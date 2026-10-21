Bitcoin Prognose 2030: Wie realistisch ist eine Million Dollar?

ARK Invest, VanEck und Standard Chartered rufen für Bitcoin sechs- bis siebenstellige Kursziele aus. Doch wie realistisch ist das? Wir rechnen nach, wie viel Kapital dafür tatsächlich fließen müsste, welche Rolle Gold dabei spielt und welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten.

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Die Ausgangslage im Herbst 2026: Bitcoin notiert bei rund 82.500 Dollar und damit gut ein Drittel unter seinem Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025.



Aus 1 Million mach 20 Billionen: Wenn es Ende 2030 rund 20,6 Millionen Coins gibt, entspricht ein Bitcoin-Kurs von einer Million Dollar etwa zwei Dritteln des heutigen Goldmarkts.



Die Renditehürde ist hoch: Für die Millionenmarke bis Ende 2030 müsste der Kurs ab jetzt jährlich um rund 80 Prozent steigen. Zwischen den letzten beiden Zyklushochs waren es rund 17 Prozent, zwischen den letzten beiden Tiefs rund 44 Prozent.



Steuerprivileg wackelt: Für deutsche Anleger wichtig ist ein Referentenentwurf des Finanzministeriums, der die steuerfreie einjährige Haltefrist für Käufe ab 2027 kippen will. Beschlossen ist das noch nicht.



Positionsgröße schlägt Kursziel: BlackRock hält 1 bis 2 Prozent Bitcoin im gemischten Depot für vertretbar, VanEck 1 bis 3 Prozent.

Bitcoin Kurs aktuell: Wo die Kryptowährung im Herbst 2026 steht

Am 6. Oktober 2025 markierte Bitcoin mit 126.080 Dollar ein Allzeithoch. Die Euphorie hielt nicht lange. Neun Monate später, am 1. Juli 2026, war der Kurs um 54 Prozent auf rund 57.700 Dollar eingebrochen. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, am 9. Oktober 2026 wechselte ein Bitcoin für rund 82.500 Dollar den Besitzer.

Ausgerechnet in dieser schwankungsreichen Phase rufen Analysten Kursziele aus, die ein Vielfaches des heutigen Preises versprechen. Ob solche Prognosen plausibel sind, lässt sich nicht aus dem Bauch heraus bewerten, wohl aber mit einer nüchternen Rechnung. Die wichtigsten Ausgangsgrößen liefert die Tabelle.

Bitcoin in Zahlen

Kennzahl Wert Stand Kurs rund 82.500 $ 09.10.2026 Allzeithoch 126.080 $ 06.10.2025 Tief seit dem Rekord rund 57.700 $ 01.07.2026 Geschürfte Bitcoin rund 20,1 Mio. von maximal 21 Mio. Oktober 2026 Marktkapitalisierung rund 1,66 Bio. $ 09.10.2026 Vermögen der US-Spot-Bitcoin-ETFs rund 107 Mrd. $ 07.10.2026

Quelle: CoinGecko (Kurse), Unchained (Emissionsplan), SoSoValue/Farside Investors (ETF-Daten), Marktkapitalisierung eigene Rechnung aus Kurs und Umlaufmenge; Stand 09.10.2026

Wer über Kursziele spricht, sollte deshalb nicht in Dollar pro Coin denken, sondern in Marktkapitalisierung. Erst dieser Blick aufs Ganze macht Bitcoin mit anderen Anlageklassen vergleichbar. Und er zeigt, warum der Kurs nicht nur davon abhängt, wie viel Geld fließt, sondern auch davon, wie stark jeder Dollar den Preis bewegt. Dazu weiter unten mehr.

💡 Gut zu wissen Marktkapitalisierung, kurz erklärt Sie ergibt sich aus dem aktuellen Kurs multipliziert mit der Zahl aller umlaufenden Coins. Ende 2030 werden laut festem Emissionsplan rund 20,58 Millionen Bitcoin existieren. Ein Kurs von einer Million Dollar entspräche dann einer Marktkapitalisierung von rund 20,6 Billionen Dollar. Das ist knapp ein Drittel der 68,3 Billionen Dollar, die die Pensionsfonds der 22 größten Rentenmärkte Ende 2025 zusammen verwalteten.

