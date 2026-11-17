Wie viele Aktien Anthropic anbietet und wer sie bekommt

Anthropic bietet laut Börsenprospekt 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar an, am oberen Ende sind das rund 64,4 Milliarden Dollar. Die begleitenden Banken erwägen einen Preis oberhalb der Spanne. Bis zu 20 Prozent der Aktien sind für Privatanleger vorgesehen. Die Zeichnung, also die Bestellung zum Ausgabepreis, läuft über Broker wie Charles Schwab, Fidelity und Robinhood. Bei fast siebenfacher Überzeichnung entfiele rein rechnerisch auf jede Order rund ein Siebtel der gewünschten Stückzahl, etwa 14 Prozent. Zudem sollen bestehende Geldgeber bevorzugt werden. Wer zunächst leer ausgeht, kann ab Donnerstag an der Börse kaufen, dann allerdings zum aktuellen Kurs der Anthropic-Aktie, der deutlich über dem Ausgabepreis liegen kann.

In eigener Sache

Wann Indexfonds die Aktie kaufen müssen

Wird Anthropic in große Indizes aufgenommen, müssen Fonds, die diese Indizes nachbilden, die Aktie kaufen. Das Analysehaus Intropic schätzt diese Nachfrage auf rund 28 Prozent der angebotenen Aktien, die Berenberg Bank beziffert sie für den ersten Monat auf mehr als 19 Milliarden US-Dollar. Vanda Research erwartet für den ersten Handelstag dagegen Nettokäufe von Privatanlegern über rund 250 Millionen US-Dollar. Dem steht zusätzliches Angebot gegenüber: Laut Prospekt dürfen Mitarbeiter bis zu zehn Prozent ihrer gesperrten Aktien schon ab dem ersten Handelstag verkaufen.

Neu ist der Zeitplan: Weil der Börsengang nah an den regulären Indexüberprüfungen im Dezember liegt, könnte Anthropic laut Bloomberg erst nach Handelsschluss am 11. Dezember in den Russell 1000 aufgenommen werden, wirksam ab 14. Dezember, und vor Handelsbeginn am 21. Dezember in den Nasdaq 100. Berenberg-Experte Carsten Hesse erwartet deshalb einen etwas weniger stürmischen Kursverlauf als bei SpaceX.

Was hinter der Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar steckt

Gemessen an den ausstehenden Aktien entspricht die Preisspanne einem Börsenwert von rund 0,92 bis 1,02 Billionen Dollar. Voll verwässert, also inklusive Mitarbeiteroptionen, sind es bis zu 1,4 Billionen Dollar. Dem stehen laut Prospekt 33,2 Milliarden Dollar Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber, nach 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Aufs Jahr hochgerechnet lag der Umsatz Ende Oktober bei 81 Milliarden Dollar. Damit kostet Anthropic je nach Basis das 11- bis 17-Fache dieser Umsatzrate. Morningstar sieht den fairen Wert in einer aktuellen Studie bei 92 US-Dollar je Aktie, klar über der Spanne. Analyst Patrick Moorhead fragt dagegen, ob der Umsatz Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar tragen kann.

Worauf Anleger bis zum ersten Handelstag achten sollten

Der erste Prüfpunkt ist der Ausgabepreis am Mittwochabend US-Zeit. Ein Preis über 78 Dollar spräche für robuste Nachfrage großer Investoren, ein Preis am unteren Ende für Zurückhaltung. Wer am ersten Handelstag Anthropic-Aktien kaufen möchte, zahlt den Marktpreis, der deutlich über dem Ausgabepreis liegen kann. Eine Limit-Order, also ein Kaufauftrag mit Preisobergrenze, verhindert einen Kauf zu einem unerwartet hohen Kurs. Wie das funktioniert, erklärt der Ratgeber Aktien kaufen.

In eigener Sache

Fazit: Die Nachfrage nach der Anthropic-Aktie ist außergewöhnlich hoch, doch Privatanleger bekommen davon zum Ausgabepreis wenig ab. Die Pflichtkäufe der Indexfonds dürften den Kurs stützen, allerdings eher im Dezember als in den ersten Handelstagen nach dem Börsenstart. Über den Wert des Unternehmens sagt beides wenig. Wer die Aktie kauft, setzt darauf, dass das Umsatzwachstum mit den Verpflichtungen Schritt hält. Aussagekräftiger als der erste Kurs sind deshalb die ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen.

