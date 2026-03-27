Altersvorsorgedepot für Familien: Volle Kinderzulage ab 25 Euro

Das neue Altersvorsorgedepot bringt für Familien eine eigene Förderstufe: Zusätzlich zur Grundzulage gibt es bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr. Nach der Koalitionseinigung wird diese Summe bereits bei einem Eigenbeitrag von 25 Euro im Monat erreicht – im ersten Entwurf waren dafür noch 100 Euro nötig. Für Familien mit knappem Budget ist das eine fundamentale Verbesserung.

Kinderzulage: Volle Förderung schon ab 25 Euro

Die Koalition hat die Kinderzulage deutlich familienfreundlicher gestaltet. Bis zu einem Eigenbeitrag von 25 Euro im Monat legt der Staat für jedes Kind pro Euro einen weiteren Euro drauf. Bei 25 Euro monatlich ist die maximale Kinderzulage von 300 Euro pro Kind damit bereits ausgeschöpft. Wer mehr als 25 Euro einzahlt, erhält keine zusätzliche Kinderzulage – dafür aber die reguläre Grundzulage auf den gesamten Beitrag.

Im ersten Entwurf mussten Eltern noch 100 Euro monatlich einzahlen, um die volle Kinderzulage zu erhalten. Die alte 25-Cent-pro-Euro-Systematik hätte viele Familien mit kleinem Einkommen benachteiligt. Die Koalition hat auf die Kritik des Bundesrats reagiert und die Schwelle massiv gesenkt.

💡 Gut zu wissen Die Altersvorsorgedepot Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer keine Zulagen verschenken will, kann sich bei finanzen.net ZERO schon jetzt kostenlos vormerken lassen und gehört am 1. Januar 2027 zu den Ersten, die ihr Depot eröffnen. Alle Informationen zur Förderung, Steuern, Auszahlung und Anbietern findest du in unserem Ratgeber-Artikel zum Altersvorsorgedepot

Rechenbeispiel: Was bei verschiedenen Beiträgen ins Depot fließt

Familie Meier hat zwei Kinder und prüft, wie viel Förderung bei unterschiedlichen monatlichen Sparraten zusammenkommt.



Eigenbeitrag/Jahr Grundzulage Kinderzulage (2 Kinder) Summe im Depot Förderquote 300 € (25 €/Monat) 150 € 600 € 1.050 € 250 % 600 € (50 €/Monat) 240 € 600 € 1.440 € 140 % 1.200 € (100 €/Monat) 390 € 600 € 2.190 € 83 %

Was das über 20 Jahre bedeutet

Schon bei 25 Euro im Monat übersteigt die staatliche Förderung den Eigenbeitrag um das Zweieinhalbfache. Wer 300 Euro im Jahr einzahlt, hat 1.050 Euro im Depot. Weitere Rechenbeispiele für verschiedene Familienkonstellationen finden Sie in unserem Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Zahlt Familie Meier 20 Jahre lang 50 Euro monatlich ein und erhält die vollen Zulagen, landen bei 6 Prozent Rendite rund 56.000 Euro im Depot – bei nur 12.000 Euro Eigenbeitrag. Die Kombination aus Grund- und Kinderzulage vervielfacht den Einsatz.

Zum Vergleich: Im normalen Depot ohne Förderung ergäbe der gleiche Eigenbeitrag bei gleicher Rendite rund 23.000 Euro. Die Förderung bringt Familien also langfristig mehr als das Doppelte.

Lohnt sich Riester für Geringverdiener mit Kindern noch?

Der Vorteil des alten Riester-Systems ist durch die Koalitionseinigung deutlich geschrumpft. Im alten System flossen die festen Kinderzulagen von 300 Euro pro Kind schon ab 60 Euro Jahresbeitrag. Im neuen System braucht man dafür 25 Euro im Monat – also 300 Euro im Jahr.

Ein Vergleich für Jana, die 20.000 Euro verdient und zwei Kinder hat:



Riester (60 €/Jahr) Neues Depot (300 €/Jahr) Eigenbeitrag 60 € 300 € Grundzulage 175 € 150 € Kinderzulage 600 € 600 € Geringverdiener-Bonus – 175 € Summe im Depot 835 € 1.225 €

Fazit: Volle Förderung gibt es jetzt schon ab 25 Euro im Monat

Kann Jana 25 Euro im Monat aufbringen, fährt sie im neuen System besser – trotz höherem Eigenbeitrag. Nur wer wirklich nicht mehr als 5 bis 10 Euro monatlich sparen kann, profitiert weiterhin stärker von den festen Riester-Zulagen. Dieses Fenster schließt am 31. Dezember 2026 endgültig. Wann Riester noch besser bleibt, zeigen wir im Ratgeber.

Die Koalitionseinigung hat das Altersvorsorgedepot für Familien fundamental verbessert. Die volle Kinderzulage ab 25 Euro monatlich statt 100 Euro macht die Förderung auch für Familien mit kleinem Budget erreichbar. Bei zwei Kindern und 25 Euro Eigenbeitrag fließen über 1.000 Euro ins Depot – eine Förderquote von 250 Prozent. Das gab es bei Riester nicht.