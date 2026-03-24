Altersvorsorgedepot Kostendeckel: Gut gemeint und wieder schlecht gemacht?

Am Montag berät der Finanzausschuss des Bundestags in einer öffentlichen Anhörung über das neue Altersvorsorgedepot. Im Zentrum steht eine Zahl, die über den Erfolg der gesamten Reform entscheiden könnte: der Kostendeckel. Im Gesetzentwurf liegt er bei 1,5 Prozent pro Jahr. Verbraucherschützer und der Bundesrat fordern maximal 0,5 Prozent. Finanzminister Klingbeil hat sich offen für Änderungen gezeigt – aber noch keine konkrete Zusage gemacht.

Was der Kostendeckel bedeutet

Der Kostendeckel gilt für das sogenannte Standardprodukt des Altersvorsorgedepots – das Produkt, das Anbieter verpflichtend für Einsteiger anbieten müssen, die sich nicht selbst um die Fondsauswahl kümmern wollen. 1,5 Prozent Effektivkosten pro Jahr klingt nach wenig. Über 40 Jahre Ansparphase ist der Effekt aber enorm, weil die Kosten nicht nur das eingezahlte Geld schmälern, sondern auch den Zinseszins auf die entgangene Rendite.

Eine Beispielrechnung macht das deutlich: Wer monatlich 200 Euro spart und 6 Prozent Rendite vor Kosten erzielt, kommt nach 40 Jahren bei 0,5 Prozent Kosten auf rund 338.000 Euro. Bei 1,5 Prozent Kosten bleiben nur etwa 263.000 Euro. Die Differenz: rund 75.000 Euro – allein durch Gebühren. Was das Standardprodukt ist und welche Kosten im Altersvorsorgedepot anfallen, erklären wir im Ratgeber.

💡 Gut zu wissen Alle Artikel und News zum Altersvorsorgedepot

Warum die Debatte jetzt eskaliert

In den vergangenen Tagen hat der Druck auf den Gesetzgeber deutlich zugenommen. Eine Petition für einen Kostendeckel von 0,5 Prozent sammelte innerhalb von zwei Tagen über 100.000 Unterschriften. Umfragen zeigen: 78 Prozent der potenziellen Nutzer halten geringe Gebühren für wichtig oder sehr wichtig. Nur 23 Prozent akzeptieren den im Entwurf vorgesehenen Deckel von 1,5 Prozent.

Der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme ebenfalls für eine niedrigere Obergrenze ausgesprochen. Eine so hoch angesetzte Grenze laufe dem Ziel eines verbraucherfreundlichen Produkts zuwider. Auch Verbraucherschützer und Portale wie Finanztip kritisieren den Deckel als Zugeständnis an die Anbieterseite – eine Obergrenze von 0,5 Prozent sei ausreichend und sollte für alle geförderten Vorsorgeprodukte gelten.

Klingbeil signalisiert Bewegung

Finanzminister Klingbeil zeigte sich in der „Welt am Sonntag“ offen für Anpassungen. Man wolle die Kosten klar begrenzen, sagte er – ohne sich auf eine konkrete Zahl festzulegen. Im parlamentarischen Verfahren sei er verhandlungsbereit. Das deutet darauf hin, dass der Deckel sinken könnte, aber wie weit, ist offen.

Für Sparer, die sich selbst um ihre Fondsauswahl kümmern, ist der Kostendeckel weniger relevant – sie können im Altersvorsorgedepot auch deutlich günstigere ETFs wählen. Ein breit gestreuter MSCI-World-ETF kostet typischerweise zwischen 0,1 und 0,2 Prozent pro Jahr. Der Deckel betrifft vor allem das Standardprodukt – also genau jenes Angebot, das finanziell weniger versierte Sparer nutzen sollen. Welche ETFs und Fonds im Altersvorsorgedepot zugelassen sind, zeigen wir im Ratgeber.

Was die Anhörung am Montag bringt

Die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss am 16. März wird zeigen, wie stark der politische Wille zur Nachbesserung tatsächlich ist. Geladen sind Verbraucherschützer, Branchenvertreter und Wissenschaftler. Der GDV (Versicherer) und der BVI (Fondsgesellschaften) dürften gegensätzliche Positionen vertreten – die Versicherer brauchen einen höheren Deckel, um ihre Beratungs- und Garantiekosten zu decken, die Fondsbranche kommt mit weniger aus.

Fazit: Der Kostendeckel entscheidet über den Erfolg der Reform

Ob das Altersvorsorgedepot besser wird als Riester, hängt wesentlich von dieser Zahl ab. Ein Deckel von 1,5 Prozent würde das Standardprodukt für beratene Kunden kaum attraktiver machen als teure Riester-Verträge. Ein Deckel von 0,5 Prozent würde den Markt fundamental verändern. Die nächsten Wochen im Finanzausschuss werden zeigen, wer sich durchsetzt – die Sparerlobby oder die Anbieterlobby. Alle Hintergründe zum Altersvorsorgedepot im Ratgeber.