

Jahrelang galt die staatlich geförderte private Altersvorsorge für viele als Sparbuch mit Mängeln. Hohe Verwaltungskosten und die Pflicht zur Beitragsgarantie zwangen die Anbieter dazu, das Geld der Sparer vor allem in zinsarme Anleihen statt in renditestarke Sachwerte zu investieren. Das Ergebnis: Die Inflation fraß die Erträge auf, und viele Verträge lohnten sich kaum.

Damit ist bald Schluss. Zum 1. Januar 2027 greift das neue Altersvorsorgereformgesetz. Der Staat fördert damit erstmals reine Aktien- und ETF-Anlagen für die Rente, ohne Garantiezwang, dafür mit attraktiven Zulagen.

Das Wichtigste in Kürze

Das Gesetz ist beschlossen: Das Altersvorsorgereformgesetz wurde am 26. Mai 2026 verkündet, die neuen Produkte kommen am 1. Januar 2027 auf den Markt.

540 Euro Grundzulage: Für die ersten 360 Euro Eigenbeitrag gibt es 50 Cent je Euro, für die nächsten 1.440 Euro 25 Cent.

Ein Euro je Euro pro Kind: Die Kinderzulage von 300 Euro ist schon bei 300 Euro Eigenbeitrag ausgeschöpft, also ab 25 Euro im Monat.

Auszahlung ab 65, nicht ab 62: Die Auszahlungsphase startet frühestens mit Vollendung des 65. und spätestens des 70. Lebensjahres.

Die Frühstartrente ist noch im Verfahren: Das Kabinett hat den Entwurf am 12. August 2026 beschlossen, Bundestag und Bundesrat haben noch nicht entschieden.

Das Altersvorsorgedepot ist im Grunde ein zertifizierter Altersvorsorgevertrag ohne Beitragsgarantie, in dem Du in Fonds und ETFs sparst. Der Staat legt bis zu 540 Euro Grundzulage und 300 Euro je Kind drauf, in der Ansparphase fällt keine Steuer an und besteuert wird erst die Auszahlung im Alter. Die Frühstartrente ist eine eigene Förderung für Kinder ab sechs Jahren und fließt in dieselbe Produktwelt.

So funktioniert die neue Zulage

Der einkommensabhängige Mindesteigenbeitrag aus der Riester-Welt entfällt. Stattdessen gilt eine beitragsproportionale Zulage. Für jeden Euro bis 360 Euro im Jahr gibt es 50 Cent, für die weiteren 1.440 Euro bis zur Grenze von 1.800 Euro noch 25 Cent. Kleine und mittlere Beiträge sind damit am stärksten gefördert, Voraussetzung sind mindestens 120 Euro im Jahr.

Ein zulageberechtigter Elternteil bekommt zusätzlich einen Euro Kinderzulage je eingezahltem Euro, gedeckelt bei 300 Euro pro Kind. Wer vor dem 25. Geburtstag abschließt, erhält einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus.

Zulagen nach Eigenbeitrag, Beispiel mit einem Kind

Eigenbeitrag pro Jahr Grundzulage Kinderzulage Summe auf dem Vertrag 120 Euro (10 Euro/Monat) 60 Euro 120 Euro 300 Euro 300 Euro (25 Euro/Monat) 150 Euro 300 Euro 750 Euro 1.200 Euro (100 Euro/Monat) 390 Euro 300 Euro 1.890 Euro 1.800 Euro (150 Euro/Monat) 540 Euro 300 Euro 2.640 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, FAQ zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, Stand 5. Mai 2026, eigene Berechnung.

Wie sich die beiden Fördersätze in der Praxis aufteilen, zeigt der Förder-Rechner von Oskar2 für einen Beitrag von 100 Euro im Monat. Zusätzlich prüft das Finanzamt automatisch, ob der Sonderausgabenabzug mehr bringt als die Zulage. Einzahlen darfst Du 6.840 Euro im Jahr, gefördert werden davon 1.800 Euro.