Häufige Fragen zur Anthropic-Aktie

Ist Anthropic an der Börse?

Noch nicht, der Börsengang steht unmittelbar bevor. Anthropic legt den Ausgabepreis am Mittwoch, 18. November 2026, fest. Ab Donnerstag, 19. November 2026, wird die Aktie an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT gehandelt.

Kann man Aktien von Anthropic kaufen?

Ja, ab dem ersten Handelstag am 19. November 2026 über die Börse, zum Beispiel bei Finanzen invest, dem Broker von Finanzen.net. Die Zeichnung zum Ausgabepreis läuft über US-Broker wie Charles Schwab, Fidelity und Robinhood, doch bei fast siebenfacher Überzeichnung erhalten Privatanleger nur einen kleinen Teil der gewünschten Stückzahl. Wer an der Börse kauft, begrenzt mit einer Limit-Order den Preis, den er höchstens zahlt.

Wann geht Anthropic AI an die Börse?

Anthropic startet am Donnerstag, 19. November 2026, an der Nasdaq. Das Unternehmen bietet 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar an, am oberen Ende der Spanne rund 64,4 Milliarden Dollar. Der endgültige Ausgabepreis wird am Abend zuvor festgelegt und könnte über der Spanne liegen.

Wie ist die Prognose für Anthropic-Aktien?

Eine verlässliche Kursprognose gibt es nicht, die Einschätzungen gehen auseinander. Morningstar sieht den fairen Wert bei 92 US-Dollar je Aktie und damit über der Preisspanne; Analyst Patrick Moorhead bezweifelt dagegen, dass der Umsatz Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar tragen kann. Stützen dürften den Kurs Pflichtkäufe von Indexfonds, laut Bloomberg allerdings erst ab Mitte Dezember mit der möglichen Aufnahme in Russell 1000 und Nasdaq 100.

Wie lautet die WKN der Anthropic-Aktie?

Die Class-A-Aktie von Anthropic hat die WKN A42SXH und die ISIN US03703U1079. An der Nasdaq wird sie ab 19. November 2026 unter dem Kürzel ANT gehandelt.

Wie ist der Kurs der Anthropic-Aktie?

Einen regulären Börsenkurs der Anthropic Aktie gibt es erst ab dem Handelsstart an der Nasdaq am 19. November 2026. Der Ausgabepreis wird am 18. November festgelegt, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie. Schon vorher handelt Lang & Schwarz die Aktie außerbörslich „per Erscheinen“; dabei wird ein Preis vereinbart, Lieferung und Abrechnung folgen später.

Kann man Anthropic-Aktien zeichnen?

Ja, bis zu 20 Prozent der 825 Millionen Aktien sind für Privatanleger vorgesehen; die Zeichnung läuft über US-Broker wie Charles Schwab, Fidelity und Robinhood. Bei fast siebenfacher Überzeichnung erhalten Anleger rein rechnerisch nur rund 14 Prozent der gewünschten Stückzahl. Wer leer ausgeht, kann ab 19. November an der Börse kaufen.

Wie kann man in Anthropic investieren?

Direkt über die Aktie, die ab 19. November 2026 an der Börse handelbar ist, zum Beispiel bei Finanzen invest. Daneben bildet das 21shares Anthropic Synthetic ETP (WKN A4AWPL) die Bewertung synthetisch über Schuldverschreibungen und Derivate ab; Anleger besitzen dabei keine Aktien. Indirekt sind Anleger auch über große Geldgeber wie Amazon und Alphabet an Anthropic beteiligt.

Anthropic-Aktie: kaufen oder nicht?

Das hängt davon ab, ob man der hohen Bewertung traut: Je nach Basis kostet Anthropic das 11- bis 17-Fache seiner hochgerechneten Jahresumsätze. Morningstar sieht den fairen Wert bei 92 US-Dollar je Aktie, Analyst Patrick Moorhead bezweifelt dagegen, dass der Umsatz Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar trägt. Wer am ersten Handelstag kauft, sollte eine Limit-Order nutzen.

Was gibt es Neues zu Anthropic?

Laut Bloomberg liegen für den Börsengang Orders über fast das Siebenfache der angebotenen Aktien vor. Indexfonds dürften die Aktie erst ab Mitte Dezember kaufen, mit der möglichen Aufnahme in den Russell 1000 am 14. Dezember und in den Nasdaq 100 am 21. Dezember 2026.