klimaVest Erfahrungen: der Nachhaltigkeitsfonds im Test

Anlagestrategie von klimaVest

Der klimaVest-Fonds achtet auf eine breite Risikostreuung über verschiedene Länder, Standorte und Assetklassen. Anhand dieser Anlagestrategie investieren Anleger in mehr als 25 Projekte aus zwei Bereichen.

Ein Bereich investiert in Energiedistribution. Dabei handelt es sich um nachhaltige Infrastruktur, Mobilität und Forstwirtschaft. Der andere Bereich beinhaltet Investments in Energieerzeugung. Bis zu 75 Prozent des Kapitals werden in diese Bereiche investiert. Maximal 25 Prozent des Fondsvolumens dürfen in andere nachhaltige Vermögenswerte wie Recyclinganlagen fließen, die wie alle Investitionen des Fonds einen positiven und messbaren Beitrag zum Erreichen ökologisch nachhaltiger Ziele im Sinne der Taxonomie-Verordnung leisten sollen. Insgesamt sollen zehn Milliarden Euro von Anlegern in diese Bereiche fließen, inklusive Kredite von mindestens 25 Milliarden Euro. Im November 2020 besaß der Fonds bereits mehrere Wind­energie­anlagen in Deutsch­land, Schweden und Spanien sowie drei grüne Anleihen.

Tipp: In unserem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Wertpapiertdepot eröffnen können.