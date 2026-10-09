Beste Aktienfonds: Welche Fonds seit Jahren in ihrer Kategorie vorn liegen

Welche Fonds sind nicht nur in einem Jahr gut, sondern über viele Jahre? Das hat die Ratingagentur Scope in einer Studie vom 1. Oktober untersucht. Ausgewertet wurden rund 7.000 Fonds. Berücksichtigt haben die Studienautoren nur aktiv gemanagte Fonds, bei denen ein Fondsmanager die Wertpapiere auswählt, statt einen Index nachzubilden. Das Ergebnis: 146 Fonds tragen seit mindestens fünf Jahren ohne Pause ein Top-Rating, 23 davon sogar seit mehr als zehn Jahren. Bei den Aktienfonds liegen drei vorn: ein Fonds für kleinere deutsche Unternehmen, ein weltweiter Aktienfonds und ein Biotech-Fonds. Wer sich für einen aktiv gemanagten Fonds interessiert, sollte allerdings auf die Gebühren achten. Denn die können die Rendite stark drücken.

Wie Scope die Dauerbrenner ermittelt

Scope vergleicht jeden Fonds nur mit Fonds derselben Vergleichsgruppe, der sogenannten Peergroup. Darin stehen Produkte, die eine ähnliche Strategie im selben Markt verfolgen. Bewertet werden jeweils die vergangenen fünf Jahre: Die Wertentwicklung fließt zu 70 Prozent in die Note ein, das Risiko, etwa die Höhe zwischenzeitlicher Verluste, zu 30 Prozent. Die Notenskala reicht von A bis E. Fonds mit A („sehr gut“) oder B („gut“) tragen ein Top-Rating.

Für die Einordnung ist ein Punkt entscheidend: Das Rating ist relativ. Ein Fonds kann es auch dann halten, wenn er Geld verloren hat, solange vergleichbare Fonds noch schlechter abgeschnitten haben. Die Tabelle zeigt die zehn Aktienfonds mit der längsten ununterbrochenen Serie. „p. a.“ steht für die durchschnittliche Rendite pro Jahr.

Quelle: Scope Fund Analysis, Studie „Konstante Spitzenleistung“ vom 1. Oktober 2026; Daten aus dem ScopeExplorer, Stand 31.08.2026.

Welche drei Aktienfonds am längsten vorn liegen

Mit 187 Monaten, also mehr als 15 Jahren, hält dieser Fonds die längste Serie der gesamten Studie. Er kauft Aktien aus MDAX und SDAX, den Indizes für mittelgroße und kleinere deutsche Unternehmen. Im Fokus stehen laut Scope häufig familiengeführte Mittelständler, die in ihrer Nische führend sind. Das Management wählt die Titel nach eigenen Unternehmensanalysen und Gesprächen mit Vorständen aus. In den zwölf Monaten bis Ende August 2026 legte der Fonds um 8,6 Prozent zu. Über fünf Jahre steht dagegen ein Minus von 1,4 Prozent pro Jahr: Der Fonds war besser als andere Fonds für deutsche Nebenwerte, aber das reichte nicht für einen Gewinn. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent, die laufenden Kosten, die jährlich aus dem Fondsvermögen bezahlt werden, liegen bei 1,75 Prozent. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Gebühr von 17,5 Prozent auf die Rendite, die der Fonds über seinem Vergleichsmaßstab erzielt.

Knapp zwölf Jahre, genau 139 Monate, trägt dieser Fonds ohne Unterbrechung ein Top-Rating. Er investiert weltweit in Unternehmen aus Industrieländern, die viel Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital erwirtschaften, nach ihren Investitionen viel Geld übrig behalten und sich dauerhaft gegen Wettbewerber behaupten. Nachhaltigkeitskriterien fließen in die Auswahl ein. Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon. Wer bereits einen ETF auf den Weltaktienindex MSCI World besitzt, hält viele dieser Titel also schon. Die Rendite lag bei 16,2 Prozent über ein Jahr und 9,1 Prozent pro Jahr über fünf Jahre. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent, die laufenden Kosten 1,46 Prozent. Übertrifft der Fonds den MSCI World, fällt zusätzlich eine erfolgsabhängige Gebühr von 15 Prozent der Mehrrendite an.

