KGV, KUV, ROE, Dividendenrendite, operative Marge – du kennst die Abkürzungen, aber weißt nicht, welche wirklich zählen. Du bist nicht allein. Die meisten Privatanleger ertrinken in Kennzahlen und treffen am Ende Bauchentscheidungen. Dabei reichen sechs Werte und 15 Minuten, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Hier ist der Schnelltest, den Profis nutzen.

Zahlenflut? So trennst du Wichtiges von Lärm

Die größte Hürde ist nicht die Mathematik, sondern die Auswahl. Nicht jede Kennzahl sagt dir die Wahrheit über Qualität. Konzentriere dich auf drei Fragen: Wie profitabel ist das Geschäft? Wie stabil und finanzierbar sind die Gewinne? Ist der Preis der Aktie im Verhältnis dazu vernünftig?

Damit sortierst du Kennzahlen automatisch: Qualität, Stabilität, Bewertung. Alles andere ist Beiwerk. Du brauchst außerdem Kontext: Branche, Geschäftsmodell, Zyklizität. Ein Softwareanbieter wird anders bewertet als ein Versorger. Vergleiche also nie wild zwischen Sektoren – vergleiche innerhalb der Branche.

Die sechs Kennzahlen, die wirklich zählen

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Preis je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie. Zeigt, wie viele Euro Anleger für einen Euro Gewinn zahlen. Niedriger ist nicht automatisch besser; Wachstum rechtfertigt oft ein höheres KGV.

Preis je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie. Zeigt, wie viele Euro Anleger für einen Euro Gewinn zahlen. Niedriger ist nicht automatisch besser; Wachstum rechtfertigt oft ein höheres KGV. KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Börsenwert geteilt durch Umsatz. Besonders nützlich bei jungen oder wachstumsstarken Firmen, die noch keine stabilen Gewinne erzielen. Aussagekräftig erst im Branchenvergleich und zusammen mit Margen.

Börsenwert geteilt durch Umsatz. Besonders nützlich bei jungen oder wachstumsstarken Firmen, die noch keine stabilen Gewinne erzielen. Aussagekräftig erst im Branchenvergleich und zusammen mit Margen. Dividendenrendite: Jahresdividende je Aktie geteilt durch Aktienkurs. Gut für Einkommensinvestoren. Wichtig: Die Ausschüttung muss durch den freien Cashflow gedeckt sein, sonst ist sie nicht nachhaltig.

Jahresdividende je Aktie geteilt durch Aktienkurs. Gut für Einkommensinvestoren. Wichtig: Die Ausschüttung muss durch den freien Cashflow gedeckt sein, sonst ist sie nicht nachhaltig. Eigenkapitalrendite (ROE): Jahresgewinn dividiert durch Eigenkapital. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital wirtschaftet. Höher ist gut – aber nur, wenn weder hohe Verschuldung noch umfangreiche Aktienrückkäufe den Wert künstlich aufblähen. Unternehmen mit sehr niedrigem Eigenkapital weisen einen optisch hohen ROE aus, ohne dass sich die operative Leistung tatsächlich verbessert hat.

Jahresgewinn dividiert durch Eigenkapital. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital wirtschaftet. Höher ist gut – aber nur, wenn weder hohe Verschuldung noch umfangreiche Aktienrückkäufe den Wert künstlich aufblähen. Unternehmen mit sehr niedrigem Eigenkapital weisen einen optisch hohen ROE aus, ohne dass sich die operative Leistung tatsächlich verbessert hat. Operative Marge: Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz. Sagt dir, wie viel vom Umsatz als operativer Gewinn übrig bleibt. Stetig steigende Margen sind ein Qualitätssignal.

Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz. Sagt dir, wie viel vom Umsatz als operativer Gewinn übrig bleibt. Stetig steigende Margen sind ein Qualitätssignal. Verschuldung: Nettoschulden im Verhältnis zur Ertragskraft. Gängige Varianten sind etwa Nettoschulden zu EBITDA oder Nettoschulden zu operativem Cashflow – beide liefern ein ähnliches Bild, werden aber je nach Branche und Quelle unterschiedlich bevorzugt. Weniger Schulden bedeuten mehr Puffer in harten Zeiten und mehr Freiheit für Investitionen.

In fünfzehn Minuten zur Erstbewertung

Nutze diese Checkliste als Schnelltest. Sie ersetzt keine tiefe Analyse, filtert aber zuverlässig.

Verstehen: Was verkauft das Unternehmen, wie verdient es Geld? Wiederkehrende Einnahmen und Preissetzungsmacht sind Pluspunkte. Stabilität prüfen: Umsatz- und Gewinnentwicklung über fünf Jahre. Wachsen sie stetig oder schwanken sie stark? Qualität messen: Operative Marge und ROE. Sind sie stabil oder im Trend steigend? Finanzen sichern: Nettoschulden im vernünftigen Verhältnis zur Ertragskraft. Zinszahlungen sollten problemlos aus dem laufenden Geschäft bedient werden. Bewertung einordnen: KGV/KUV im Branchenvergleich. Höheres Wachstum kann höhere Multiples rechtfertigen – aber nicht grenzenlos. Sicherheitsmarge: Plane einen Puffer ein. Wenn Annahmen leicht enttäuschen, fühlst du dich mit dem Preis noch wohl?

