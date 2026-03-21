Die Riester-Rente sollte die private Altersvorsorge revolutionieren. Das Ergebnis nach über 20 Jahren: hohe Kosten, kaum Rendite, Millionen enttäuschte Sparer. Jetzt kommt das Altersvorsorgedepot, und die Bundesregierung verspricht, alles besser zu machen. Verständlich, wenn sich viele fragen: Wird das wieder so ein Reinfall? Die Skepsis ist berechtigt. Aber ein nüchterner Vergleich zeigt, dass sich diesmal tatsächlich etwas Grundlegendes ändert.

Warum Riester gescheitert ist

Das Grundproblem der Riester-Rente war die verpflichtende Beitragsgarantie. Anbieter mussten zum Rentenbeginn mindestens die eingezahlten Beiträge zurückzahlen. Um diese Garantie zu finanzieren, floss der Großteil des Geldes in niedrig verzinste Anleihen. Für Aktien blieb kaum Platz. Gleichzeitig lagen die Produktkosten bei typischerweise 2 bis 3 Prozent pro Jahr – Abschlussgebühren, Verwaltungskosten, Garantiekosten. Von der ohnehin mageren Rendite blieb nach Abzug dieser Gebühren oft weniger übrig als auf dem Tagesgeldkonto.

Dazu kam ein Fördersystem, das so kompliziert war, dass viele Berechtigte ihre Zulagen gar nicht vollständig abgerufen haben. Mehr als jeder vierte Riester-Vertrag wurde mittlerweile gekündigt oder stillgelegt.

Was das Altersvorsorgedepot tatsächlich anders macht

Drei Konstruktionsfehler von Riester werden korrigiert.

Erstens: Keine verpflichtende Beitragsgarantie. Sparer tragen das Kapitalmarktrisiko, können dafür aber bis zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investieren. Historisch hat der MSCI World über jeden 15-Jahres-Zeitraum seit 1970 positive Renditen erzielt. Wer trotzdem Sicherheit will, kann freiwillig ein Garantieprodukt mit 80 oder 100 Prozent Beitragserhalt wählen.

Zweitens: Deutlich niedrigere Kosten. Im Altersvorsorgedepot können Sparer selbst günstige ETFs auswählen, die typischerweise 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr kosten. Ein Bruchteil der alten Riester-Gebühren. Selbst das Standardprodukt ist auf maximal 1,5 Prozent gedeckelt – wobei Verbraucherschützer und der Bundesrat eine Absenkung auf 0,5 Prozent fordern.

Drittens: Einfachere Förderung. Statt komplizierter Mindesteigenbeiträge gibt es eine klare Formel: 30 Cent pro Euro bis 1.200 Euro, 20 Cent darüber. Keine Einkommensberechnung, kein Zulagenantrag – die Förderung fließt automatisch. Wie die Förderung im Detail funktioniert und ob sich das Depot für die eigene Situation lohnt, zeigen wir im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Wo die berechtigte Kritik ansetzt

Trotzdem gibt es Schwachstellen. Der Kostendeckel von 1,5 Prozent für das Standardprodukt ist nach Meinung vieler Experten zu hoch. Über 40 Jahre kann der Unterschied zwischen 0,5 und 1,5 Prozent Kosten rund 75.000 Euro ausmachen. Wer sich nicht selbst um die ETF-Auswahl kümmert, könnte auch im neuen System zu viel bezahlen.

Außerdem fehlt ein echtes einheitliches Standardprodukt. Stattdessen bringt jeder Anbieter seine eigene Variante auf den Markt. Für Menschen ohne Finanzwissen bleibt die Auswahl unübersichtlich. Und Geringverdiener mit Kindern können im alten Riester-System durch die festen Kinderzulagen besser fahren als im neuen beitragsabhängigen Modell.

Abzocke oder Fortschritt? Der ehrliche Vergleich

Merkmal Riester-Rente Altersvorsorgedepot Typische Kosten/Jahr 2–3 % 0,1–1,5 % Aktienquote möglich Meist unter 30 % Bis zu 100 % Auszahlung Mind. 70 % Verrentung Frei wählbar Förderung Komplex Einfach pro Euro

Fazit: Besser als Riester – aber nicht perfekt

Das Altersvorsorgedepot ist kein zweites Riester. Die Abschaffung der Garantiepflicht, die niedrigeren Kosten und die einfachere Förderung sind echte Verbesserungen. Ob die Reform ihr Potenzial voll entfaltet, hängt davon ab, ob der Gesetzgeber beim Kostendeckel noch nachbessert. Für informierte Sparer, die selbst günstige ETFs auswählen, ist das Depot schon jetzt attraktiv. Alle Details, Rechenbeispiele und Vergleiche im Ratgeber.