Mit einem Plus von 57 Prozent ist dieser Fonds über zwölf Monate der stärkste der gesamten Scope-Auswertung. Die Top-Rating-Serie von 135 Monaten zeigt, dass das Ergebnis nicht nur auf einem guten Jahr beruht; über fünf Jahre stehen 11,9 Prozent Rendite pro Jahr. Der Fonds kauft weltweit Aktien von Unternehmen, die neue Therapien, Medikamente und Diagnoseverfahren entwickeln, mit Schwerpunkt auf den USA. Das Management prüft dafür klinische Studiendaten, Zulassungsverfahren und die Erfolgsaussichten der Wirkstoffe, die ein Unternehmen in Entwicklung hat. Als Branchenfonds setzt er auf ein einziges Segment, Rückschläge der Biotech-Branche treffen ihn deshalb voll. Der Fonds wird in US-Dollar geführt, Anleger aus dem Euroraum tragen also ein Wechselkursrisiko. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,5 Prozent, die laufenden Kosten liegen bei 2,01 Prozent.

In eigener Sache

Warum der Ausgabeaufschlag die Rendite zuerst ins Minus drückt

Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Kauf über eine Bank oder direkt bei der Fondsgesellschaft auf den Preis eines Fondsanteils aufgeschlagen wird. Er bezahlt vor allem Vertrieb und Beratung und wird nicht mitangelegt. Wer beispielsweise Fondsanteile im Wert von 7.500 Euro kaufen möchte, zahlt bei 5 Prozent Aufschlag 7.875 Euro. Direkt nach dem Kauf ist das Depot nur 7.500 Euro wert, also 4,8 Prozent weniger als bezahlt. Damit der Anleger wieder bei null steht, muss der Fonds erst um 5 Prozent steigen, um die Gebühren wieder zu verdienen.

Wie lange das dauert, hängt von der Entwicklung des Fonds ab. Hätte sich der Robeco-Fonds weiter so entwickelt wie im Fünfjahresschnitt, wäre der Aufschlag rechnerisch nach etwa sieben Monaten aufgeholt. Beim Lupus-alpha-Fonds hätte er den Verlust vergrößert: Wer vor fünf Jahren 7.875 Euro bezahlt hätte, läge bei einem Minus von 1,4 Prozent pro Jahr heute bei rund 6.990 Euro. Das entspricht einem Verlust von gut 11 Prozent statt knapp 7 Prozent ohne Aufschlag.

In eigener Sache

Wie viel Anleger ohne Ausgabeaufschlag sparen

Viele Fonds lassen sich auch über die Börse kaufen, zum Beispiel über den Münchner Handelsplatz gettex. Dort fällt kein Ausgabeaufschlag an. Stattdessen zahlt der Käufer den Spread, die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, und je nach Broker eine Ordergebühr. Auch Fondsvermittler und einige Banken erlassen den Aufschlag ganz oder teilweise. Wie der Fondskauf über Bank, Fondsplattform oder Börse im Einzelnen funktioniert, erklärt unser Ratgeber zum Fondskauf.

Bei einer Anlagesumme von 7.500 Euro entfallen gegenüber dem Kauf mit vollem Aufschlag beim Lupus-alpha- und beim Robeco-Fonds jeweils 375 Euro, beim Candriam-Fonds 262,50 Euro. Der Vorteil wächst mit der Zeit, wenn das gesparte Geld ebenfalls mitangelegt wird. Das Geld kann also für den Anleger arbeiten. Steigt ein Fonds um 9,1 Prozent pro Jahr, wie der Robeco-Fonds im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, werden aus 375 Euro nach fünf Jahren rund 580 Euro.

Gut zu wissen Der angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstwert. Vor jeder Order muss der Anbieter die Kosten in Euro ausweisen. Ein Blick in diese Kostenaufstellung zeigt, ob und in welcher Höhe ein Aufschlag tatsächlich anfällt.

Was die Rangliste für die Fondsauswahl bedeutet

Eine lange Top-Rating-Serie zeigt, dass ein Fondsmanagement über mehrere Marktphasen besser gearbeitet hat als die direkte Konkurrenz. Ein Versprechen für künftige Gewinne ist sie nicht, wie das Fünf-Jahres-Minus des Spitzenreiters zeigt. Die drei Fonds erfüllen zudem sehr unterschiedliche Aufgaben im Depot: Der Nebenwertefonds setzt auf ein einziges Land, der Weltfonds streut breit, der Biotech-Fonds auf eine einzige Branche. Wer sich für einen entscheidet, sollte im zweiten Schritt die Kaufkosten prüfen, denn 5 Prozent Aufschlag verschieben den Startpunkt deutlich ins Minus. Du willst wissen, worauf es beim Fondskauf sonst ankommt? Lies direkt unseren Ratgeber „Fondsdiscount – Fonds ohne Ausgabeaufschlag“.

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