Bitcoin Prognose 2030: Was ARK, VanEck und Standard Chartered erwarten

Die aufsehenerregendsten Kursziele stammen meist von großen Vermögensverwaltern und Banken. Ein Beispiel ist ARK Invest rund um die bekannte Investorin Cathie Wood. Im April 2025 stellte das Team für Ende 2030 drei Szenarien vor, die Spanne reichte von 500.000 bis 2,4 Millionen Dollar pro Bitcoin. Im November 2025 sagte Wood in einem Interview, man könne vom optimistischsten Fall rund 300.000 Dollar abziehen, weil Stablecoins inzwischen Aufgaben übernehmen, die das Haus ursprünglich Bitcoin zugetraut hatte. Sie bezog sich dabei allerdings auf die ältere Bullen-Prognose von 1,5 Millionen Dollar und nicht auf die 2,4 Millionen aus dem April. In der Studie „Big Ideas 2026“ geht ARK von einer Bitcoin-Marktkapitalisierung von etwa 16 Billionen Dollar im Jahr 2030 aus. Bei den rund 20,58 Millionen Coins, die Ende 2030 existieren werden, entspricht das rund 780.000 Dollar je Coin.

Der Vermögensverwalter VanEck blickt noch weiter in die Zukunft. Im Basisszenario klettert ein Bitcoin bis zum Jahr 2050 auf 2,9 Millionen Dollar, was einem jährlichen Wertzuwachs von rund 15 Prozent entspricht. Im pessimistischen Szenario sieht VanEck den Kurs bei 130.000 Dollar, im optimistischen bei 53,4 Millionen Dollar. Diese Spanne zeigt, wie stark solche Modelle von ihren Grundannahmen abhängen.

Ausgewählte Bitcoin-Prognosen im Überblick

Haus Kursziel oder Szenario Zielzeitpunkt Stand der Aussage ARK Invest rund 16 Bio. $ Marktkapitalisierung, rechnerisch rund 780.000 $ je Coin 2030 Januar 2026 ARK Invest 500.000 $ / 1,2 Mio. $ / 2,4 Mio. $ Ende 2030 April 2025 ARK Invest (Cathie Wood) älteres Bullen-Szenario von 1,5 Mio. $ um rund 300.000 $ gesenkt 2030 November 2025 Standard Chartered 100.000 $ Ende 2026, 500.000 $ Ende 2030 2026 bis 2030 Februar 2026 und Dezember 2025 VanEck 130.000 $ / 2,9 Mio. $ / 53,4 Mio. $ 2050 Januar 2026

Quelle: ARK Invest (über The Block, Cointelegraph, Decrypt), Standard Chartered (über The Block, Business Insider), VanEck (über Decrypt, Cointelegraph), Wert je Coin eigene Rechnung mit 20,58 Mio. Bitcoin Ende 2030; Stand 09.10.2026

Wie schnell sich Expertenmeinungen im Kryptomarkt ändern, zeigt die Großbank Standard Chartered. Im Jahr 2025 stellte sie für Ende 2026 noch 300.000 Dollar in Aussicht. Im Dezember 2025 schmolz das Ziel auf 150.000 Dollar, im Februar 2026 auf 100.000 Dollar. Gleichzeitig hielt Analyst Geoff Kendrick einen Rückschlag auf rund 50.000 Dollar für möglich. Professionelle Kursziele sind also keine Fahrpläne, sondern Momentaufnahmen.

Dazu kommt die Interessenlage. Anbieter wie ARK, VanEck und BlackRock verdienen mit eigenen Bitcoin-Produkten Geld. Das macht ihre Analysen nicht unglaubwürdig, es lohnt sich aber, auch Gegenstimmen zu lesen. Eine davon kommt ausgerechnet von BlackRock, dem Emittenten des größten Bitcoin-ETFs.

