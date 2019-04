Amazon Kreditkarte im Test: Kosten, Angebot und Service der Amazon Visa Kreditkarten unter der Lupe

Die besten Kreditkarten

Kreditkartenvergleich – so finden Sie die beste Kreditkarte

Oft als Plastik-Geld mit zweifelhaftem Ruf verschrien, sind Kreditkarten aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken - und das aus gutem Grund: Kreditkartennutzer bezahlen im Urlaub besonders komfortabel, genießen große Vorteile beim Einkauf im Internet und können Geld in aller Welt sicher abheben.

Extra-Geld für Ihr Eigenheim

Baukindergeld – wie Sie die staatliche Eigenheimförderung beantragen und erhalten

Wenn Sie planen in naher Zukunft eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, sollten Sie Ihren Anspruch auf Baukindergeld prüfen. Denn mit dem Baukindergeld erhalten Sie über einen Zeitraum von zehn Jahren als Familie oder als Alleinerziehender staatliche Förderung für Ihren Traum von Eigenheim. Alles Wichtige rund um den Antrag auf Kindergeld, die Voraussetzung für das Baukindergeld lesen Sie hier.

Lufthansa-Kreditkarte im Fokus

Lufthansa Miles and More Kreditkarte: Sicher bezahlen und Prämien erhalten mit der Lufthansa-Kreditkarte

Mit der Lufthansa Miles and More Kreditkarte zahlen Kunden nicht nur besonders bequem und sicher, sondern erhalten gleichzeitig attraktive Prämien. Wir verraten Ihnen, wann sich die Lufthansa-Kreditkarte lohnt, wie Sie vom Miles & More-Bonusprogramm am besten profitieren und was die Lufthansa Miles and More Kreditkarte so begehrt macht.