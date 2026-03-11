Altersvorsorgedepot mit 55: Lohnt sich der späte Einstieg noch?

Das Altersvorsorgedepot startet voraussichtlich am 1. Januar 2027. Wer dann Mitte 50 ist, hat nur noch 10 bis 15 Jahre bis zur frühestmöglichen Auszahlung mit 65. Ohne Beitragsgarantie stellt sich die Frage: Reicht die Zeit, um Kursschwankungen auszusitzen – oder geht man ein zu hohes Risiko ein?

Kurzer Anlagehorizont, volles Marktrisiko

Das Altersvorsorgedepot verzichtet bewusst auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. Genau dieser Verzicht ermöglicht die hohen Aktienquoten und langfristig besseren Renditen gegenüber der alten Riester-Rente. Doch der Vorteil kippt, wenn die Zeit fehlt: Wer mit 55 einsteigt, hat nur rund 10 Jahre Ansparphase bis zur Auszahlung mit 65.

Ein Blick auf die Daten: Der MSCI World hat in keinem rollierenden 15-Jahres-Zeitraum seit 1970 einen Verlust erzielt. Bei 10 Jahren sieht es anders aus – hier gab es Phasen mit negativer Realrendite, etwa für Anleger, die 2000 auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase einstiegen und 2010 nach der Finanzkrise verkaufen mussten.

Was die Förderung trotzdem bringt

Allerdings: Anders als beim normalen ETF-Depot gibt es beim Altersvorsorgedepot staatliche Zulagen obendrauf. Wer 1.200 Euro im Jahr einzahlt, erhält 360 Euro Grundzulage – das entspricht einer sofortigen Rendite von 30 Prozent auf den Eigenbeitrag. Ab 2029 steigt dieser Satz auf 35 Cent pro Euro. Selbst wenn die Kurse seitwärts laufen, federt die Förderung das Risiko ab.

Dazu kommt die Günstigerprüfung: Bei höherem Einkommen kann die Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug die Zulagen sogar übersteigen. Ein 55-Jähriger mit einem Grenzsteuersatz von 42 Prozent, der jährlich 1.800 Euro einzahlt, erhält über die Steuererklärung rund 960 Euro Förderung – deutlich mehr als die 480 Euro Grundzulage.

Rechenbeispiel: 10 Jahre, 150 Euro monatlich

Thomas, 55, zahlt ab 2027 monatlich 150 Euro ein (1.800 Euro pro Jahr). Er erhält die volle Grundzulage von 480 Euro. Insgesamt fließen damit jährlich 2.280 Euro ins Depot.

Szenario Rendite p.a. Depotwert nach 10 Jahren Konservativ 4 % ca. 28.500 € Mittel 6 % ca. 31.800 € Optimistisch 8 % ca. 35.500 €

Zum Vergleich: Ohne die Förderung und nur mit dem Eigenbeitrag läge der Depotwert bei 6 Prozent Rendite bei rund 24.700 Euro. Die Zulagen machen auf 10 Jahre also rund 7.000 Euro Unterschied.

Garantieprodukt als Alternative

Wer sich unwohl fühlt, muss nicht alles auf Aktien setzen. Der Gesetzentwurf sieht neben dem reinen Altersvorsorgedepot auch Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent Beitragserhalt vor. Die Rendite fällt dort geringer aus, dafür ist zumindest ein Großteil des eingezahlten Kapitals gesichert. Für Ü55-Sparer kann das ein sinnvoller Kompromiss sein.

Eine weitere Option: Im Altersvorsorgedepot defensiver anlegen. Geldmarktfonds und EU-Staatsanleihen sind ebenfalls zugelassen. Wer fünf Jahre vor der Auszahlung schrittweise von Aktien-ETFs in Anleihen umschichtet, reduziert das Risiko – und zahlt dank des Altersvorsorgedepots keine Abgeltungssteuer auf die Umschichtungsgewinne. Welche Wertpapiere im Altersvorsorgedepot zugelassen sind, erklären wir in unserem Ratgeber.

Fazit: Ja, aber mit Strategie

Auch mit 55 kann sich das Altersvorsorgedepot lohnen – vorausgesetzt, man nutzt die Förderung voll aus und passt die Anlagestrategie dem kürzeren Horizont an. Die staatlichen Zulagen schaffen einen Puffer, den ein normales Depot nicht bietet. Wer zusätzlich die steuerfreien Umschichtungsmöglichkeiten nutzt und in den letzten Jahren vor der Auszahlung defensiver wird, begrenzt das Risiko spürbar.

Nichtstun ist jedenfalls die schlechteste Option: Auch 10 Jahre Zinseszins mit Förderung schlagen das Tagesgeldkonto deutlich. Alles zu Förderung, Risiken und Auszahlung im ausführlichen Ratgeber.