Breite Verbreitung könnte bedeuten, dass Bitcoin den strukturellen Katalysator für weitere kräftige Kursanstiege verliert. BlackRock Investment Institute Studie: Sizing Bitcoin in Portfolios Dezember 2024, aus dem Englischen übersetzt. Zur Quelle

Befürworter halten dagegen, dass es auf die Art der Verbreitung ankommt. Für den Kurs zählt weniger, wie viele Menschen Bitcoin nutzen, als wie viel Vermögen darin steckt. Breite Nutzung in einkommensschwachen Ländern bewegt den Preis demnach weniger als der Einstieg von Pensionskassen oder Vermögensverwaltern. Aus dieser Sicht steht die Verbreitung gemessen am Vermögen noch am Anfang, und der von BlackRock beschriebene Effekt läge in weiter Ferne.

Das Bitcoin-Angebot: Warum 21 Millionen weniger sind, als es klingt

Am 9. März 2026 schürften die Miner den zwanzigmillionsten Bitcoin. Seit sich ihre Belohnung im April 2024 halbiert hat, kommen täglich rund 450 neue Coins hinzu, aufs Jahr gerechnet gut 164.000 Stück. Beim aktuellen Kurs entspricht das neuem Angebot im Wert von rund 13,6 Milliarden Dollar. Voraussichtlich im Frühjahr 2028 halbiert sich der Nachschub erneut auf 225 Coins pro Tag. Die letzten Bruchteile werden planmäßig erst um das Jahr 2140 geschürft.

Doch längst nicht jeder existierende Coin steht auch zum Verkauf. Schätzungen zufolge sind 2,3 bis 3,7 Millionen Bitcoin dauerhaft verloren, weil ihre Besitzer die privaten Schlüssel nicht mehr haben. Zudem wandert ein wachsender Teil zu Fonds und Unternehmen, die nicht ans schnelle Verkaufen denken. Laut ARK Invest hielten US-Spot-ETFs und börsennotierte Firmen Ende 2025 zusammen 12 Prozent aller Bitcoin, ein Jahr zuvor waren es 8,7 Prozent. Auch auf den Handelsplätzen wird es enger. Nach Daten von CryptoQuant, auf die sich die Schweizer Sygnum Bank beruft, sanken die dort gehaltenen Bestände von rund 1,5 Millionen Bitcoin in der ersten Hälfte 2025 auf rund 1,1 Millionen zum Jahresende.

Wer die Bitcoin hält

Halter Bestand Stand US-Spot-Bitcoin-ETFs rund 1,29 Mio. BTC Ende 2025 Börsennotierte Unternehmen rund 1,09 Mio. BTC Ende 2025 davon Strategy 848.250 BTC 11.10.2026 Als verloren geschätzt 2,3 bis 3,7 Mio. BTC Branchenschätzung, ohne festen Stichtag Noch nicht geschürft rund 0,9 Mio. BTC Oktober 2026

Quelle: ARK Invest „Big Ideas 2026“ (über The Block), Strategy Inc. 8-K vom 12.10.2026 (SEC), Schätzungen verlorener Coins laut Branchenberichten (über The Block, COIN360), Unchained; Stand 11.10.2026

Ein festes Angebot allein garantiert jedoch keine steigenden Kurse. Der starre Deckel bedeutet umgekehrt, dass jeder Nachfrageeinbruch ungebremst auf den Preis durchschlägt. Zudem verkaufen auch große Halter. Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor und mit Abstand größter Firmenhalter, finanziert seine Zukäufe über Wandelanleihen und Vorzugsaktien. Allein die Wandelanleihen summierten sich Ende Juni 2026 auf rund 6,7 Milliarden Dollar, für Zinsen und Dividenden fallen laut Strategy rund 1,76 Milliarden Dollar im Jahr an. Ende Juni 2026 startete Strategy zudem ein eigenes Verwertungsprogramm für Bitcoin, über das laut Quartalsmitteilung bis Ende Juli Verkäufe im Wert von 218,4 Millionen Dollar liefen.

