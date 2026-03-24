Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben sich auf weitreichende Änderungen am Altersvorsorgedepot geeinigt. Die Grundzulage steigt auf 50 Cent pro Euro, der Kostendeckel sinkt auf 1 Prozent, Selbstständige werden erstmals in den Kreis der Förderberechtigten aufgenommen und ein öffentlicher Träger soll ein Standarddepot anbieten. Die Abstimmung im Bundestag ist für den 26. März angesetzt. Ab dem 1. Januar 2027 stehen die neuen Produkte zur Verfügung.
Die wichtigste Änderung für Sparer: Die Grundzulage steigt von den ursprünglich geplanten 30 Cent auf 50 Cent pro eingezahltem Euro. Das gilt für Eigenbeiträge bis 360 Euro im Jahr. Für jeden weiteren Euro bis zur Obergrenze von 1.800 Euro gibt es 25 Cent statt der bisher vorgesehenen 20 Cent. Konkret bedeutet das: Wer 1.800 Euro im Jahr einzahlt, erhält 540 Euro Förderung – statt der ursprünglich geplanten 480 Euro. Wie sich die neue Förderung im Detail auswirkt, zeigen wir im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.
Für Familien wird es spürbar günstiger. Die maximale Kinderzulage von 300 Euro pro Kind und Jahr wird künftig bereits bei einem Eigenbeitrag von 25 Euro im Monat erreicht. Im ursprünglichen Entwurf waren dafür 100 Euro monatlich nötig. Der Staat legt bis zu dieser Grenze für jedes Kind pro Euro Eigenbeitrag einen weiteren Euro drauf. Für Geringverdiener mit Kindern ist das eine fundamentale Verbesserung gegenüber dem ersten Entwurf.
Der umstrittenste Punkt der Reform ist entschärft. Der Kostendeckel für alle Standardprodukte sinkt von 1,5 auf 1 Prozent Effektivkosten pro Jahr. Verbraucherschützer hatten 0,5 Prozent gefordert, die Versicherungsbranche wollte den Deckel bei 1,5 Prozent halten. Die Einigung liegt dazwischen. Gleichzeitig bleibt der Deckel auf das Standardprodukt beschränkt – Anbieter dürfen darüber hinaus auch teurere Produkte mit Beratung anbieten. Wer selbst günstige ETFs auswählt, liegt ohnehin deutlich unter 1 Prozent.
Eine Überraschung: Der ursprüngliche Entwurf schloss Selbstständige ohne Rentenversicherungspflicht aus. Die Koalition hat diese Einschränkung gestrichen. Alle Selbstständigen können künftig ein Altersvorsorgedepot eröffnen und die staatliche Förderung nutzen. Die Begründung im Einigungspapier: Selbstständige seien besonders häufig von Altersarmut betroffen und leisteten einen wichtigen Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft.
Ein öffentlicher Träger wird ein eigenes Standarddepot anbieten – transparent, kostengünstig und als Brücke zur Frühstart-Rente für Kinder gedacht. Das Produkt muss denselben Kriterien entsprechen wie private Angebote. Damit reagiert die Koalition auf die Forderungen des Bundesrats und der Verbraucherschützer nach einem einheitlichen, staatlich organisierten Basisprodukt.
Die Einigung macht das Altersvorsorgedepot für praktisch alle Bevölkerungsgruppen attraktiver als im ursprünglichen Entwurf. Höhere Zulagen, niedrigere Kosten, breiterer Zugang. Im Vergleich zum ersten Entwurf auf einen Blick:
|Merkmal
|Erster Entwurf
|Nach Einigung
|Grundzulage
|30 Cent/€
|50 Cent/€ (bis 360 €)
|Kinderzulage voll ab
|100 €/Monat
|25 €/Monat
|Kostendeckel Standard
|1,5 %
|1,0 %
|Selbstständige
|Ausgeschlossen
|Förderberechtigt
|Öffentliches Standarddepot
|Nicht vorgesehen
|Kommt
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