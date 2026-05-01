Altersvorsorgedepot: 100 Euro im Monat, 112.000 Euro nach 30 Jahren

36.000 Euro eingezahlt, 112.000 Euro im Depot. Die Differenz von 76.000 Euro kommt nicht aus einer Glaskugel, sondern aus staatlichen Zulagen und Zinseszins. Das Altersvorsorgedepot macht aus 100 Euro im Monat ein kleines Vermögen – wenn du eine Sache richtig machst.

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Was der Staat auf 100 Euro drauflegt

Bei 100 Euro monatlich zahlst du 1.200 Euro im Jahr ein. Der Staat gibt 390 Euro Grundzulage dazu – 50 Cent pro Euro auf die ersten 360 Euro, 25 Cent auf die restlichen 840 Euro. Insgesamt fließen 1.590 Euro ins Depot, obwohl nur 1.200 Euro von dir kommen. Das ist eine sofortige Förderquote von 33 Prozent.

Hast du Kinder, steigt die Summe nochmal deutlich. Bei zwei Kindern kommen 600 Euro Kinderzulage obendrauf – insgesamt 2.190 Euro im Depot bei nur 1.200 Euro Eigenbeitrag.

💡 Gut zu wissen Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.

Was nach 10, 20 und 30 Jahren im Depot steht

Die eigentliche Kraft entfaltet sich über die Zeit. Hier die Rechnung bei 100 Euro monatlich, 5 Prozent Nettorendite nach Kosten und der Grundzulage von 390 Euro pro Jahr:



Spardauer Eigenbeiträge gesamt Zulagen gesamt Depotwert Davon Renditegewinn 10 Jahre 12.000 € 3.900 € ca. 21.000 € ca. 5.100 € 20 Jahre 24.000 € 7.800 € ca. 55.000 € ca. 23.200 € 30 Jahre 36.000 € 11.700 € ca. 112.000 € ca. 64.300 €

Mit Kindern wird es noch deutlicher

Nach 30 Jahren hast du 36.000 Euro selbst eingezahlt. Der Rest – 76.000 Euro – kommt vom Staat und vom Zinseszins. Der Renditegewinn übersteigt ab dem 20. Jahr die Summe aus Eigenbeiträgen und Zulagen. Ab diesem Punkt verdient dein Depot mehr, als du und der Staat zusammen einzahlen.

Gleiche Sparrate, gleiche Rendite, aber zwei Kinder:



Spardauer Eigenbeiträge Zulagen (inkl. Kinder) Depotwert 10 Jahre 12.000 € 9.900 € ca. 29.000 € 20 Jahre 24.000 € 19.800 € ca. 77.000 € 30 Jahre 36.000 € 29.700 € ca. 155.000 €

Warum 150 Euro kaum mehr bringen als 100 Euro

155.000 Euro nach 30 Jahren, davon nur 36.000 Euro aus eigener Tasche. Die Kombination aus Kinderzulage und Zinseszins erzeugt einen Hebel, den kein normales Depot bieten kann. Wie sich die Förderung in deiner konkreten Situation auswirkt, zeigt unser Rechner im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Wer die Sparrate auf 150 Euro erhöht, kommt auf 1.800 Euro Jahresbeitrag und die maximale Grundzulage von 540 Euro. Klingt nach einem guten Deal, aber der Förder-Hebel sinkt: Bei 100 Euro beträgt die Förderquote 33 Prozent, bei 150 Euro nur noch 30 Prozent. Jeder Euro über 1.800 Euro fließt komplett ungefördert ins Depot. Wer mehr als 150 Euro im Monat sparen kann, sollte den Mehrbetrag besser in ein normales ETF-Depot stecken – dort ist die Wertpapierauswahl freier und die Besteuerung bei der Auszahlung günstiger.

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Fazit: 100 Euro reichen – wenn du früh anfängst

Das Altersvorsorgedepot belohnt nicht den, der am meisten einzahlt, sondern den, der am längsten durchhält. 100 Euro monatlich über 30 Jahre schlagen 200 Euro über 15 Jahre – allein weil der Zinseszins mehr Zeit hat. Wer jetzt unter 40 ist und 2027 startet, hat die besten Karten. Alle Details zu Förderung, Kosten und Auszahlung im Ratgeber.