Bitcoin 1 Million Dollar: Wie viel Kapital dafür fließen müsste

Das nötige Geld existiert. Die Boston Consulting Group beziffert das weltweit verwaltete Vermögen Ende 2025 auf 147 Billionen Dollar. Schon ein Prozent davon entspräche fast dem heutigen Gesamtwert aller Bitcoin. BlackRock bezeichnet einen Bitcoin-Anteil von 1 bis 2 Prozent im gemischten Portfolio als vertretbare Spanne, VanEck nennt 1 bis 3 Prozent. Die Tabelle zeigt, welche Summen hinter diesen Prozentangaben stehen.

Die großen Kapitalbecken im Vergleich

Kapitalbecken Volumen 1 % davon Stand Weltweit verwaltetes Vermögen 147 Bio. $ 1,47 Bio. $ Ende 2025 Pensionsfonds der 22 größten Märkte 68,3 Bio. $ 683 Mrd. $ Ende 2025 Oberirdischer Goldbestand rund 29 Bio. $ rund 293 Mrd. $ Oktober 2026 Bitcoin zum Vergleich rund 1,66 Bio. $ rund 16,6 Mrd. $ 09.10.2026

Quelle: Boston Consulting Group „Global Asset Management Report 2026“, Thinking Ahead Institute „Global Pension Assets Study 2026“, World Gold Council, eigene Rechnungen; Stand 09.10.2026

Ein neuer Weg zu diesem Kapital führt über den Anleihenmarkt. Strategy verkauft Vorzugsaktien an Anleger, die vor allem laufende Erträge suchen und sich für Bitcoin selbst kaum interessieren, und kauft mit dem Erlös Bitcoin. Befürworter sehen darin einen Kanal zu Geld, das nie direkt in Bitcoin fließen würde.

💡 Gut zu wissen Bitcoin im Gewand eines Zinsprodukts Beim Börsengang seiner Vorzugsaktie Stretch (Kürzel STRC) im Juli 2025 nahm Strategy brutto 2,521 Milliarden Dollar ein und kaufte davon 21.021 Bitcoin zu durchschnittlich 117.256 Dollar. Die Anleger erhalten eine variable Dividende, die zum Start bei 9 Prozent pro Jahr lag und seit Juli 2026 bei 12 Prozent liegt. Bitcoin selbst wirft keine Erträge ab, die Ausschüttungen zahlt das Unternehmen. Zinsen und Dividenden auf Anleihen und Vorzugsaktien summieren sich laut Strategy auf rund 1,76 Milliarden Dollar im Jahr, Stand Ende Juni 2026. Garantiert ist die Dividende nicht, die Papiere sind weder Bankeinlage noch direkter Anspruch auf die Bitcoin. Die beim Börsengang gekauften Coins liegen beim aktuellen Kurs rund 30 Prozent unter ihrem Einstandspreis.

Der Markt wächst allerdings nicht im Gleichschritt mit dem investierten Kapital. Da nur ein kleiner Teil aller Coins tatsächlich gehandelt wird, kann ein Dollar Nettozufluss den Marktwert um mehrere Dollar erhöhen. Fachleute nennen das den Multiplikator, und für viele Marktbeobachter ist er die wichtigste Stellgröße der gesamten Rechnung. Die Sygnum Bank verweist dafür auf die erste Welle der US-Spot-ETFs. Damals habe jeder Dollar Nachfrage laut Sygnum-Investmentchef Fabian Dori bis zu 20 oder 30 Dollar zusätzliche Marktkapitalisierung gebracht.

Jeder Dollar Nachfrage führte zu bis zu 20 oder 30 Dollar zusätzlicher Marktkapitalisierung. Fabian Dori Chief Investment Officer, Sygnum Bank, im Interview mit Cryptonews, Anfang 2026, aus dem Englischen übersetzt. Zur Quelle

Belastbar messen lässt sich der Multiplikator nicht, er schwankt mit der Marktphase und der verfügbaren Liquidität. Und er wirkt bei Abflüssen genauso stark nach unten. Das Rechenbeispiel zeigt, wie sehr das Ergebnis an dieser einen Annahme hängt. Die Schätzung von Sygnum liegt dabei sogar über dem höchsten Multiplikator im Rechenbeispiel.

💡 Gut zu wissen Rechenbeispiel auf dem Weg zur Million Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 1,66 Billionen Dollar. Bei einer Million Dollar je Coin und 20,58 Millionen Coins Ende 2030 wären es 20,6 Billionen. Der Markt müsste also um rund 18,9 Billionen Dollar wachsen. Bei einem Multiplikator von 2 bräuchte es dafür 9,5 Billionen Dollar Nettozufluss, bei 5 rund 3,8 Billionen, bei 10 rund 1,9 Billionen und bei 20 noch rund 950 Milliarden Dollar. In die US-Spot-Bitcoin-ETFs sind seit ihrem Start im Januar 2024 netto rund 57 Milliarden Dollar geflossen.

Das Jahr 2026 hat gezeigt, wie schnell Kapitalströme die Richtung wechseln. Laut dem Datenanbieter SoSoValue zogen Anleger im Mai netto 2,4 Milliarden und im Juni 4,5 Milliarden Dollar aus den US-Spot-ETFs ab, im August und September flossen 3,5 und 2,6 Milliarden Dollar zurück. Jede Rückgabe von Anteilen zwingt einen ETF, Bitcoin am Markt zu verkaufen. Laut Standard Chartered lag der durchschnittliche Einstand der ETF-Käufer im Februar 2026 bei rund 90.000 Dollar, viele lagen damals also im Minus.

Bitcoin vs. Gold: Eine Million Dollar ist noch keine Gold-Parität

Der Vergleich mit Gold ist kein Zufall, denn Bitcoin-Befürworter sehen in der Kryptowährung vor allem ein digitales Wertaufbewahrungsmittel, also die Rolle, die Gold seit Jahrtausenden spielt. Ob Bitcoin diese Rolle tatsächlich übernimmt, zeigt nicht der Preis je Coin oder je Unze, sondern der Gesamtwert, den Anleger in beiden Anlagen halten. Die Gold-Parität gemessen an der Marktkapitalisierung ist damit der Gradmesser für die These vom digitalen Gold. Erreicht Bitcoin sie, hätten Anleger der Kryptowährung so viel Vermögen anvertraut wie dem Edelmetall, und auch Modelle wie das von ARK leiten einen Teil ihrer Kursziele aus einem Anteil am Goldmarkt ab.

Lange hielt sich die Faustregel, ein Bitcoin-Preis von einer Million Dollar entspreche dem Wert allen Goldes der Welt. Das stimmt nicht mehr. Der World Gold Council beziffert den oberirdischen Goldbestand Ende 2025 auf 219.891 Tonnen. Bei einem Goldpreis von rund 4.150 Dollar je Unze Anfang Oktober 2026 sind das rund 29 Billionen Dollar. Um gleichzuziehen, müsste ein Bitcoin bei 20,58 Millionen Coins rund 1,43 Millionen Dollar kosten. Heute bringt die Kryptowährung knapp 6 Prozent des Goldwerts auf die Waage.

💡 Gut zu wissen Alles Gold der Welt passt in einen Würfel Der gesamte bisher geförderte Goldbestand von rund 220.000 Tonnen ergäbe einen Würfel mit einer Kantenlänge von nur etwa 22,5 Metern, so dicht ist das Metall. Dieser Würfel wächst allerdings jedes Jahr. 2025 kamen laut World Gold Council 3.672 Tonnen aus den Minen hinzu, der Bestand stieg damit um rund 1,7 Prozent und die Kantenlänge um gut 12 Zentimeter. Unter der Erde lagern laut US Geological Survey weitere rund 66.000 Tonnen, die sich nach heutigem Stand wirtschaftlich fördern lassen, knapp ein Drittel des bisherigen Bestands. Gold unterliegt also gewissermaßen selbst einer Inflation. Die Bitcoin-Menge wächst derzeit um rund 0,8 Prozent im Jahr, nach der nächsten Halbierung 2028 um rund 0,4 Prozent, und endet bei 21 Millionen Coins.

Der Grund für die Verschiebung ist die Rally des Edelmetalls. Laut ARK stieg die Marktkapitalisierung von Gold allein im Jahr 2025 um 64,5 Prozent, Ende Januar 2026 erreichte der Goldpreis mit knapp 5.600 Dollar je Unze ein Rekordhoch. Die Messlatte für Bitcoin als digitales Gold liegt damit höher. Für Bitcoin-Befürworter ist das allerdings auch eine gute Nachricht, denn der Kuchen, von dem Bitcoin ein Stück abhaben will, ist größer geworden. ARK hat seinen Zielmarkt für digitales Gold deshalb um 37 Prozent angehoben.

Bitcoin-Kursziele im Verhältnis zum Goldmarkt

Kurs je Bitcoin Marktkapitalisierung Ende 2030 Verhältnis zum Goldmarkt heute 250.000 $ 5,1 Bio. $ 0,18-fach 500.000 $ 10,3 Bio. $ 0,35-fach 1 Mio. $ 20,6 Bio. $ 0,7-fach rund 1,43 Mio. $ 29,3 Bio. $ Gold-Parität 2 Mio. $ 41,2 Bio. $ 1,4-fach 5 Mio. $ 102,9 Bio. $ 3,5-fach

Quelle: eigene Rechnung mit 20,58 Mio. Bitcoin Ende 2030 (Unchained) und 219.891 t Gold zu rund 4.150 $ je Unze (World Gold Council, CNBC); Stand 09.10.2026

Die Tabelle rechnet mit dem heutigen Goldwert. Steigt der Goldpreis weiter, etwa weil Papiergeld an Kaufkraft verliert, wandert auch die Gold-Parität nach oben. In einem solchen Umfeld könnte Bitcoin nominal mehrere Millionen Dollar kosten, ohne Gold einzuholen, dann wären allerdings auch Brot und Mieten teurer geworden. Gemessen an der heutigen Kaufkraft setzen Kurse von mehreren Millionen dagegen voraus, dass Bitcoin Gold um ein Vielfaches überholt.

Gold hat zudem einen Vorsprung, den keine Formel abbildet. Zentralbanken halten laut World Gold Council rund 38.666 Tonnen, 18 Prozent des gesamten Bestands. Eine vergleichbare staatliche Nachfrage nach Bitcoin gibt es bislang nur in Ansätzen.

💡 Gut zu wissen Staaten als Käufer oder Verkäufer? Die USA haben am 6. März 2025 per Executive Order 14233 eine strategische Bitcoin-Reserve eingerichtet. Sie besteht aus beschlagnahmten Coins, die der Staat nicht verkaufen darf. Zukäufe sind nur haushaltsneutral vorgesehen, also ohne neue Schulden oder Steuergelder. Ein Weg dafür wird seit Längerem diskutiert. Die USA führen ihre rund 261,5 Millionen Unzen Gold noch immer zum gesetzlichen Wert von 42,22 Dollar je Unze in den Büchern, insgesamt rund 11 Milliarden Dollar. Eine Neubewertung zum Marktpreis brächte rechnerisch einen Buchgewinn von rund 1,07 Billionen Dollar, knapp zwei Dritteln des heutigen Bitcoin-Marktwerts. Beschlossen ist davon nichts. Wie wenig Spielraum Behörden bei solchen Beständen haben, zeigt ein Fall aus Deutschland. Sachsens Justiz stellte bei Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Betreiber des illegalen Streamingportals movie2k.to knapp 50.000 Bitcoin sicher. Im Sommer 2024 verkaufte sie die Coins per Notveräußerung für rund 2,6 Milliarden Euro, denn Strafverfolger dürfen nicht auf Kurse spekulieren. Zum heutigen Kurs wären die Bitcoin rund 4,1 Milliarden Dollar wert. Wem der Erlös zusteht, verhandelt seit Februar 2026 das Landgericht Leipzig.

