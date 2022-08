LINUS Erfahrungen: Die Investment-Plattform für Immobilien im Test

Immobilien stellen eine solide Wertanlage dar – in volatilen wie in ruhigen Börsenzeiten. Mit LINUS erhalten Privatanleger exklusiven Zugang zu Private Real Estate, also Immobilieninvestments, die bisher nur institutionellen Anlegern offenstanden. Wie das funktioniert und welche Renditechancen Sie mit LINUS erwarten könnten, haben wir getestet. Empfehlungen und die wichtigsten Informationen erhalten Sie in einer Übersicht zum Einstieg.