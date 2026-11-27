Warum reicht die Zulage bei zehn Jahren nicht aus? Die Zulage reicht nicht aus, weil auf die spätere Auszahlung Einkommensteuer anfällt, und zwar auf den ganzen Betrag: eigene Einzahlungen, Zulagen und Gewinne. In einem normalen Depot ohne Förderung wird nur der Gewinn besteuert. Davon bleiben 1.000 € im Jahr steuerfrei. Das Altersvorsorgedepot hat dafür einen anderen Vorteil: Während des Sparens fallen keine Steuern an. Dieser Vorteil wird aber erst über viele Jahre groß. Wer mit 55 einsteigt und mit 65 die Auszahlung beginnt, hat nur zehn Jahre. In dieser Zeit können Aktien auch an Wert verlieren, denn das Altersvorsorgedepot garantiert die Einzahlungen nicht.



Was bleibt Sparern in der Beispielrechnung? Ein Beispiel: Thomas ist 55 und zahlt zehn Jahre lang 1.800 € im Jahr ein. Dazu kommen 540 € Zulage. Zum Vergleich zahlt er dieselben 1.800 € in ein normales Depot. So ist gerechnet: Einzahlung und Zulage fließen vereinfacht zu Jahresbeginn. Mit 65 lässt sich Thomas das Guthaben bis zum 85. Geburtstag in Monatsraten auszahlen. Die erste Rate ist das Guthaben geteilt durch 240 Monate. Im Ruhestand versteuert er 25.000 € Einkommen im Jahr, nach dem Steuertarif von 2026 ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Die Rendite ist der Wertzuwachs pro Jahr nach Kosten; die Kosten sind in allen Depots gleich angesetzt. Steigende Preise sind nicht berücksichtigt: Über 30 Jahre sinkt die Kaufkraft jedes Euro. Die letzte Spalte rechnet die Steuererstattung ein. Im Berufsleben zahlt Thomas 42 % Steuer auf jeden zusätzlich verdienten Euro. Gibt er seine Einzahlungen in der Steuererklärung an, erstattet ihm das Finanzamt rund 443 € im Jahr. Dieses Geld legt er in einem normalen Depot an. Bleibt im ersten Jahr der Auszahlung Normales Depot Altersvorsorgedepot mit Zulage Altersvorsorgedepot mit Zulage und angelegter Steuererstattung 3 % Rendite pro Jahr 1.063 € 1.013 € 1.274 € 6 % Rendite pro Jahr 1.257 € 1.197 € 1.506 € 6 % Rendite, am Ende 30 % Kurseinbruch 880 € 839 € 1.056 € Kurse schwanken, Verluste sind möglich, die Rechnung ist keine Vorhersage. In allen drei Fällen bleibt aus dem Altersvorsorgedepot allein rund 5 % weniger als aus dem normalen Depot. Mit angelegter Erstattung sind es rund 20 % mehr. Die Rate bleibt nicht gleich: Der Anbieter berechnet sie spätestens alle drei Jahre neu. Bringt das Depot drei Jahre keinen Ertrag und fallen die Kurse dann um 20 %, sinkt sie im mittleren Fall von 136 auf 109 € im Monat.

Wie nutzen Späteinsteiger die kurze Zeit besser? Drei Dinge helfen. Erstens die Steuererklärung: Wer seine Einzahlungen dort im Formular Anlage AV angibt, bekommt Geld zurück, wenn seine Steuerersparnis höher ist als die Zulage. Wie sich Zulage und Steuererstattung bei anderem Beitrag und anderem Einkommen auswirken, berechnet der Finanzen.net Altersvorsorgedepot-Rechner. Zweitens die Zeit: Die Auszahlung darf bis zum 70. Geburtstag beginnen. Das Geld bleibt dann länger angelegt. Die Zulage gibt es nur für Jahre, in denen der Sparer förderberechtigt ist. Das ist vor allem, wer arbeitet und Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt. Drittens das Risiko: In den letzten Jahren vor der Auszahlung können Sparer von Aktienfonds in Fonds mit geringeren Schwankungen wechseln. Im Altersvorsorgedepot kostet dieser Wechsel keine Steuer. Das Geld ist gebunden. Wer vor Beginn der Auszahlung kündigt, muss Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen.