Du kaufst Aktien, weil sie gerade „heiß“ sind – KI-Hype, Meme-Aktie, vermeintlicher Wachstums-Star. Und du fragst dich hinterher, warum du viel zu teuer eingestiegen bist. Der Grund: Du spekulierst, statt zu investieren. Benjamin Grahams Gegenentwurf ist fast 100 Jahre alt – und funktioniert besser als je zuvor.

Dieser planlose Ansatz ist das Gegenteil von Vermögensaufbau – er macht dich zur Beute des Marktes. Es gibt jedoch einen seit fast einhundert Jahren bewährten Gegenentwurf: das Value Investing. Entwickelt von Benjamin Graham, bietet es dir eine systematische Strategie, um solide, unterbewertete Unternehmen zu finden und dein Kapital vor unnötigen Verlusten zu schützen.

Die erschreckende Realität: du kaufst Illusionen, nicht Unternehmen

Das größte psychologische Problem des modernen Anlegers ist die Verwechslung von Preis und Wert. In Hype-Phasen neigt der Markt dazu, Aktienpreise auf ein Niveau zu treiben, das in keiner Relation zum tatsächlichen Wert des zugrunde liegenden Unternehmens steht. Du bezahlst für die Hoffnung und die Euphorie anderer, nicht für die harte Substanz.

Benjamin Graham, der Lehrmeister von Investorenlegende Warren Buffett, hat diesen Fehler früh erkannt. Seine zentrale Unterscheidung lautete sinngemäß: Eine Investition ist eine Operation, die nach gründlicher Analyse die Sicherheit des Kapitals und eine angemessene Rendite verspricht. Alles andere ist Spekulation. Du musst eine Aktie als Anteil an einem Geschäft betrachten, nicht als Lotto-Ticket. Wer das ignoriert, verbrennt sein Geld in Wachstumsblasen, die unweigerlich platzen.

Das zentrale Dogma: die magische „Margin of Safety“ (Sicherheitsmarge)

Wenn du das Geheimnis des Value Investing in drei Worte fassen müsstest, wäre es Grahams Motto: Margin of Safety (Sicherheitsmarge). Dieses Konzept ist dein wichtigster Schutzschild gegen Fehler, unvorhergesehene Krisen und die Unberechenbarkeit der Börse.

Was es ist: Die Sicherheitsmarge ist die Differenz zwischen dem inneren Wert (Intrinsic Value) eines Unternehmens und seinem aktuellen Marktpreis .

Die Sicherheitsmarge ist die Differenz zwischen dem (Intrinsic Value) eines Unternehmens und seinem aktuellen . Das Ziel: Du kaufst einen Vermögenswert, dessen geschätzter Wert deutlich über dem Preis liegt, den du bezahlst – idealerweise einen „$1-Schein für 50 Cents“, wie Warren Buffett es formuliert.

Du kaufst einen Vermögenswert, dessen geschätzter Wert deutlich über dem Preis liegt, den du bezahlst – idealerweise einen „$1-Schein für 50 Cents“, wie Warren Buffett es formuliert. Der Effekt: Diese Marge fungiert als Puffer. Wenn deine Berechnung des inneren Werts leicht falsch ist oder das Unternehmen eine vorübergehende Schwierigkeit durchlebt, verlierst du dank des großen Abschlags, zu dem du gekauft hast, wahrscheinlich trotzdem kein Kapital. Kapitalerhalt steht immer an erster Stelle!

Tipp für die Praxis: Da die genaue Berechnung des inneren Werts komplex ist (z. B. mit Discounted Cash Flow), nutze einfache Kennzahlen als erste Filter. Graham empfahl für den defensiven Anleger ein KGV von maximal 15 und ein KBV von maximal 1,5, wobei das Produkt aus KGV × KBV nicht über 22,5 liegen sollte. Für den unternehmerischen Anleger („Enterprising Investor“) galten noch strengere Maßstäbe: etwa ein KGV unter 10 oder Aktien, die unter ihrem Nettoumlaufvermögen (Net Current Asset Value) notierten – also echte Substanz-Schnäppchen.

