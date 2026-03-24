Altersvorsorgedepot Rechner: Wie viel Förderung bekommst du wirklich?

30 Cent pro Euro – das klingt simpel. Aber was das Altersvorsorgedepot dir konkret bringt, hängt von drei Faktoren ab, die die meisten Sparer unterschätzen: Einkommen, Kinder und Alter. Wer diese Stellschrauben kennt, kann die Förderung auf bis zu mehrere hundert Euro pro Jahr optimieren. Unser Altersvorsorgedepot Rechner zeigt dir auf einen Blick, was in deiner Situation drin ist – hier sind die wichtigsten Fälle im Überblick.

Was die Grundzulage wirklich bringt

Der einfachste Fall: Single, keine Kinder, mittleres Einkommen. Wer monatlich 100 Euro einzahlt, bringt im Jahr 1.200 Euro auf. Der Staat legt 360 Euro oben drauf – und das direkt ins Depot, nicht als Steuergutschrift irgendwann im nächsten Jahr. Effektiv fließen also 1.560 Euro ins Depot, obwohl nur 1.200 Euro eingezahlt wurden. Das entspricht einer Förderquote von 30 Prozent auf den Eigenbeitrag.

Wer monatlich 150 Euro spart und damit auf 1.800 Euro Jahresbeitrag kommt, erhält die maximale Grundzulage von 480 Euro – 360 Euro auf die ersten 1.200 Euro mit 30 Cent, plus 120 Euro auf die restlichen 600 Euro mit 20 Cent. Mehr Eigenbeitrag lohnt sich im Hinblick auf die Förderung nicht: Was darüber hinaus eingezahlt wird, fließt ungefördert ins Depot.

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Der Unterschied, den Kinder machen

Familien profitieren erheblich stärker. Pro Kind zahlt der Staat zusätzlich 25 Cent pro eingezahltem Euro, maximal 300 Euro pro Kind und Jahr. Bei zwei Kindern und einem Jahresbeitrag von 1.200 Euro kommen so 600 Euro Kinderzulage oben drauf – zusätzlich zur Grundzulage von 360 Euro. Gesamtförderung: 960 Euro. Auf den Eigenbeitrag von 1.200 Euro entspricht das einer Förderquote von 80 Prozent.

Drei Kinder? Dann übersteigt die staatliche Einzahlung in bestimmten Konstellationen sogar den Eigenbeitrag.

Wann die Günstigerprüfung den Unterschied macht

Für Besserverdiener greift zusätzlich die automatische Günstigerprüfung. Das Finanzamt prüft, ob der Sonderausgabenabzug auf die Beiträge mehr bringt als die Zulagen. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro und einem Grenzsteuersatz von rund 40 Prozent kann der steuerliche Vorteil die Zulagen merklich übersteigen. Dieser Vorteil kommt nicht direkt ins Depot, wirkt aber über die Steuererklärung als Nettoentlastung.

Der Berufseinsteiger-Bonus: 200 Euro geschenkt

Wer unter 25 Jahre alt ist, bekommt in den ersten drei Jahren einen einmaligen Startbonus von 200 Euro pro Jahr – zusätzlich zur regulären Grundzulage. Wer also mit 22 anfängt zu sparen, erhält in den ersten drei Jahren insgesamt 600 Euro extra. Bei einem Anlagehorizont von über 40 Jahren ist der Zinseszinseffekt auf diese frühen Einzahlungen enorm.

Was nach 30 Jahren im Depot landet

Zwei Sparer, gleiche Sparrate von 100 Euro im Monat, gleiche angenommene Rendite von 6 Prozent vor Kosten – und trotzdem ein deutlicher Unterschied im Ergebnis:



Szenario Eigenbeitrag/Jahr Förderung/Jahr Endvermögen (30 J., 5% netto) Single, kein Kind 1.200 € 360 € ca. 107.000 € 2 Kinder 1.200 € 960 € ca. 134.000 € Berufseinsteiger (3 J. Bonus) 1.200 € 560 € ca. 113.000 €

Fazit: Was du jetzt tun kannst

Die Differenz zwischen dem Single-Szenario und der Familienförderung beläuft sich nach 30 Jahren auf rund 27.000 Euro – allein durch staatliche Zulagen.

Wie viel Förderung du in deiner konkreten Situation bekommst – und was nach 20, 30 oder 40 Jahren im Depot stehen könnte – zeigt dir unser Altersvorsorgedepot Rechner. Du brauchst nur deine monatliche Sparsumme, dein Einkommen, dein Geburtsjahr und die Anzahl deiner Kinder. Der Rest läuft automatisch.