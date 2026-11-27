Wenig Zeit, volles Börsenrisiko Das Altersvorsorgedepot muss die eingezahlten Beiträge nicht garantieren. Deshalb darf mehr Geld in Aktien fließen als bei der Riester-Rente. Das erhöht die Chance auf Ertrag, aber auch das Risiko. Je kürzer die Zeit bis zur Auszahlung ist, desto schwerer wiegt dieses Risiko. Wer mit 55 einsteigt und mit 65 die Auszahlung beginnt, spart zehn Jahre lang. In so einer Zeit können Aktien auch an Wert verlieren. Ein Beispiel ist der MSCI World, der die Aktienkurse großer Unternehmen aus vielen Ländern zusammenfasst. Er lag nach dem Jahr 2000 laut Stiftung Warentest bis 2013 unter seinem früheren Höchststand. Über längere Zeiträume sind solche Phasen seltener, ausgeschlossen sind sie nie.



Zehn Jahre sind nicht zwingend Die Auszahlung muss nicht mit 65 beginnen. Erlaubt ist ein Start bis zum 70. Geburtstag. Wer mit 55 einzahlt und erst mit 70 beginnt, spart 15 statt 10 Jahre. Das Geld bleibt dann länger angelegt. Das passt nur, wenn es vor 70 nicht gebraucht wird. Die Zulage gibt es in dieser Zeit nur für Jahre, in denen der Sparer förderberechtigt ist. Das ist vor allem, wer arbeitet und Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt. Wer die reguläre Altersgrenze erreicht hat, die volle Altersrente bezieht und weiterarbeitet, zahlt keine eigenen Pflichtbeiträge mehr. Er bleibt nur förderberechtigt, wenn er seinem Arbeitgeber schriftlich erklärt, dass er weiter Beiträge zahlen will. Einzahlen darf er auch ohne Förderung. Dafür gibt es dann weder Zulage noch Steuervorteil. Wichtig Das Geld ist gebunden. Wer den Vertrag kündigt und sich das Geld auszahlen lässt, bevor die Auszahlungsphase beginnt, muss Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen und die Gewinne versteuern. Die Auszahlungsphase ist die Zeit, in der das Ersparte ausgezahlt wird. Zu ihrem Beginn lassen sich je nach Vertrag bis zu 30 % des Guthabens auf einmal entnehmen. Der Rest kommt in monatlichen Raten: als Auszahlungsplan mindestens bis zum 85. Lebensjahr oder als lebenslange Rente. Wer den Auszahlungsplan mit 65 beginnt, verteilt dieses Geld also auf mindestens 20 Jahre. Für Geld, das früher vollständig gebraucht wird, ist das Altersvorsorgedepot der falsche Ort.



Was in der Ansparphase zusammenkommt Ein Beispiel: Thomas ist 55 und zahlt ab 2027 jeden Monat 150 € ein. Das sind 1.800 € im Jahr, der höchste Betrag, den der Staat fördert. Dafür erhält Thomas die volle Grundzulage von 540 €. Zusammen fließen 2.340 € im Jahr ins Depot. So ist gerechnet: Thomas spart zehn Jahre. Einzahlung und Zulage kommen vereinfacht zu Jahresbeginn ins Depot; tatsächlich fließt die Zulage erst im Folgejahr. Die Rendite ist der Wertzuwachs pro Jahr. Sie ist nach Abzug der Kosten angegeben, und für alle Depots im Vergleich sind gleiche Kosten unterstellt. Die Tabelle zeigt drei Fälle: 3 % Rendite, 6 % Rendite und 6 % Rendite mit einem Kurseinbruch von 30 % kurz vor Beginn der Auszahlungsphase. Steigende Preise sind nicht berücksichtigt: Über zehn Jahre Sparzeit und 20 Jahre Auszahlung sinkt die Kaufkraft jedes Euro. Fall Annahme Depotwert nach 10 Jahren Vorsichtig 3 % Rendite pro Jahr 27.630 € Mittel 6 % Rendite pro Jahr 32.694 € Mit Kurseinbruch 6 % Rendite pro Jahr, am Ende 30 % Verlust 22.886 € Kurse schwanken, Verluste sind möglich. Die drei Fälle sind Rechenbeispiele und keine Vorhersage. Im Fall mit Kurseinbruch ist das Depot weniger wert als die 23.400 €, die Thomas und der Staat eingezahlt haben. Zum Vergleich dient ein normales Depot, also ein Wertpapierdepot ohne staatliche Förderung. Zahlt Thomas dort 1.800 € im Jahr ein, kommt er bei 6 % Rendite auf 25.149 €. Die Zulagen bringen ihm also 7.545 € mehr. Davon sind 5.400 € die Zulagen selbst, der Rest ist der Ertrag darauf.