Bitcoin Kursziel und Zeitachse: Welche Jahresrendite dahinterstehen müsste

Wie realistisch eine Prognose ist, hängt vom anvisierten Zeitpunkt ab. Die Kennzahl dafür ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, kurz CAGR. Sie gibt an, welche Rendite Jahr für Jahr inklusive Zinseszins anfallen müsste, um das Ziel zu erreichen. Ausgehend von 82.500 Dollar ergeben sich diese Hürden.

Nötige Jahresrendite ab rund 82.500 Dollar

Kursziel bis Ende 2030 bis Ende 2035 126.080 $ (Rekordhoch) 10,6 % p. a. 4,7 % p. a. 250.000 $ 30,0 % p. a. 12,8 % p. a. 500.000 $ 53,1 % p. a. 21,6 % p. a. 1 Mio. $ 80,4 % p. a. 31,1 % p. a. 2 Mio. $ 112,6 % p. a. 41,3 % p. a. 5 Mio. $ 164,0 % p. a. 56,0 % p. a.

Quelle: eigene Rechnung, Startwert 82.500 $ am 09.10.2026, Zielwerte jeweils am 31.12.; reine Kursbetrachtung in US-Dollar

Den Maßstab liefert die Kursgeschichte, und sie fällt je nach Blickwinkel unterschiedlich aus. Von Hoch zu Hoch sind die Renditen deutlich geschrumpft, von rund 100 Prozent pro Jahr zwischen 2013 und 2017 auf rund 38 Prozent bis 2021 und rund 17 Prozent bis Oktober 2025. Die Tiefpunkte erzählen eine andere Geschichte. Von Tief zu Tief stieg der Kurs zuletzt um rund 49 und 44 Prozent pro Jahr. Die Übertreibungen nach oben sind also flacher geworden, das Fundament ist aber weiter kräftig gewachsen.

Wie stark das Ergebnis vom Startpunkt abhängt, zeigt die folgende Übersicht. Wer im Tief Anfang 2015 eingestiegen ist, kommt bis heute auf rund 71 Prozent pro Jahr. Wer zum Hoch im Dezember 2017 gekauft hat, auf rund 18 Prozent.

Bitcoin-Jahresrenditen je nach Messzeitraum

Messzeitraum Rendite pro Jahr Hoch 2013 bis Hoch 2017 rund 100 % Hoch 2017 bis Hoch 2021 rund 38 % Hoch 2021 bis Hoch Oktober 2025 rund 17 % Tief 2015 bis Tief 2018 rund 118 % Tief 2018 bis Tief 2022 rund 49 % Tief 2022 bis Tief Juli 2026 rund 44 % Tief Januar 2015 bis 09.10.2026 rund 71 % Hoch Dezember 2017 bis 09.10.2026 rund 18 %

Quelle: eigene Rechnung auf Basis der Zyklushochs und -tiefs laut ARK Invest, Glassnode und CoinGecko, je nach Datenquelle für einzelne Tiefs weichen die Werte um einige Prozentpunkte ab; reine Kursbetrachtung in US-Dollar, Stand 09.10.2026

Für eine Million bis Ende 2030 bräuchte Bitcoin rund 80 Prozent pro Jahr, mehr als jede Tief-zu-Tief-Phase seit 2018 und weit mehr als die letzten Zyklushochs. Bis Ende 2035 lägen die nötigen 31 Prozent pro Jahr unter dem Wachstum der Tiefpunkte und zwischen den letzten beiden Hoch-zu-Hoch-Werten. Bullen argumentieren, Bitcoin stehe bei der Verbreitung gemessen am Vermögen erst am Wendepunkt einer typischen S-Kurve, nach dem das Wachstum noch einmal anzieht. Belegen lässt sich das heute nicht. Eine Eintrittswahrscheinlichkeit nennen wir deshalb bewusst nicht, jede solche Zahl würde eine Scheingenauigkeit vortäuschen.

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Bitcoin Risiken: Was gegen den Millionenkurs spricht

Der größte Haken ist der Weg dorthin. Bitcoin ist bisher in jedem Marktzyklus massiv eingebrochen, bevor es neue Rekorde gab. Wer langfristig investiert, muss solche Phasen aushalten, ohne in Panik zu verkaufen.

