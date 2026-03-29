Altersvorsorgedepot Kostendeckel: Gut gemeint und wieder schlecht gemacht?

Der Streit um den Kostendeckel beim Altersvorsorgedepot ist entschieden. Die Koalitionsfraktionen haben sich auf maximal 1 Prozent Effektivkosten für alle Standardprodukte geeinigt – runter von den ursprünglich geplanten 1,5 Prozent. Verbraucherschützer hatten 0,5 Prozent gefordert, die Versicherungsbranche wollte 1,5 Prozent halten. Der Kompromiss liegt dazwischen. Doch reicht das?

Was 1 Prozent Kosten über 40 Jahre bedeuten

1 Prozent Effektivkosten pro Jahr klingt harmlos. Über eine volle Ansparphase summiert sich der Effekt aber erheblich, weil die Kosten nicht nur das eingezahlte Geld schmälern, sondern auch den Zinseszins auf die entgangene Rendite.

Eine Beispielrechnung: Wer monatlich 200 Euro spart und 6 Prozent Rendite vor Kosten erzielt, kommt nach 40 Jahren bei 0,2 Prozent Kosten (typischer ETF) auf rund 360.000 Euro. Bei 1 Prozent Kosten (Standardprodukt am Deckel) bleiben rund 295.000 Euro. Die Differenz: 65.000 Euro – allein durch Gebühren.

Im Vergleich zum ersten Entwurf ist das trotzdem ein Fortschritt. Bei 1,5 Prozent Kosten wären nur etwa 263.000 Euro übrig geblieben. Die Absenkung auf 1 Prozent spart Sparern im Standardprodukt also rund 32.000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Plan. Wie sich die Kosten auf die Rendite auswirken, zeigen wir im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

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Warum Verbraucherschützer trotzdem nicht zufrieden sind

Die Forderung lag bei 0,5 Prozent. Eine Petition sammelte dafür innerhalb von zwei Tagen über 100.000 Unterschriften. Umfragen zeigten: Nur 23 Prozent der potenziellen Nutzer akzeptierten den ursprünglichen Deckel von 1,5 Prozent.

Mit 1 Prozent hat die Koalition nachgebessert, aber die Kritik verstummt nicht vollständig. Der Unterschied zwischen 0,2 Prozent (günstiger ETF) und 1 Prozent (Standardprodukt) beträgt über 40 Jahre immer noch 65.000 Euro. Wer das Standardprodukt nutzt, zahlt also einen hohen Preis für die Bequemlichkeit. Genau die Gruppe, die der Kostendeckel schützen soll – finanziell weniger versierte Sparer – wird am stärksten belastet.

Das öffentliche Standarddepot als Gegengewicht

Die Koalition hat parallel ein neues Element eingeführt: Ein öffentlicher Träger wird ein eigenes Standarddepot anbieten. Dieses muss denselben Kriterien entsprechen wie private Produkte, wird aber auf Transparenz und niedrige Kosten ausgelegt sein. Der Kostendruck auf private Anbieter steigt dadurch. Ob das öffentliche Produkt näher an 0,3 oder an 1 Prozent landen wird, ist noch offen – aber die Existenz eines staatlichen Konkurrenten dürfte die Preise im gesamten Markt drücken.

Gleichzeitig soll das öffentliche Depot den nahtlosen Übergang von der Frühstart-Rente für Kinder in die private Altersvorsorge ermöglichen.

Selbstentscheider zahlen deutlich weniger

Für Sparer, die sich selbst um ihre Fondsauswahl kümmern, ist der Kostendeckel ohnehin weniger relevant. Im Altersvorsorgedepot können sie selbst günstige ETFs auswählen. Ein breit gestreuter MSCI-World-ETF kostet typischerweise 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr. Der Deckel von 1 Prozent betrifft nur das Standardprodukt – also jenes Angebot, das Einsteiger ohne eigene Fondserfahrung nutzen. Welche ETFs und Fonds im Altersvorsorgedepot zugelassen sind, zeigen wir im Ratgeber.

Fazit: Besser als 1,5 – aber Eigeninitiative zahlt sich aus

Die Absenkung auf 1 Prozent ist ein Fortschritt gegenüber dem ersten Entwurf, aber kein Durchbruch für Verbraucher. Wer das Standardprodukt nutzt, zahlt über Jahrzehnte zehntausende Euro mehr als nötig. Wer sich die 15 Minuten nimmt, selbst einen günstigen ETF auszuwählen, spart dieses Geld. Das Altersvorsorgedepot belohnt Eigeninitiative – und das öffentliche Standarddepot könnte den Markt zusätzlich unter Druck setzen. Alle Hintergründe zum Altersvorsorgedepot im Ratgeber.