Der Blick, den die meisten auslassen: die Auszahlung Bei der Auszahlung kommt die Steuer ins Spiel. Auf Auszahlungen aus dem geförderten Altersvorsorgedepot fällt Einkommensteuer an, und zwar auf den ganzen Betrag: eigene Einzahlungen, Zulagen und Gewinne. Im normalen Depot wird nur der Gewinn besteuert, bei Aktienfonds nur 70 % davon. Zudem bleiben 1.000 € Kapitalerträge im Jahr steuerfrei, der Sparerpauschbetrag. Nach zehn Jahren ist der Gewinn in diesem Beispiel so klein, dass keine Steuer anfällt. Das gilt, sofern Thomas keine größeren anderen Kapitalerträge wie Zinsen hat. So ist gerechnet: Das Depot hat 6 % Rendite im Jahr gebracht. Thomas wählt den Auszahlungsplan von 65 bis zum 85. Geburtstag, das sind 240 Monate. Die erste Monatsrate ist das Guthaben geteilt durch 240; künftige Erträge sind nicht eingerechnet. Das Gesetz verlangt, dass mindestens 80 % des Guthabens so verteilt werden. Gerechnet ist mit 100 %. Aus dem normalen Depot entnimmt er nach derselben Rechnung. Im Ruhestand hat Thomas ein zu versteuerndes Einkommen von 25.000 € im Jahr. Das ist das Einkommen, auf das nach allen Abzügen Steuern anfallen. Gerechnet ist mit dem Steuertarif von 2026, ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Altersvorsorgedepot Normales Depot Guthaben zu Beginn der Auszahlungsphase 32.694 € 25.149 € Erste Rate pro Monat 136 € 105 € Erste Rate auf das Jahr gerechnet 1.635 € 1.257 € Steuer darauf −438 € 0 € Bleibt im ersten Jahr 1.197 € 1.257 € Die Rate bleibt nicht gleich. Der Anbieter berechnet sie spätestens alle drei Jahre neu. Sie kann steigen oder sinken. Ein Beispiel: Das Depot bringt drei Jahre lang keinen Ertrag, dann fallen die Kurse um 20 %. Der Anbieter teilt dann das restliche Guthaben wieder durch die verbleibenden Monate. Die Rate sinkt von 136 auf 109 € im Monat. Auch der Start kann niedriger ausfallen. Bei 3 % Rendite beginnt der Auszahlungsplan mit 1.382 € im Jahr, nach dem Kurseinbruch mit 1.144 €. Das normale Depot kommt dann auf 1.063 und 880 €, jeweils vor Steuern. In dieser Rechnung bleibt Thomas aus dem normalen Depot mehr, obwohl es keine Förderung bekommen hat. Die Steuer zehrt die Zulage von 30 % hier vollständig auf. Der Grund ist die kurze Zeit. Im Altersvorsorgedepot fallen während des Sparens keine Steuern an. Dieser Vorteil wird erst über viele Jahre groß. Die Steuer auf die Auszahlung greift dagegen sofort. Das gilt bei einem mittleren Einkommen im Ruhestand. Wer dann weniger als rund 16.000 € zu versteuerndes Einkommen hat, zahlt weniger Steuer auf die Rate. Dann liegt das Altersvorsorgedepot in dieser Rechnung schon mit der Zulage allein vorn.