Kosten und zulässige Anlagen

Für das Anlageuniversum gilt eine Positivliste. Zugelassen sind unter anderem Fondsanteile, die im Inland an Kleinanleger vertrieben werden und im Basisinformationsblatt höchstens in Risikoklasse 5 fallen. Breit streuende Welt-ETFs erfüllen das, Kryptowerte und Hebelprodukte sind allerdings ausgeschlossen. Eine Aktienquote von 100 Prozent ist möglich.

Jeder Anbieter muss zusätzlich ein Standarddepot führen. Dort sind zwei Fonds vorgegeben, einer defensiv und einer chancenorientiert, und vor Rentenbeginn wird schrittweise umgeschichtet. Die Effektivkosten dürfen dabei 1,0 Prozent im Jahr nicht überschreiten. Beim frei gestalteten Depot gibt es keinen Deckel, dafür Wettbewerb. Ein Anbieterwechsel ist nach fünf Jahren kostenfrei, der neue Anbieter darf höchstens 150 Euro berechnen.

Steuern in Ansparphase und Auszahlung

In der Ansparphase werden Wertsteigerungen und Erträge nicht besteuert. Es fällt keine Vorabpauschale an, und Umschichten löst keine Abgeltungsteuer aus. Besteuert wird nachgelagert. Leistungen aus geförderten Beiträgen unterliegen voll Deinem persönlichen Steuersatz, einschließlich Zulagen und Erträgen. Für den ungeförderten Teil gelten eigene Regeln, bei einer lebenslangen Rente greift die Ertragsanteilsbesteuerung.

(Hinweisbox) Der 62er-Irrtum Vielfach ist zu lesen, das Kapital sei ab 62 verfügbar. Das trifft nicht zu. Die Auszahlungsphase beginnt frühestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres und spätestens mit 70. Früher geht es nur, wenn Du bereits eine gesetzliche Altersrente beziehst. Die Zahl 62 stammt aus dem Steuerrecht für ungeförderte Beiträge und beschreibt keine Verfügbarkeit.

Das Altersvorsorgedepot und Riester im Vergleich

Was sich zum Bestandsvertrag ändert

Merkmal Riester-Bestandsvertrag Altersvorsorgedepot ab 2027 Beitragsgarantie verpflichtend, 100 Prozent keine, Garantieprodukt mit 80 oder 100 Prozent optional Grundzulage 175 Euro bei Mindesteigenbeitrag bis 540 Euro, proportional zum Beitrag Kinderzulage 185 oder 300 Euro je nach Geburtsjahr bis 300 Euro je Kind, unabhängig vom Geburtsjahr Auszahlung lebenslange Rente Rente oder Auszahlplan mindestens bis 85

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Bundesregierung.

Bestehende Riester-Verträge behalten Bestandsschutz. Neue Riester-Verträge sind ab 2027 nicht mehr möglich. Du kannst Deinen Altvertrag behalten und nur per Erklärung in die neue Fördersystematik wechseln oder das Kapital übertragen, wobei Kosten anfallen können. Ein Rückweg in das alte Recht besteht nicht.

Frühstartrente, individuelle und kollektive Anlage

Für Kinder mit erstem Wohnsitz in Deutschland zahlt der Bund vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr zehn Euro im Monat. Der Anspruch entsteht monatlich, überwiesen wird laut Entwurf vierteljährlich rückwirkend an den Anbieter. Über zwölf Jahre summiert sich die Förderung auf 1.440 Euro. Start ist der 1. Januar 2027 mit den Jahrgängen 2020 und 2021, für den Jahrgang 2020 rückwirkend ab 2026.

Merkmal Individueller Vertrag Kollektive Anlage Voraussetzung Eltern eröffnen ein Standarddepot Eltern werden nicht aktiv Verwaltung privater Anbieter Deutsche Bundesbank Zuzahlungen bis 6.840 Euro im Jahr nicht möglich Zugriff direkt auf dem Vertrag Abruf bis zum 35. Lebensjahr

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.

Gefördert wird nur der Standarddepot-Vertrag mit dem Kostendeckel von einem Prozent. Bis zur Volljährigkeit dürfen Anbieter keine Abschluss- und Vertriebskosten erheben. Ein bestehendes Junior-Depot lässt sich nicht nutzen, Eigenbeiträge sind keine Bedingung, und das geförderte Kapital ist vor dem 65. Lebensjahr nicht verfügbar. Für Führerschein oder Studium taugt die Frühstartrente also nicht.

