Anthropic ist an der Börse. Die Aktie eröffnete am Donnerstag an der Nasdaq bei 111,50 US-Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, und schloss bei 97,17 Dollar, ein Plus von 17 Prozent. Voll verwässert ist der Entwickler des KI-Assistenten Claude damit rund 1,75 Billionen Dollar wert. Zu den größten Gewinnern gehören vier Tech-Konzerne, die viele Anleger ohnehin im Depot haben: Amazon, Google, Microsoft und Nvidia. Sie verdienen auf zwei Wegen, als Anteilseigner und als Lieferanten der Rechenleistung, die Anthropic für seine KI-Modelle braucht.

Wie viel die Anteile der Tech-Konzerne wert sind

Laut dem Prospektnachtrag vom 17. November, der noch vor der Aufstockung des Angebots erschien, hält Amazon nach dem Börsengang 14,7 Prozent an Anthropic, Google 13,7 Prozent. Durch die zusätzlich ausgegebenen Aktien dürften die Anteile leicht sinken. Zum ersten Schlusskurs sind sie rund 187 und 172 Milliarden Dollar wert, zum Ausgabepreis waren es rund 159 und 148 Milliarden. Beide halten stimmrechtslose Aktien, haben also keinen Einfluss auf die Unternehmensführung.

Amazon könnte seinen Anteil noch ausbauen: Würde der Konzern alle offenen Wandelanleihen, also Kredite, die sich in Aktien tauschen lassen, umwandeln, stiege er laut Prospekt auf 23,8 Prozent. Nvidia und Microsoft sind deutlich kleiner beteiligt. Beim Börsengang kaufte Nvidia Aktien für 10 Milliarden Dollar, Microsoft für eine Milliarde, das sind knapp 0,9 und rund 0,1 Prozent. Nach dem ersten Handelstag liegt Nvidia damit rund 1,7 Milliarden Dollar im Plus. Bereits 2025 hatten beide Investitionen von bis zu 10 beziehungsweise 5 Milliarden Dollar zugesagt. Wie viele Aktien sie daraus halten, weist der Prospekt nicht aus.

Was die Anthropic-Beteiligungen der Tech-Konzerne wert sind

Konzern Anteil an Anthropic Wert zum Ausgabepreis Wert zum Schlusskurs 19.11. Anteil am eigenen Börsenwert Amazon 14,7 % rund 159 Mrd. $ rund 187 Mrd. $ rund 6,5 % Google (Alphabet) 13,7 % rund 148 Mrd. $ rund 172 Mrd. $ rund 5,0 % Nvidia mind. rund 0,9 %* mind. 10 Mrd. $* mind. rund 11,7 Mrd. $* unter 1 % Microsoft mind. rund 0,1 %* mind. 1 Mrd. $* mind. rund 1,2 Mrd. $* unter 1 %

* Nur Aktien aus der Privatplatzierung beim Börsengang; frühere Beteiligungen aus den Zusagen vom November 2025 (Nvidia bis zu 10 Mrd. $, Microsoft bis zu 5 Mrd. $) weist der Prospekt nicht aus. Anteile von Amazon und Google laut Prospekt vor der Aufstockung des Angebots auf 980 Mio. Aktien. Ausgabepreis 83 $, Schlusskurs am 19.11.2026 97,17 $; Anteil am Börsenwert zum Schlusskurs, umgerechnet zum Euro-Dollar-Kurs von 1,0962.

Quellen: Anthropic-Prospektnachträge vom 10.11. und 17.11.2026, Anthropic-Mitteilung vom 18.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs laut CNN und Yahoo Finance, finanzen.net (Marktkapitalisierung Amazon und Alphabet, Stand 18.11.2026); eigene Berechnung.

Wie die Konzerne am Rechenhunger von Anthropic verdienen

Wichtiger als die Beteiligung ist für die Konzerne oft das laufende Geschäft. Laut dem vertraulichen Prospekt, den Reuters einsehen konnte, hat Anthropic bei Google Rechenleistung für rund 111 Milliarden Dollar zugesagt, bei Amazon für 110 Milliarden. Bei Microsofts Cloud Azure sind es laut Prospekt mindestens 44,9 Milliarden Dollar bis 2033. Die Verträge mit diesen drei Anbietern muss Anthropic unabhängig von der tatsächlichen Nutzung bezahlen. Amazon und Google verdienen zudem an ihren eigenen KI-Chips, die Anthropic neben Nvidia-Prozessoren einsetzt, und alle drei bieten Claude ihren Cloud-Kunden an. Nvidia verdient indirekt mit: Anthropic hat bis zu ein Gigawatt Rechenleistung auf Nvidia-Systemen zugesagt, die Microsoft für Azure bereitstellt. Ein Teil des Geldes, das die Konzerne investieren, fließt so als Umsatz zurück, ein Kreislauf, der die Debatte über eine KI-Blase befeuert.

In eigener Sache

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Was das für Anleger der Konzern-Aktien bedeutet

Am stärksten spürbar ist der Börsengang bei Amazon: Zum ersten Schlusskurs entspricht die Beteiligung rund 6,5 Prozent des eigenen Börsenwerts, bei Alphabet sind es rund 5,0 Prozent. Bei Nvidia und Microsoft fallen die Anteile angesichts von Börsenwerten in Billionenhöhe kaum ins Gewicht, hier zählt das Geschäft. Für alle vier gilt aber: Der Wert der Beteiligung schwankt künftig mit dem Anthropic-Kurs und dürfte sich in den eigenen Quartalszahlen niederschlagen. Wie schnell das gehen kann, zeigte schon der erste Tag: Vom Tageshoch bei 115,10 Dollar fiel die Aktie bis zum Handelsschluss um rund 16 Prozent, nachbörslich gab sie weitere knapp 5 Prozent nach. Zudem weist Anthropic im Prospekt selbst auf Interessenkonflikte hin, denn Amazon, Google und Microsoft sind zugleich Investoren, Kunden, Vertriebspartner und Konkurrenten.

In eigener Sache

Fazit: Wer Amazon, Alphabet, Microsoft oder Nvidia im Depot hat, ist bereits an Anthropic beteiligt, ohne selbst Anthropic-Aktien zu kaufen, am deutlichsten bei Amazon. Beide Ertragsquellen hängen aber am selben Faktor, dem Wachstum von Anthropic. Läuft es, verdienen die Konzerne doppelt. Stockt es, sinkt der Wert der Beteiligung, und die Aufträge geraten unter Druck. Wer zusätzlich Anthropic-Aktien kauft, setzt also noch stärker auf dieselbe Wette. Breite Streuung bleibt deshalb wichtig.