Was das Bild dreht: die Steuererstattung Die Rechnung oben lässt einen Baustein weg: die Steuererklärung. Wer ins Altersvorsorgedepot einzahlt, kann seine Einzahlungen bis 1.800 € und die Zulagen von der Steuer absetzen. Bei Thomas sind das 2.340 €. Dafür gibt es in der Steuererklärung ein eigenes Formular, die Anlage AV. Das Finanzamt prüft dann automatisch, was mehr bringt: die Zulage oder die Steuerersparnis. Fachleute nennen das Günstigerprüfung. Ist die Steuerersparnis höher, erstattet das Finanzamt die Differenz über den Steuerbescheid. Dieses Geld fließt nicht ins Altersvorsorgedepot. Thomas zahlt im Berufsleben auf jeden zusätzlich verdienten Euro 42 % Steuer. Fachleute sprechen vom Grenzsteuersatz. Seine Steuerersparnis beträgt 42 % von 2.340 €, also rund 983 €. Davon gehen 540 € Zulage ab. Das Finanzamt erstattet ihm rund 443 € im Jahr. Legt Thomas dieses Geld jedes Jahr zu Jahresbeginn in einem normalen Depot an, werden daraus in zehn Jahren bei 6 % Rendite 6.187 €. Auf 20 Jahre verteilt sind das 309 € im ersten Jahr. Die Tabelle zeigt zusätzlich einen Sparer, der im Berufsleben 30 % Steuer auf jeden zusätzlich verdienten Euro zahlt. Er bekommt 162 € im Jahr erstattet. Sein zu versteuerndes Einkommen im Ruhestand ist mit 20.000 € angesetzt, das von Thomas mit 25.000 €. Alles andere ist gerechnet wie oben. Bleibt im ersten Jahr der Auszahlung Normales Depot Altersvorsorgedepot mit Zulage Altersvorsorgedepot mit Zulage und angelegter Steuererstattung 42 % Steuer im Berufsleben 1.257 € 1.197 € 1.506 € 30 % Steuer im Berufsleben 1.257 € 1.226 € 1.339 € Auch hier gilt: Kurse schwanken, Verluste sind möglich, die Rechnung ist keine Vorhersage. Mit angelegter Steuererstattung bleibt Thomas rund 20 % mehr als mit dem normalen Depot. Beim Sparer mit 30 % Steuer sind es gut 6 %. Ohne die Erstattung bleibt beiden weniger. In dieser Rechnung lohnt sich das Altersvorsorgedepot mit 55 also unter zwei Bedingungen. Erstens zahlt der Sparer im Berufsleben viel Steuer. Zweitens legt er die Erstattung an, statt sie auszugeben. Wer sie ausgibt, hat im Ruhestand weniger als mit einem normalen Depot, dafür vorher mehr Geld zur Verfügung. Wer im Ruhestand weniger als rund 16.000 € zu versteuerndes Einkommen erwartet, steht auch ohne Erstattung besser da. Wie sich Zulage und Steuererstattung bei anderem Beitrag und anderem Einkommen auswirken, berechnet der Finanzen.net Altersvorsorgedepot-Rechner.

Wie sich das Risiko begrenzen lässt Eine Variante mit Garantie prüfen. Neben dem Altersvorsorgedepot ohne Garantie gibt es geförderte Produkte mit Garantie. Sie sichern zu, dass zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens 80 oder 100 % der Einzahlungen und Zulagen vorhanden sind. Dafür fließt weniger Geld in Aktien, und die Chance auf Ertrag ist kleiner. Das kann zu Sparern passen, die nur zehn Jahre Zeit haben und Verluste schlecht verkraften. Vor der Auszahlung Risiko herausnehmen. Im Altersvorsorgedepot sind nicht nur Aktienfonds erlaubt. Sparer können auch Anlagen mit geringeren Schwankungen wählen. Dazu zählen Geldmarktfonds, die Geld sehr kurzfristig anlegen, und Anleihen von EU-Staaten, also Kredite an Staaten gegen Zinsen. Wer in den letzten Jahren vor der Auszahlung Schritt für Schritt dorthin wechselt, ist weniger betroffen, wenn die Kurse kurz vor dem Ziel einbrechen. Der Wechsel kostet keine Steuer. Wer im Altersvorsorgedepot Fonds verkauft und andere kauft, zahlt auf die Gewinne keine Steuer. In einem normalen Depot fällt beim Verkauf mit Gewinn Steuer an, sobald die Kapitalerträge eines Jahres über 1.000 € liegen. Dieser Vorteil gilt unabhängig vom Einkommen.