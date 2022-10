Libertex im Test: Erfahrungen mit dem CFD-Broker

Das Angebot von Libertex

Als Handelsplattform ist Libertex12 besonders für Trader geeignet, die bereits erste Trading-Erfahrungen besitzen. Auf der preisgekrönten Plattform haben Sie Zugang zu mehr als 250 Basiswerten. Die Mindesthandelssumme beträgt nur zwanzig Euro, was extrem niedrig ist. Libertex bietet eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, wie Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte, SOFORT und Giropay etc. an. Als Trader sollten Sie die unterschiedlichen Ein- und Auszahlungsbedingen, die für die verschiedenen Zahlungsmethoden gelten, beachten. Je nach Methode variiert der Maximalbetrag für Ein- und Auszahlungen.

Libertex bietet seinen Nutzern drei unterschiedliche Plattformen. Mit der Libertex Handelsplattform erhalten Sie mobilen Zugang zu den Finanzmärkten in weniger als einer Minute. In der App werden Ihnen CFDs auf eine breite Palette von Basiswerten angeboten. Sie können zwischen CFDs auf Aktien von führenden Unternehmen, Aktienindizes, Metalle, Währungen, auf Öl oder Gas und mehr wählen. Als Einzel-Trader kann ein maximaler Trading-Hebel von bis zu 1:30 eingesetzt werden. Des Weiteren bietet Libertex ein kostenloses Demokonto12 mit 50.000 Euro. So können Sie den Handel mit CFDs üben, bevor Sie direkt in das Live-Trading einsteigen.

Darüber hinaus bietet Libertex die beiden Handelssoftwares MetaTrader 4 sowie die neuere Version MetaTrader 5. Neben dem Forex-CFD-Trading können Sie auch hier CFDs auf Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und ETFs handeln.