Ohne Garantie, aber mit Zeit

Der Verzicht auf die Beitragsgarantie ist der Kern der Reform. Er ermöglicht die volle Aktienquote und historisch höhere Renditen, verschiebt aber das Risiko zu Dir. Zwischenzeitliche Verluste von 30 oder 40 Prozent sind bei einem globalen Aktienportfolio normal, und niemand gleicht sie aus, weder im Depot noch in der kollektiven Anlage. Was das Risiko begrenzt, ist die Zeit. Ein Kind aus dem Jahrgang 2020 hat bis zum Rentenbeginn rund sechs Jahrzehnte. Die zweite Stellschraube sind die Kosten. Ein Prozent Effektivkosten klingt klein, kostet über 30 Jahre aber etwa ein Viertel des Endvermögens.

Was das für die Umsetzung heißt

In der Praxis heißt Altersvorsorgedepot vor allem, ein global gestreutes Portfolio über Jahrzehnte durchzuhalten, es regelmäßig auf die Zielgewichtung zurückzuführen und die Zulagen korrekt anzumelden. Diese Kombination aus Asset Allokation, Rebalancing und Zulagenverwaltung scheitert selten am Wissen, sondern an der Disziplin.

Digitale Vermögensverwalter automatisieren genau diese Schritte. Oskar gehört zu den Anbietern, die ein Altersvorsorgedepot2 für den Start 2027 angekündigt haben, arbeitet mit weltweit gestreuten ETF- und ETC-Portfolios und einem Einstieg ab 25 Euro im Monat. Das ist genau die Schwelle, ab der die Kinderzulage voll ausgeschöpft ist. Verbindliche Konditionen nennt bislang kein Haus, denn die Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern läuft erst an.

Häufige Fragen

Ab wann kann ich ein Altersvorsorgedepot eröffnen?

Ab dem 1. Januar 2027. Vorher darf kein Anbieter einen Vertrag verkaufen, weil die Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern Voraussetzung ist. Was 2026 als fertiges Altersvorsorgedepot beworben wird, sind Vormerklisten.

Wie hoch ist die Förderung im besten Fall?

Bei 1.800 Euro Eigenbeitrag im Jahr sind es 540 Euro Grundzulage. Mit einem Kind kommen 300 Euro dazu, bei Abschluss vor dem 25. Geburtstag einmalig 200 Euro. Zusätzlich prüft das Finanzamt einen weitergehenden Steuervorteil.

Muss ich meinen Riester-Vertrag kündigen?

Nein. Verträge vor dem 1. Januar 2027 genießen Bestandsschutz und laufen unverändert weiter. Du kannst freiwillig in die neue Fördersystematik wechseln oder das Kapital übertragen. Der Wechsel zurück in das alte Recht ist ausgeschlossen.

Was passiert, wenn ich für mein Kind kein Depot eröffne?

Die Förderung verfällt nicht. Der Bund legt die Mittel kollektiv am Kapitalmarkt an, verwaltet von der Deutschen Bundesbank. Das Startkapital lässt sich bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres in einen individuellen Vertrag abrufen.

Wie viele Verträge werden gefördert?

Höchstens zwei Altersvorsorgeverträge nach neuem Recht. Ab dem dritten Vertrag fließen weder Zulagen noch Sonderausgabenabzug, maßgeblich ist das Abschlussdatum. Ausgenommen sind unter anderem Darlehensverträge und Vereinbarungen der betrieblichen Altersversorgung.

Zwei wichtige Termine für Deine Planung

Ab dem Marktstart im Januar 2027 lassen sich Kosten und Fondslisten vergleichen, vorher bleibt jeder Anbietervergleich Spekulation. Der zweite Termin ist der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zur Frühstartrente. Die Zeit bis dahin reicht, um die eigene Sparrate zu klären, denn 25 Euro im Monat genügen bereits für die höchste Förderquote.