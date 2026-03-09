Altersvorsorgedepot: Was es ist, wann es kommt und was es bringt?

Die Riester-Rente ist gescheitert – zu teuer, zu kompliziert, zu wenig Rendite. Ab dem 1. Januar 2027 soll das Altersvorsorgedepot sie ablösen: ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot, mit dem Sparer erstmals direkt und ohne Versicherungsmantel in ETFs und Fonds investieren können. Der Gesetzentwurf hat im Februar 2026 die erste Lesung im Bundestag passiert und liegt jetzt im Finanzausschuss. Die Verabschiedung wird für das Frühjahr 2026 erwartet.

Was ist das Altersvorsorgedepot?

Im Kern ist es ein spezielles Depot für die Altersvorsorge, in das man regelmäßig einzahlt und dafür staatliche Zulagen und Steuervorteile erhält. Anders als bei Riester entscheiden Sparer selbst, in welche zugelassenen ETFs, Fonds oder Anleihen sie investieren – innerhalb einer gesetzlichen Positivliste. Einzelaktien, Kryptowährungen und Hebelprodukte sind ausgeschlossen.

Der entscheidende Unterschied zur Riester-Rente: Es gibt keine verpflichtende Beitragsgarantie. Das bedeutet volles Kapitalmarktrisiko, aber auch die Chance auf deutlich höhere Renditen. Historisch hat der MSCI World über 15 Jahre nie einen Verlust erzielt. Wer langfristig anlegt, profitiert. Alle Details zum Altersvorsorgedepot im ausführlichen Ratgeber.

Wie funktioniert die Förderung?

Das Fördersystem ist radikal vereinfacht. Statt komplizierter einkommensabhängiger Mindesteigenbeiträge gibt es eine einfache Formel: Für jeden eingezahlten Euro bis 1.200 Euro im Jahr zahlt der Staat 30 Cent dazu. Für Einzahlungen zwischen 1.201 und 1.800 Euro sinkt der Satz auf 20 Cent. Maximal fließen so 480 Euro Grundzulage pro Jahr – ab 2029 steigt der Satz auf 35 Cent und die maximale Zulage auf 540 Euro.

Für Familien gibt es zusätzlich 25 Cent Kinderzulage pro Euro, maximal 300 Euro pro Kind und Jahr. Berufseinsteiger unter 25 bekommen einmalig 200 Euro Startprämie, Geringverdiener einen jährlichen Bonus von 175 Euro. Und wer gut verdient, profitiert über die automatische Günstigerprüfung zusätzlich von einer Steuerersparnis, die die Zulagen übersteigen kann.

Eigenbeitrag/Jahr Grundzulage Maximal im Depot Förderquote 600 € 180 € 780 € 30 % 1.200 € 360 € 1.560 € 30 % 1.800 € 480 € 2.280 € 27 %

Was bringt es konkret?

Zwei Vorteile machen das Altersvorsorgedepot einzigartig. Erstens: Die Kapitalerträge bleiben in der Ansparphase komplett steuerfrei. Keine Abgeltungssteuer auf Gewinne, keine Steuern bei Umschichtungen zwischen Fonds. Der Zinseszins arbeitet ungebremst über Jahrzehnte. Erst bei der Auszahlung im Rentenalter wird besteuert – dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, der im Ruhestand meist deutlich niedriger liegt.

Zweitens: Die Flexibilität bei der Auszahlung. Statt der Riester-Pflicht, mindestens 70 Prozent zu verrenten, können Sparer zwischen Auszahlplan, Leibrente oder einer Kombination wählen. Bis zu 30 Prozent des Guthabens dürfen als Einmalzahlung entnommen werden.

Wer kann es nutzen?

Berechtigt sind alle Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung, Beamte, Richter und Soldaten. Selbstständige ohne Rentenversicherungspflicht bleiben ausgeschlossen. Anbieten dürfen es Banken, Neobroker, Versicherungen und Fondsgesellschaften – alle Produkte müssen vom Bundeszentralamt für Steuern zertifiziert werden.

Fazit: Der wichtigste Baustein für die private Altersvorsorge

Das Altersvorsorgedepot kombiniert staatliche Förderung mit Kapitalmarktrenditen und niedrigen Kosten. Für die meisten Sparer mit langem Anlagehorizont ist es die attraktivste Form der geförderten Vorsorge, die es in Deutschland je gab. Wer nicht bis 2027 warten will, kann schon jetzt mit einem normalen ETF-Sparplan starten und ab Start parallel das geförderte Depot nutzen. Alles zu Förderung, Kosten, Risiken und Auszahlung im kompletten Ratgeber.