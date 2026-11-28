Wer mit 55 jährlich 1.800 € in ein Altersvorsorgedepot einzahlt, erhält 540 € Zulage vom Staat, also 30 %. Eine Beispielrechnung über zehn Jahre zeigt: Das allein gleicht die Steuer auf die spätere Auszahlung nicht aus. Den Ausschlag gibt die Steuererstattung, wenn Sparer sie anlegen. Hinzu kommen ein späterer Start der Auszahlung und weniger Risiko zum Ende. Verluste bleiben möglich.

Warum reicht die Zulage bei zehn Jahren nicht aus? Die Zulage reicht nicht aus, weil auf die spätere Auszahlung Einkommensteuer anfällt, und zwar auf den ganzen Betrag: eigene Einzahlungen, Zulagen und Gewinne. In einem normalen Depot ohne Förderung wird nur der Gewinn besteuert. Davon bleiben 1.000 € im Jahr steuerfrei. Das Altersvorsorgedepot hat dafür einen anderen Vorteil: Während des Sparens fallen keine Steuern an. Dieser Vorteil wird aber erst über viele Jahre groß. Wer mit 55 einsteigt und mit 65 die Auszahlung beginnt, hat nur zehn Jahre. In dieser Zeit können Aktien auch an Wert verlieren, denn das Altersvorsorgedepot garantiert die Einzahlungen nicht.



Was bleibt Sparern in der Beispielrechnung? Ein Beispiel: Thomas ist 55 und zahlt zehn Jahre lang 1.800 € im Jahr ein. Dazu kommen 540 € Zulage. Zum Vergleich zahlt er dieselben 1.800 € in ein normales Depot. So ist gerechnet: Einzahlung: Beitrag und Zulage fließen vereinfacht zu Jahresbeginn.

Beitrag und Zulage fließen vereinfacht zu Jahresbeginn. Auszahlung: Mit 65 beginnen Monatsraten bis zum 85. Geburtstag. Die erste Rate ist das Guthaben geteilt durch 240 Monate.

Mit 65 beginnen Monatsraten bis zum 85. Geburtstag. Die erste Rate ist das Guthaben geteilt durch 240 Monate. Steuer im Ruhestand: Thomas versteuert 25.000 € Einkommen im Jahr, nach dem Steuertarif von 2026 ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.

Thomas versteuert 25.000 € Einkommen im Jahr, nach dem Steuertarif von 2026 ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Rendite: Sie ist der Wertzuwachs pro Jahr nach Kosten. Die Kosten sind in allen Depots gleich angesetzt.

Sie ist der Wertzuwachs pro Jahr nach Kosten. Die Kosten sind in allen Depots gleich angesetzt. Kurseinbruch: Im dritten Fall bringt das Depot 6 % Rendite und verliert kurz vor der Auszahlung 30 % an Wert.

Im dritten Fall bringt das Depot 6 % Rendite und verliert kurz vor der Auszahlung 30 % an Wert. Steigende Preise: Sie sind nicht berücksichtigt. Über 30 Jahre sinkt die Kaufkraft jedes Euro.

Sie sind nicht berücksichtigt. Über 30 Jahre sinkt die Kaufkraft jedes Euro. Steuererstattung: Im Berufsleben zahlt Thomas 42 % Steuer auf jeden zusätzlich verdienten Euro. Das Finanzamt erstattet ihm deshalb rund 443 € im Jahr.

Im Berufsleben zahlt Thomas 42 % Steuer auf jeden zusätzlich verdienten Euro. Das Finanzamt erstattet ihm deshalb rund 443 € im Jahr. Angelegte Erstattung: Thomas legt dieses Geld jedes Jahr in einem normalen Depot an. Die Tabelle zeigt, was Thomas im ersten Jahr der Auszahlung nach Steuern bleibt. Depot Bei 3 % Rendite Bei 6 % Rendite Nach Kurseinbruch Normales Depot 1.063 € 1.257 € 880 € Altersvorsorgedepot mit Zulage 1.013 € 1.197 € 839 € Altersvorsorgedepot mit Zulage und angelegter Erstattung 1.274 € 1.506 € 1.056 € Das Ergebnis: In allen drei Fällen bleibt aus dem Altersvorsorgedepot allein rund 5 % weniger als aus dem normalen Depot. Mit angelegter Erstattung sind es rund 20 % mehr. Kurse schwanken, Verluste sind möglich, die Rechnung ist keine Vorhersage. Auch die Rate bleibt nicht gleich: Der Anbieter berechnet sie spätestens alle drei Jahre neu. Bringt das Depot drei Jahre keinen Ertrag und fallen die Kurse dann um 20 %, sinkt sie im mittleren Fall von 136 auf 109 € im Monat.

Wie nutzen Späteinsteiger die kurze Zeit besser? Erstens die Steuererklärung: Wer seine Einzahlungen dort im Formular Anlage AV angibt, bekommt Geld zurück, wenn seine Steuerersparnis höher ist als die Zulage. Wie sich Zulage und Steuererstattung bei anderem Beitrag und anderem Einkommen auswirken, berechnet der Finanzen.net Altersvorsorgedepot-Rechner. Zweitens die Zeit: Die Auszahlung darf bis zum 70. Geburtstag beginnen. Das Geld bleibt dann länger angelegt. Die Zulage gibt es nur für Jahre, in denen der Sparer förderberechtigt ist. Das ist vor allem, wer arbeitet und Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt. Drittens das Risiko: In den letzten Jahren vor der Auszahlung können Sparer von Aktienfonds in Fonds mit geringeren Schwankungen wechseln. Im Altersvorsorgedepot kostet dieser Wechsel keine Steuer. Wichtig Das Geld ist gebunden. Wer vor Beginn der Auszahlung kündigt, muss Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen.