Wenn du nach diesem Schnelltest weiter überzeugt bist, lohnt eine tiefere Recherche: Geschäftsberichte, Investorenpräsentation, Konkurrenzvergleich.

Beispielrechnungen: so prüfst du Qualität

KGV: Kurs je Aktie 50 Euro, Gewinn je Aktie fünf Euro. KGV = 50 / 5 = 10. Interpretation: Du zahlst das Zehnfache des Gewinns. Im Vergleich zur Branche: Ist zehn niedrig, normal oder hoch?

KUV: Börsenwert 1.000 Mio. Euro, Umsatz 200 Mio. Euro. KUV = 1.000 / 200 = 5. Aussage: Für jeden Euro Umsatz zahlst du fünf Euro Marktkapitalisierung. Sinnvoll, wenn das Unternehmen noch keine stabilen Gewinne erzielt – prüfe dabei die Marge.

Dividendenrendite: Dividende zwei Euro, Kurs 50 Euro. Rendite = 2 / 50 = 4 %. Check: Wird die Dividende vom freien Cashflow gedeckt? Wenn nicht, ist die Rendite trügerisch.

ROE: Gewinn 100 Mio., Eigenkapital 500 Mio. ROE = 100 / 500 = 20 %. Stark, sofern die Verschuldung moderat ist und das Eigenkapital nicht durch Rückkäufe stark geschrumpft wurde. Ein hoher ROE, der nur auf einem geringen Eigenkapitalsockel basiert, ist mit Vorsicht zu genießen.

Operative Marge: Operativer Gewinn 40 Mio., Umsatz 200 Mio. Marge = 40 / 200 = 20 %. Steigende Marge über mehrere Jahre deutet auf Preissetzungsmacht und Effizienz hin.

Verschuldung: Nettoschulden 300 Mio., operativer Cashflow 150 Mio. Verhältnis = 300 / 150 = 2. Solide, solange das Geschäft stabil ist. Zyklische Branchen brauchen mehr Puffer. Alternativ kannst du Nettoschulden ins Verhältnis zum EBITDA setzen – die Logik bleibt dieselbe.

Billig oder günstig? Der Realitätscheck

Eine niedrige Kennzahl heißt nicht automatisch „Schnäppchen“. Manchmal preist der Markt echte Probleme ein: schrumpfender Markt, schwache Produkte, rechtliche Risiken. Umgekehrt zahlen Anleger für Qualität und Wachstum oft einen Aufpreis – gerechtfertigt, wenn die Firma ihre Stärke über Jahre beweist.

Frage dich deshalb immer:

Ist das Geschäftsmodell widerstandsfähig und verständlich?

Sind Margen und ROE stabil oder steigend?

Trägt die Bilanz auch in schwierigen Zeiten?

Passt der Preis (KGV/KUV) zum Wachstum und zur Qualität?

Erst wenn Qualität, Stabilität und Bewertung zusammenpassen, entsteht ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Alles andere ist Spekulation.

Von der Zahl zur Entscheidung: dein System

Baue dir ein kurzes, schriftliches System. Es schützt dich vor spontanen Gefühlen und Kursschwankungen.

Regeln definieren: Welche Mindestwerte akzeptierst du (z. B. positive Gewinne, tragbare Schulden, stabile Marge)? Vergleichsmaßstab wählen: Immer Branchenvergleich statt Einzelblick. Ein Software-KGV ist nicht mit einem Banken-KGV vergleichbar. These formulieren: Warum sollte das Unternehmen in drei bis fünf Jahren mehr verdienen? Nenne die Treiber konkret. Preisdisziplin: Lege eine Spanne fest, in der das Verhältnis von Qualität zu Preis für dich passt. Review-Termine: Alle sechs bis zwölf Monate neu prüfen: Entwicklung, Annahmen, Risiken.

So wird aus Kennzahlen ein wiederholbarer Prozess – und aus Unsicherheit eine Entscheidung mit Substanz.

Fazit

Fundamentalanalyse ist kein Zahlendschungel, sondern ein Filter. Konzentriere dich auf Qualität (Marge, ROE), Stabilität (Gewinne, Cashflow) und Bewertung (KGV, KUV) – im Kontext der Branche. Rechne einfache Beispiele selbst nach, notiere deine Regeln und halte an deiner Preisdisziplin fest. So triffst du ruhige, nachvollziehbare Entscheidungen, auch wenn die Märkte toben. Starte heute mit einem Unternehmen deiner Wahl und gehe die 15-Minuten-Checkliste durch – der erste Schritt schafft Klarheit, die du in jeder künftigen Analyse nutzen kannst.