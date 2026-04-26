Altersvorsorgedepot: 100 Euro im Monat, 112.000 Euro nach 30 Jahren

36.000 Euro eingezahlt, 112.000 Euro im Depot. Die Differenz von 76.000 Euro kommt nicht aus einer Glaskugel, sondern aus staatlichen Zulagen und Zinseszins. Das Altersvorsorgedepot macht aus 100 Euro im Monat ein kleines Vermögen – wenn du eine Sache richtig machst.
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Bei 100 Euro monatlich zahlst du 1.200 Euro im Jahr ein. Der Staat gibt 390 Euro Grundzulage dazu – 50 Cent pro Euro auf die ersten 360 Euro, 25 Cent auf die restlichen 840 Euro. Insgesamt fließen 1.590 Euro ins Depot, obwohl nur 1.200 Euro von dir kommen. Das ist eine sofortige Förderquote von 33 Prozent.
Hast du Kinder, steigt die Summe nochmal deutlich. Bei zwei Kindern kommen 600 Euro Kinderzulage obendrauf – insgesamt 2.190 Euro im Depot bei nur 1.200 Euro Eigenbeitrag.
Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.
Die eigentliche Kraft entfaltet sich über die Zeit. Hier die Rechnung bei 100 Euro monatlich, 5 Prozent Nettorendite nach Kosten und der Grundzulage von 390 Euro pro Jahr:
|Spardauer
|Eigenbeiträge gesamt
|Zulagen gesamt
|Depotwert
|Davon Renditegewinn
|10 Jahre
|12.000 €
|3.900 €
|ca. 21.000 €
|ca. 5.100 €
|20 Jahre
|24.000 €
|7.800 €
|ca. 55.000 €
|ca. 23.200 €
|30 Jahre
|36.000 €
|11.700 €
|ca. 112.000 €
|ca. 64.300 €
Gleiche Sparrate, gleiche Rendite, aber zwei Kinder:
|Spardauer
|Eigenbeiträge
|Zulagen (inkl. Kinder)
|Depotwert
|10 Jahre
|12.000 €
|9.900 €
|ca. 29.000 €
|20 Jahre
|24.000 €
|19.800 €
|ca. 77.000 €
|30 Jahre
|36.000 €
|29.700 €
|ca. 155.000 €
Wer die Sparrate auf 150 Euro erhöht, kommt auf 1.800 Euro Jahresbeitrag und die maximale Grundzulage von 540 Euro. Klingt nach einem guten Deal, aber der Förder-Hebel sinkt: Bei 100 Euro beträgt die Förderquote 33 Prozent, bei 150 Euro nur noch 30 Prozent. Jeder Euro über 1.800 Euro fließt komplett ungefördert ins Depot. Wer mehr als 150 Euro im Monat sparen kann, sollte den Mehrbetrag besser in ein normales ETF-Depot stecken – dort ist die Wertpapierauswahl freier und die Besteuerung bei der Auszahlung günstiger.
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Das Altersvorsorgedepot belohnt nicht den, der am meisten einzahlt, sondern den, der am längsten durchhält. 100 Euro monatlich über 30 Jahre schlagen 200 Euro über 15 Jahre – allein weil der Zinseszins mehr Zeit hat. Wer jetzt unter 40 ist und 2027 startet, hat die besten Karten. Alle Details zu Förderung, Kosten und Auszahlung im Ratgeber.
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