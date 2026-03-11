Altersvorsorgedepot für Familien: So holen Sie die maximale Kinderzulage

Das neue Altersvorsorgedepot bringt für Familien eine eigene Förderstufe: Zusätzlich zur Grundzulage gibt es 25 Cent Kinderzulage pro eingezahltem Euro – maximal 300 Euro pro Kind und Jahr. Klingt einfach, hat aber einen Haken: Wer wenig einzahlt, bekommt auch wenig. Und für manche Familien kann das alte Riester-System sogar günstiger bleiben.

Kinderzulage ist an den Eigenbeitrag gekoppelt

Anders als bei der Riester-Rente, wo es feste Kinderzulagen von 185 bzw. 300 Euro gab, hängt die Förderung im neuen System am eingezahlten Betrag. Für die vollen 300 Euro Kinderzulage pro Kind muss ein Elternteil mindestens 1.200 Euro im Jahr einzahlen – also 100 Euro monatlich. Bei geringeren Beiträgen sinkt die Zulage proportional.

Das belohnt Familien, die es sich leisten können, regelmäßig höhere Beträge zu sparen. Für Familien mit knappem Budget entsteht allerdings eine Förderlücke, die der Bundesrat in seiner Stellungnahme bereits kritisiert hat: Er fordert, dass alle Grundzulagen-Empfänger auch die volle Kinderzulage erhalten sollen – unabhängig von der Sparrate.

Rechenbeispiel: Was bei verschiedenen Beiträgen ins Depot fließt

Familie Meier hat zwei Kinder und prüft, wie viel Förderung bei unterschiedlichen monatlichen Sparraten zusammenkommt.

Eigenbeitrag/Jahr Grundzulage Kinderzulage (2 Kinder) Summe im Depot Förderquote 600 € (50 €/Monat) 180 € 300 € 1.080 € 80 % 1.200 € (100 €/Monat) 360 € 600 € 2.160 € 80 % 1.800 € (150 €/Monat) 480 € 600 € 2.880 € 60 %

Bei 1.200 Euro Eigenbeitrag fließen insgesamt 2.160 Euro ins Depot – die staatliche Förderung verdoppelt den Sparbetrag fast. Weitere Rechenbeispiele für verschiedene Familienkonstellationen finden Sie in unserem Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Was das über 20 Jahre bedeutet

Wer die Zahlen auf einen langen Zeitraum hochrechnet, sieht den eigentlichen Vorteil. Zahlt Familie Meier 20 Jahre lang 100 Euro monatlich ein und erhält die vollen Zulagen, landen bei 6 Prozent Rendite rund 84.000 Euro im Depot – bei nur 24.000 Euro Eigenbeitrag. Die Kombination aus Zulagen und Zinseszinseffekt macht den Unterschied.

Zum Vergleich: Im normalen Depot ohne Förderung ergäbe der gleiche Eigenbeitrag bei gleicher Rendite rund 46.000 Euro. Die Förderung bringt Familien also langfristig fast das Doppelte.

Vorsicht: Für Geringverdiener mit Kindern kann Riester besser sein

Eine Familie, in der ein Elternteil wenig verdient und nur kleine Beträge sparen kann, sollte genau rechnen. Im alten Riester-System gab es feste Kinderzulagen unabhängig vom Eigenbeitrag – bei einem Mindesteigenbeitrag von nur 60 Euro pro Jahr flossen trotzdem 300 Euro pro Kind.

Ein Beispiel: Jana verdient 20.000 Euro und hat zwei Kinder. Im alten System zahlt sie 60 Euro ein und erhält 775 Euro an Zulagen. Im neuen System müsste sie für eine vergleichbare Förderung ein Vielfaches einzahlen. Finanztip empfiehlt deshalb, dass Geringverdiener mit Kindern prüfen sollten, ob es sich lohnt, noch 2026 einen günstigen Riester-Fondssparplan abzuschließen – bevor das alte System für Neuabschlüsse geschlossen wird. Wann Riester besser bleibt, zeigen wir im Detail im Ratgeber.

Fazit: Volle Förderung gibt es ab 100 Euro im Monat

Für Familien mit durchschnittlichem oder höherem Einkommen ist das Altersvorsorgedepot ein starkes Instrument: Die Kombination aus Grund- und Kinderzulage ergibt Förderquoten von bis zu 80 Prozent. Entscheidend ist, mindestens 1.200 Euro im Jahr einzuzahlen, um die Kinderzulagen voll auszuschöpfen. Familien mit geringem Einkommen sollten dagegen nicht automatisch ins neue System wechseln, sondern vorher die alte Riester-Förderung gegenrechnen.