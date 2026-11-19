Anthropic hat den Ausgabepreis am Mittwochabend auf 83 US-Dollar festgelegt, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar, und 980 statt 825 Millionen Aktien platziert. Mit 81,3 Milliarden Dollar ist es der größte Börsengang der Geschichte. Heute beginnt der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT. Wie sich der Kurs in den ersten Wochen entwickelt, hängt aber nicht nur von der Nachfrage ab, sondern auch davon, wer schon verkaufen darf und wer gegensteuern kann.

Was der Ausgabepreis von 83 Dollar bedeutet

Der Preis liegt gut sechs Prozent über dem oberen Ende der Spanne, und Anthropic hat das Angebot zugleich um fast ein Fünftel aufgestockt. Beides spricht für eine sehr hohe Nachfrage großer Investoren: Laut CNBC lagen Kaufaufträge über rund 500 Milliarden Dollar vor. Voll verwässert, also einschließlich aller Optionen und Mitarbeiteraktien, ist Anthropic damit rund 1,5 Billionen Dollar wert. Das sind etwa 55 Prozent mehr als bei der letzten Finanzierungsrunde im Mai und rund das 18,5-Fache der hochgerechneten Jahresumsatzrate von 81 Milliarden Dollar. Wie solche Bewertungen in die Diskussion um eine KI-Blase passen, zeigt unser Check der Nvidia-Zahlen. Für Anleger ist der Preis zugleich eine wichtige Marke: An ihm orientiert sich die Kursstütze der Banken.

In eigener Sache

Wer am ersten Handelstag schon verkaufen darf

Altaktionäre dürfen nach einem Börsengang meist 180 Tage lang nicht verkaufen, bei Anthropic gibt es Ausnahmen: Laut Börsenprospekt dürfen Mitarbeiter und Führungskräfte, nicht aber die Gründer, bis zu zehn Prozent ihrer gesperrten Aktien schon ab dem ersten Handelstag verkaufen. Insgesamt können vor Ablauf der 180 Tage bis zu 3,6 Milliarden Aktien frei werden, fast viermal so viele, wie jetzt platziert wurden. Weitere Altaktionäre dürfen ab Mitte Dezember schrittweise verkaufen. Auch die Aktien aus der Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar, unter anderem an Nvidia, Microsoft und AMD, unterliegen laut Prospekt keiner Haltefrist. Ob die strategischen Partner verkaufen, ist offen.

Wie die Banken den Kurs stützen können

Auf der anderen Seite steht die Mehrzuteilungsoption: Die begleitenden Banken dürfen binnen 30 Tagen bis zu 147 Millionen zusätzliche Aktien zum Ausgabepreis von Anthropic kaufen, das sind 15 Prozent des Angebots oder rund 12,2 Milliarden Dollar. Üblicherweise geben die Banken diese Aktien schon beim Börsengang zusätzlich aus. Fällt der Kurs unter 83 Dollar, kaufen sie Aktien an der Börse zurück und stützen damit den Kurs. Steigt er, beziehen sie die Aktien stattdessen bei Anthropic. Diese Kursstütze gilt aber nur für die ersten 30 Tage.

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Anthropic-Aktie: abwarten oder direkt einsteigen? Ob sich der Kauf am ersten Handelstag lohnt oder Abwarten die bessere Wahl ist, ordnet unser Team von Finanzen.net plus ein. Lies direkt hier alle Analysen zum Anthropic Börsengang.

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Warum Mitte Dezember entscheidend wird

Mitte Dezember fällt dreierlei zusammen: Die Mehrzuteilungsoption läuft aus, weitere Altaktionäre dürfen verkaufen, und die Pflichtkäufe der Indexfonds beginnen, laut Bloomberg frühestens am 14. und 21. Dezember. Ob dann Käufer oder Verkäufer überwiegen, ist offen. Bei SpaceX schloss die Aktie am ersten Tag 19 Prozent über dem Ausgabepreis und lag Ende Juli rund 50 Prozent unter ihrem Hoch. Wer heute kauft, zahlt den Marktpreis, nicht die 83 Dollar. Eine Limit-Order, also ein Kaufauftrag mit Preisobergrenze, schützt vor einem Kauf zu einem unerwartet hohen Kurs. Ob 100 Dollar realistisch sind, ordnet Finanzen.net plus ein.

Fazit: Der Ausgabepreis über der Spanne zeigt, wie groß die Nachfrage großer Investoren war. Für den weiteren Kursverlauf zählt aber auch die Angebotsseite: Schon ab heute dürfen Mitarbeiter verkaufen, während die Banken den Kurs nur 30 Tage lang stützen können. Anleger sollten deshalb vor allem die Wochen bis Mitte Dezember beobachten, wenn sich zeigt, ob die Indexkäufe das zusätzliche Angebot aufwiegen. Wer die Aktie kaufen will, setzt besser ein Limit.