet weltweit statt, denn die ausgewählten Aktien-ETFs umfassen mehr als 2.400 Aktien in mehr als 45 Ländern. Sie orientieren sich am BIP. Die Anleihenfonds, in die der Kunde investiert, umfassen europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten. Sie dienen im Wesentlichen zur Reduzierung des Anlage-Risikos.

Die Kosten, Steuern und Risiken sollen für Anleger so gering wie möglich gehalten werden. Als Growney-Kunde können Sie Ihre monatliche Sparrate auf dem Portal jederzeit anpassen. Auch Ein- und Auszahlungen können Sie mit nur wenigen Klicks ausführen.