Die Angst vor Mr. Market: so nutzt du die Panik anderer

Benjamin Graham beschrieb den Markt als einen manisch-depressiven Geschäftspartner, den er „Mr. Market“ nannte. Dieser Mr. Market erscheint jeden Tag und bietet dir an, deine Anteile zu einem anderen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Manchmal ist er euphorisch und bietet dir absurde Preise an. Manchmal ist er zutiefst depressiv und schleudert dir Aktien zu Spottpreisen entgegen.

Die psychologische Falle: Die meisten Anleger lassen sich von Mr. Market infizieren. Wenn er euphorisch ist, kaufen sie teuer. Wenn er panisch ist, verkaufen sie billig. Der intelligente Investor macht genau das Gegenteil. Er ignoriert die tägliche Laune des Marktes und nutzt seine irrationalen Tiefpunkte, um mit einer hohen Sicherheitsmarge einzusteigen.

Merke: Volatilität ist für den Value Investor kein Risiko, sondern eine Chance. Das wahre Risiko entsteht nur, wenn du einen hohen Preis für einen geringen Wert bezahlst.

Dein Fahrplan: drei Schritte zum soliden Value-Portfolio

Du musst kein Finanzgenie sein, um Value Investing anzuwenden. Es erfordert Disziplin und das Vertrauen in deinen eigenen Analyseprozess.

Schritt 1: die Qualitätsprüfung (Businesslike Approach)

Wähle nur Unternehmen, deren Geschäftsmodell du verstehst. Führe eine gründliche Fundamentalanalyse durch. Konzentriere dich auf die finanzielle Stabilität: niedrige Verschuldung (Current Ratio > 1,5), stetige Gewinne (in den letzten fünf bis zehn Jahren) und eine klare Wettbewerbsposition. Schritt 2: die Wertbestimmung (Intrinsic Value)

Berechne einen realistischen inneren Wert. Nutze konservative Schätzungen und ignoriere kurzfristige Wachstumsprognosen. Konzentriere dich auf die tatsächliche Ertragskraft und die Bilanzwerte. Setze einen festen Kaufpreis-Maximalwert fest, der dir eine Sicherheitsmarge von mindestens 25 % bis 40 % bietet (d. h. der Marktpreis muss 25 % bis 40 % unter deinem berechneten inneren Wert liegen). Schritt 3: der Langfrist-Fokus (Geduld statt Gier)

Kaufe das unterbewertete Unternehmen und warte. Value Investing ist kein Sprint. Es ist eine geduldige Strategie, die darauf abzielt, dass der Markt im Laufe der Zeit den wahren Wert des Unternehmens erkennt („Der Markt ist kurzfristig eine Wahlmaschine, langfristig eine Waage“). Halte deine Emotionen im Zaum und diversifiziere dein Value-Portfolio auf zehn bis dreißig verschiedene Aktien, um das Risiko eines Fehlers bei einer Einzelaktie zu minimieren. Bedenke dabei: Dreißig Unternehmen gründlich zu analysieren und laufend zu überwachen erfordert erheblichen Zeitaufwand. Wer als Privatanleger realistisch bleibt, fährt mit zehn bis fünfzehn gut verstandenen Positionen oft besser, als mit dreißig halbherzig geprüften.

Fazit: die Kontrolle zurückgewinnen

Wenn du dich von den täglichen Nachrichten, der Hype-Wirtschaft und der Spekulationsgier abkoppelst, gewinnst du als Anleger die Kontrolle zurück. Value Investing nach Benjamin Graham ist nicht nur eine Strategie; es ist eine Denkhaltung, die dich zwingt, rational und geschäftsmäßig zu handeln.

Während andere den überhitzten Hype-Werten hinterherlaufen, kaufst du still und leise solide Unternehmen zu Discount-Preisen. Diese unterbewerteten Aktien sind die Felsen in der Brandung des Marktes. Starte heute mit der Analyse deines ersten Unternehmens. Deine Disziplin und deine Geduld sind die einzigen Werkzeuge, die du wirklich brauchst, um langfristig erfolgreich zu sein. Der erste Schritt ist, den spekulativen Impuls zu erkennen und ihn durch eine systematische Wertermittlung zu ersetzen.