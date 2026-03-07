Altersvorsorgedepot und Riester-Vertrag: Kündigen, wechseln oder stilllegen?

Ab dem 1. Januar 2027 können keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen werden. Doch was passiert mit den rund 15,9 Millionen bestehenden Verträgen? Die kurze Antwort: gar nichts – es sei denn, man wird selbst aktiv. Alle Altverträge genießen vollen Bestandsschutz. Trotzdem sollten Riester-Sparer ihre drei Optionen kennen, denn je nach Situation lässt sich mit einem Wechsel deutlich mehr herausholen. Und eine Option sollte man auf keinen Fall wählen.

Option 1: Vertrag behalten und weiterlaufen lassen

Wer seinen Riester-Vertrag behält, ändert nichts. Die bisherige Fördersystematik mit festen Grundzulagen von 175 Euro und Kinderzulagen von bis zu 300 Euro läuft weiter. Die Beitragsgarantie bleibt bestehen, das Geld wird wie bisher verwaltet.

Das kann sinnvoll sein für Geringverdiener mit Kindern, die im alten System überproportional hohe Zulagen erhalten. Auch wer kurz vor der Rente steht und von der Beitragsgarantie profitiert, hat wenig Grund zu wechseln. Warum das alte Fördersystem für bestimmte Gruppen günstiger bleibt, zeigen wir im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Nachteil: Die hohen Kosten klassischer Riester-Produkte von oft 2 bis 3 Prozent pro Jahr laufen ebenfalls weiter – und fressen über die verbleibenden Jahre weitere Rendite.

Option 2: In das neue System wechseln

Riester-Sparer können ihr bestehendes Guthaben in ein Altersvorsorgedepot oder ein neues Garantieprodukt übertragen. Die bisher erhaltenen Zulagen und Steuervorteile müssen dabei nicht zurückgezahlt werden. Der alte Anbieter darf in den ersten fünf Jahren maximal 150 Euro Wechselgebühr verlangen, danach ist der Wechsel kostenlos. Eine Zustimmung des bisherigen Anbieters ist nicht erforderlich.

Alternativ kann man den alten Vertrag beim gleichen Anbieter behalten, aber in die neue Fördersystematik wechseln – also die beitragsabhängigen Zulagen statt der festen Riester-Zulagen nutzen. Das kann sich lohnen, wenn man künftig höhere Beiträge einzahlen will und vom proportionalen Zulagensystem stärker profitiert.

Für wen der Wechsel besonders attraktiv ist: Singles und Gutverdiener ohne Kinder, die von den festen Riester-Zulagen ohnehin wenig hatten und deren Verträge hohe laufende Kosten verursachen. Im Altersvorsorgedepot mit einem günstigen ETF-Sparplan sinken die Kosten auf einen Bruchteil – und die volle Aktienquote wird möglich.

Option 3: Vertrag stilllegen

Wer weder weiterzahlen noch wechseln will, kann den Vertrag beitragsfrei stellen. Das Guthaben bleibt investiert, die bisher erhaltenen Zulagen bleiben erhalten, es fließen nur keine neuen Beiträge und Zulagen mehr. Das kann sinnvoll sein, wenn der alte Vertrag schon länger läuft und hohe Abschlusskosten bereits abgezahlt sind – dann arbeitet das vorhandene Kapital weiter, ohne dass neue Kosten entstehen.

Parallel dazu eröffnet man 2027 ein frisches Altersvorsorgedepot und bespielt dieses mit den günstigeren Konditionen. So nutzt man das Beste aus beiden Welten.

Auf keinen Fall: Kündigen

Eine Kündigung ist fast immer der teuerste Fehler. Bei einer förderschädlichen Verwendung – und dazu zählt die Kündigung – müssen sämtliche erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden. Wer über 15 Jahre Riester-Zulagen erhalten hat, verliert auf einen Schlag mehrere tausend Euro. Dazu kommen mögliche Stornogebühren des Anbieters.

Es gibt praktisch keinen Fall, in dem eine Kündigung wirtschaftlich sinnvoll ist. Selbst ein schlecht laufender Vertrag mit hohen Kosten ist stillgelegt besser aufgehoben als gekündigt.

Fazit: Prüfen ja, kündigen nein

Riester-Sparer sollten die verbleibende Zeit bis 2027 nutzen, um ihren Vertrag zu durchleuchten: Wie hoch sind die laufenden Kosten? Welche Zulagen erhalte ich? Bin ich im neuen System besser aufgehoben? Die Antwort ist individuell – aber eine Regel gilt ausnahmslos: Niemals kündigen. Alle Optionen und Rechenbeispiele im ausführlichen Ratgeber.