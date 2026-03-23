Altersvorsorgedepot für Kinder: 10 Euro pro Monat vom Staat

Altersvorsorge mit sechs Jahren – klingt absurd, ist aber Teil der geplanten Reform. Mit der sogenannten Frühstart-Rente will die Bundesregierung jedem Kind ab dem sechsten Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein eigenes Altersvorsorgedepot einzahlen. Eltern müssen nichts tun und nichts bezahlen. Das Geld kommt komplett vom Staat. Klingt nach wenig, doch über 60 Jahre Anlagehorizont wird aus diesem kleinen Betrag ein erstaunliches Polster.

So funktioniert die Frühstart-Rente

Der Staat zahlt monatlich 10 Euro für jedes Kind zwischen 6 und 18 Jahren in ein spezielles Altersvorsorgedepot. Das Geld wird am Kapitalmarkt angelegt. Eltern können zusätzlich eigenes Geld einzahlen, müssen es aber nicht. Mit 18 wird das Guthaben ins eigene Altersvorsorgedepot des jungen Erwachsenen übertragen, das dann selbst weiterbespart werden kann. Eine vorzeitige Auszahlung ist nicht vorgesehen – das Geld ist zweckgebunden für die Rente.

Das Kabinett hat die Eckpunkte im Dezember 2025 beschlossen. Ein eigenständiger Gesetzentwurf soll im Laufe von 2026 folgen. Die Förderung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2026, auch wenn die technische Umsetzung erst ab 2027 erwartet wird. Wie das Altersvorsorgedepot insgesamt funktioniert und welche Förderung es für Erwachsene gibt, erklären wir im Ratgeber.

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Nicht alle Kinder sind sofort dabei

Der Haken: Die Frühstart-Rente startet nicht für alle Jahrgänge gleichzeitig. Zum Beginn wird nur der Geburtsjahrgang 2020 berücksichtigt – die Kinder, die 2026 sechs werden. Jedes weitere Jahr kommt ein Jahrgang dazu. Ab 2029 sollen schrittweise auch ältere, bisher nicht erfasste Jahrgänge einbezogen werden.

Eltern von Kindern, die 2026 schon sieben oder acht sind, müssen sich also gedulden. Wann genau ihr Jahrgang drankommt, steht noch nicht fest.

Was passiert, wenn Eltern kein Depot eröffnen?

Dann greift eine Auffanglösung: Die Bundesbank legt das Geld jahrgangsweise gesammelt an. Individuelle Zuzahlungen sind dabei nicht möglich. Eltern können aber jederzeit nachträglich ein eigenes Depot für ihr Kind eröffnen und das Guthaben übertragen lassen. Wer aktiv wird, hat also mehr Flexibilität – wer nichts tut, verliert die Förderung trotzdem nicht.

Was aus 10 Euro im Monat werden kann

12 Jahre Einzahlung à 10 Euro ergeben 1.440 Euro Einzahlung vom Staat. Dann liegt das Geld bis zur Rente und wächst.

Rendite p.a. Wert mit 18 Wert mit 67 (ohne weitere Einzahlung) 4 % ca. 1.850 € ca. 12.200 € 6 % ca. 2.070 € ca. 36.000 € 8 % ca. 2.320 € ca. 105.000 €

Bei 6 Prozent durchschnittlicher Rendite werden aus 1.440 Euro Staatseinzahlung rund 36.000 Euro zum Rentenalter. Zahlt der junge Erwachsene ab 18 selbst nur 10 Euro monatlich weiter, steigt der Betrag auf rund 70.000 Euro. Der Zinseszins über 60 Jahre ist der eigentliche Turbo.

Wer nicht warten will: Kinderdepot schon jetzt eröffnen

Die Frühstart-Rente ist frühestens ab 2027 technisch nutzbar. Eltern, die nicht warten wollen, können schon heute ein normales Kinderdepot bei einem Neobroker eröffnen und dort einen ETF-Sparplan einrichten. Einige Anbieter wie finanzen.net ZERO bieten kostenlose Sparpläne ab kleinen Beträgen an. Das Geld lässt sich später parallel zur Frühstart-Rente weiterlaufen lassen.

Fazit: Kleiner Betrag, großer Hebel

Die Frühstart-Rente ist konzeptionell das cleverste Element der gesamten Reform. Nirgendwo ist der Zinseszins-Effekt größer als bei einem Anlagehorizont von 60 Jahren. 10 Euro im Monat klingen nach nichts, können aber über ein halbes Jahrhundert fünfstellige Beträge erzeugen. Ob die schrittweise Einführung die Wirkung bremst, hängt vom finalen Gesetz ab. Alle Details zur Frühstart-Rente und zum Altersvorsorgedepot im Ratgeber.