Altersvorsorgedepot 2027: Jetzt schon die volle Förderung für die Riester-Nachfolge sichern

Die Einigung innerhalb der Koalition steht, die entscheidende Abstimmung im Bundestag erfolgt am 26. März, und der offizielle Startschuss fällt am 1. Januar 2027. Wer direkt zum Auftakt vom neuen Altersvorsorgedepot profitieren möchte, kann sich bei ersten Anbietern schon heute unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Warum ein frühzeitiger Blick auf die Details sinnvoll ist – und weshalb beim langfristigen Vermögensaufbau tatsächlich jeder Monat den Unterschied macht.

Warum früh dran sein einen Unterschied macht

Das Altersvorsorgedepot ist kein rückwirkendes Produkt. Die Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer im Januar 2027 startet statt im März oder April, sichert sich zwei bis drei Monate zusätzliche Beiträge im Fördertopf – und die dazugehörigen Zulagen. Bei 150 Euro monatlich und der vollen Grundzulage von 540 Euro pro Jahr sind das im ersten Quartal allein rund 135 Euro Förderung, die sonst verloren gehen.

Noch wichtiger ist der Zinseszins-Effekt. Jeder Monat, den das Geld früher investiert ist, arbeitet über Jahrzehnte für dich. Wer drei Monate früher startet, hat nach 30 Jahren bei 6 Prozent Rendite rund 1.500 Euro mehr im Depot – nur durch den früheren Einstieg.

💡 Gut zu wissen Die Altersvorsorgedepot Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer keine Zulagen verschenken will, kann sich bei finanzen.net/zero/altersvorsorgedepot/ schon jetzt kostenlos vormerken lassen und gehört am 1. Januar 2027 zu den Ersten, die ihr Depot eröffnen. Alle Informationen zu Förderung, Auszahlung, Kosten, Anbietern und Steuern findest du in unserem Altersvorsorgedepot Ratgeber. Alle weiteren Artikel und News zum Thema, findest du hier.

Was du jetzt schon tun kannst

Auch wenn das Altersvorsorgedepot erst ab 2027 eröffnet werden kann, gibt es vier Dinge, die du heute schon erledigen kannst.

Vormerken lassen: Mehrere Anbieter bieten bereits eine unverbindliche Vormerkung an. Bei finanzen.net ZERO z.B. kannst du dich jetzt kostenlos registrieren und wirst informiert, sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist. So bist du am 1. Januar startklar, ohne erst Formulare ausfüllen zu müssen.

Unterlagen zusammenstellen: Für die Eröffnung brauchst du Personalausweis, Steueridentifikationsnummer, Nachweis über Rentenversicherungspflicht (bei Angestellten: Gehaltsabrechnung) und für Kinderzulagen die Kindergeldnummer. Wer das vorher griffbereit hat, spart sich am Stichtag den Suchaufwand.

Rentenlücke berechnen: Bevor du loslegst, solltest du wissen, wie viel du monatlich sparen musst. Unser Rentenlückenrechner zeigt dir in wenigen Minuten, wie groß deine Versorgungslücke ist und welcher Sparbetrag sie schließt.

Schon jetzt mit einem ETF-Sparplan starten: Wer bis 2027 wartet, verschenkt ein Jahr Zinseszins. Ein normaler ETF-Sparplan bei finanzen.net ZERO kostet nichts an Ordergebühren und lässt sich ab 2027 parallel zum Altersvorsorgedepot weiterlaufen. Das eine ergänzt das andere.

Was die Koalitionseinigung für dich bedeutet

Die finalen Konditionen stehen und fallen deutlich besser aus als der erste Entwurf. Die Grundzulage liegt bei 50 Cent pro Euro bis 360 Euro, danach 25 Cent bis 1.800 Euro – maximal 540 Euro Förderung pro Jahr. Die Kinderzulage von 300 Euro pro Kind wird schon ab 25 Euro monatlich erreicht. Der Kostendeckel für Standardprodukte sinkt auf 1 Prozent, und ein öffentlicher Träger wird ein eigenes Standarddepot anbieten. Erstmals sind auch alle Selbstständigen förderberechtigt.

Für Sparer besonders relevant: Wer selbst günstige ETFs auswählt, liegt mit Kosten von typischerweise 0,1 bis 0,2 Prozent weit unter dem Kostendeckel – und behält damit deutlich mehr von der Förderung.

✨ Kostenlos & unverbindlich Jetzt für das Altersvorsorge-Depot anmelden und die volle Förderprämie sichern. Trag dich ein und wir informieren dich, sobald das Altersvorsorgedepot bei unserem Broker finanzen.net ZERO startet. So versäumst du keinen Monat Prämie. Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Deine Anmeldung war erfolgreich! Wir melden uns bei dir. Deine E-Mail-Adresse * (optional) Ich möchte meine Riester-Rente übertragen 👋 Jetzt unverbindlich vormerken 🔒 Kein Spam · Jederzeit abmeldbar · Deine Daten sind sicher

Fazit: Nicht warten, vorbereiten

Das Altersvorsorgedepot kommt in neun Monaten. Die Konditionen stehen, die Anbieter bereiten sich vor. Wer sich jetzt vormerken lässt, Unterlagen bereithält und die eigene Rentenlücke kennt, kann am 1. Januar 2027 direkt loslegen – ohne Verzögerung und ohne verpasste Förderung. Alle Details zum Altersvorsorgedepot im Ratgeber.