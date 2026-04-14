Altersvorsorgedepot und über 55? Dann solltest du nicht länger mit der Depoteröffnung warten.

Nur noch 10 Jahre bis zur Rente. Da zählt jeder Monat. Trotzdem werden die meisten Ü55-Anleger erst im Januar 2027 anfangen, sich mit dem Altersvorsorgedepot zu beschäftigen. Ein Fehler, der diese Altersgruppe härter trifft als jede andere – denn bei kurzem Anlagehorizont wiegt jeder verlorene Monat schwerer.

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Warum jeder Monat für Ü55 doppelt zählt

Ein 30-Jähriger, der drei Monate später startet, hat noch 35 Jahre, um das aufzuholen. Ein 55-Jähriger hat 10. Die Mathematik ist unbarmherzig: Bei kürzerer Laufzeit macht der Zinseszins weniger aus – aber die staatliche Förderung bleibt gleich hoch. Genau deshalb ist die Förderung für Ü55 der entscheidende Renditetreiber, nicht die Marktentwicklung.

Wer mit 55 ab Januar 2027 monatlich 150 Euro einzahlt, bekommt 540 Euro Grundzulage pro Jahr. Bei 42 Prozent Grenzsteuersatz kommen über die Günstigerprüfung nochmal 440 Euro Steuererstattung dazu – zusammen 980 Euro Gesamtförderung im Jahr. Jeder Monat ohne Einzahlung kostet rund 82 Euro Förderung. Nicht über 30 Jahre hochgerechnet, sondern in diesem einen Jahr.

Wer erst im März startet, weil die Depoteröffnung im Januar zu lange gedauert hat, verliert 160 Euro Förderung. In 10 Jahren Restlaufzeit summiert sich ein verspäteter Start im ersten Jahr auf über 250 Euro – allein durch den Zinseszins auf die verpasste Förderung.

💡 Gut zu wissen Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.

Das Ü55-Problem im Januar 2027

Ü55-Anleger haben typischerweise weniger Erfahrung mit Neobroker-Apps und Online-Identifikation als die Generation, die mit Smartphone-Banking aufgewachsen ist. Video-Ident, Referenzkonto-Verifizierung, TAN-Verfahren – jeder dieser Schritte dauert beim ersten Mal länger als erwartet.

Wenn dann am 1. Januar hunderttausende gleichzeitig ein Depot eröffnen wollen, kommen überlastete Systeme dazu: Video-Ident-Termine ausgebucht, Support-Hotlines besetzt, Freischaltungen verzögert. Wer noch nie ein Online-Depot eröffnet hat und das ausgerechnet am Stichtag zum ersten Mal versucht, verliert nicht Tage, sondern Wochen.

Jetzt eröffnen, in Ruhe kennenlernen

Die smarte Alternative: Heute ein normales ETF-Depot eröffnen und die verbleibenden Monate nutzen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen. Kein Zeitdruck, kein überlastetes System, kein Stress.

Identitätsprüfung in Ruhe erledigen. Personalausweis bereitlegen, Video-Ident durchlaufen, Referenzkonto verknüpfen. Jetzt dauert das wenige Minuten. Im Januar möglicherweise Tage.

App und Oberfläche kennenlernen. Wo finde ich mein Depot? Wie richte ich einen Sparplan ein? Wie funktioniert eine Umschichtung? Wer sich das jetzt in Ruhe anschaut, muss im Januar keine Bedienungsanleitung lesen, während die Förderuhr tickt.

Sparrate testen. 150 Euro monatlich für die volle Grundzulage – passt das ins Budget? Starte jetzt einen ETF-Sparplan über denselben Betrag. So merkst du vor Januar, ob die Rate funktioniert. Und das Geld arbeitet in der Zwischenzeit schon am Kapitalmarkt, statt auf dem Girokonto zu liegen.

Strategie für die Umschichtung vorbereiten. Als Ü55-Anleger wirst du dein Portfolio in den letzten Jahren vor der Rente schrittweise defensiver aufstellen wollen. Im Altersvorsorgedepot ist jede Umschichtung steuerfrei – ein enormer Vorteil gegenüber dem normalen Depot. Wer sich jetzt schon überlegt, welche ETFs er in der Ansparphase besparen will und wann er in Anleihen umschichtet, hat ab Januar einen klaren Plan statt offene Fragen.

Die Günstigerprüfung: Warum Ü55 jedes Jahr ohne AVD bares Geld verlieren

Der Grenzsteuersatz der meisten Gutverdiener erreicht zwischen 50 und 65 sein Maximum. Genau in diesen Jahren bringt die Günstigerprüfung am meisten: Bei 42 Prozent Grenzsteuersatz und 1.800 Euro Einzahlung beträgt die Gesamtförderung 980 Euro pro Jahr. Davon fließen 540 Euro als Zulage ins Depot und 440 Euro als Steuererstattung aufs Konto.

Im Ruhestand sinkt der Steuersatz dann auf 25 bis 28 Prozent. Die Differenz von 14 bis 17 Prozentpunkten ist der eigentliche Renditehebel – und der ist für niemanden größer als für Gutverdiener in den letzten Berufsjahren.

Jedes Jahr ohne Altersvorsorgedepot kostet diese 980 Euro. Nicht theoretisch – sondern als Förderung, die das Finanzamt überwiesen hätte. Bei 10 Jahren Restlaufzeit: fast 10.000 Euro. Wie die Günstigerprüfung im Detail funktioniert, zeigen wir im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Warum finanzen.net ZERO für Ü55 die richtige Wahl ist

Einfache Bedienung. ZERO ist als App und im Browser nutzbar. Die Oberfläche ist übersichtlich, der Sparplan in wenigen Schritten eingerichtet. Kein Trading-Terminal für Profis, sondern ein Depot, das auch funktioniert, wenn man nicht jeden Tag reinschaut.

0 Euro Ordergebühren (zzgl. Spreads) auf ETF-Sparpläne – von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025). Bei 10 Jahren Restlaufzeit zählt jeder Basispunkt Kosten.

Depot und Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Ab 2027 führst du bei ZERO normales Depot und Altersvorsorgedepot in einer App. Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, muss im Januar nur noch das AVD aktivieren – ein Klick, kein neuer KYC-Prozess.

Steuerfreie Umschichtung ab Tag 1. Im Altersvorsorgedepot bei ZERO kannst du jederzeit steuerfrei zwischen ETFs, Anleihen und Geldmarktfonds wechseln. Für die Gleitpfad-Strategie in den letzten Jahren vor der Rente ist das der wertvollste Vorteil.

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Fazit: Ü55 haben die wenigste Zeit – und den größten Grund, jetzt zu handeln

980 Euro Förderung pro Jahr, steuerfreie Umschichtung, 10 Jahre Restlaufzeit – jeder Monat zählt. Wer jetzt ein Depot bei finanzen.net ZERO eröffnet, hat im Januar die Technik erledigt, die App verstanden und die Sparrate getestet. Wer erst im Januar anfängt, verliert die ersten Wochen an Bürokratie statt an Rendite. Für Ü55 ist das kein Luxus-Thema – es ist der Unterschied zwischen 10.000 Euro Förderung und null.