Zuletzt fielen die Abstürze flacher aus. Nach Daten von ARK Invest und Glassnode brach der Kurs im Jahr 2011 um 93 Prozent ein, bis Anfang 2015 um rund 87 Prozent, bis Ende 2018 um 84 Prozent und bis Ende 2022 um rund 77 Prozent. Der jüngste Einbruch bis Juli 2026 erreichte 54 Prozent. Neben dem Kursrisiko gibt es weitere Bruchstellen, die in der Übersicht zusammengefasst sind.

Weitere Risiken für die Bitcoin-These

Risiko Wie es wirkt Beleg ETF-Abflüsse Rücknahmen zwingen Fonds, Bitcoin zu verkaufen Mai und Juni 2026 netto rund 6,9 Mrd. $ abgeflossen Hebel bei Großhaltern Zinsen und Dividenden auf Schulden und Vorzugsaktien müssen bedient werden Strategy rund 1,76 Mrd. $ Zinsen und Dividenden pro Jahr, Ende Juni 2026 Stablecoins übernehmen Teile der Rolle als Fluchtwährung in Schwellenländern Cathie Wood nannte das im November 2025 als Grund, das Bullen-Szenario zu senken Zinsumfeld ausbleibende Zinssenkungen dämpfen die Nachfrage nach Risikoanlagen Standard Chartered begründete damit im Februar 2026 die Zielsenkung Energie und Nachhaltigkeit Mandate mit ESG-Vorgaben bleiben zurückhaltend 138 TWh Strom pro Jahr, davon 52,4 % aus nachhaltigen Quellen (Cambridge, 2025)

Quelle: SoSoValue, Strategy Inc. (SEC), ARK Invest und Standard Chartered (über The Block), Cambridge Centre for Alternative Finance; Stand 09.10.2026

Beim Energieverbrauch hat sich das Bild gewandelt. Laut Cambridge Digital Mining Industry Report von 2025 verbraucht das Netzwerk rund 138 Terawattstunden im Jahr, etwa 0,5 Prozent des weltweiten Stroms, und verursacht rund 0,08 Prozent der globalen Emissionen. Gut die Hälfte des Stroms stammt aus nachhaltigen Quellen, und Miner können ihre Last flexibel drosseln, wenn das Netz es braucht. Erdgas bleibt mit 38,2 Prozent allerdings der größte einzelne Energieträger.

Andere Risiken lassen sich kaum beziffern. Fachleute diskutieren, ob künftige Quantencomputer ältere Bitcoin-Adressen knacken könnten. Befürworter verweisen darauf, dass sich das Protokoll per Update auf neue Verfahren umstellen ließe. Für den Kurs wäre dann eher entscheidend, ob lange verschollene Coins aus alten Adressen wieder auf den Markt kommen. Bei der Verwahrung gilt, wer seine Schlüssel verliert, verliert sein Geld. Das ist bei Gold oder Bargeld im eigenen Tresor nicht grundsätzlich anders, eine gesetzliche Einlagensicherung gibt es für Kryptowerte aber nicht.

Wie du Bitcoin als Beimischung in ein breit gestreutes Depot einordnest und warum mehrere Kryptowährungen keine echte Streuung bringen, erklärt der Ratgeber zur Diversifikation.

Bitcoin Steuer 2026: Haltefrist, Freigrenze und die geplante Reform

Nach geltendem Recht sind Kursgewinne mit direkt gehaltenen Bitcoin in Deutschland steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt. Wer früher verkauft, versteuert den Gewinn mit seinem persönlichen Steuersatz. Gewinne aus allen privaten Veräußerungsgeschäften bleiben steuerfrei, solange sie im Kalenderjahr unter 1.000 Euro liegen. Das ist eine Freigrenze, kein Freibetrag, ab 1.000 Euro ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 6. März 2025 stellt klar, dass Staking oder das Verleihen von Coins die Haltefrist nicht auf zehn Jahre verlängert.

Für neue Käufe könnte dieses Privileg bald wegfallen. Ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums vom 30. September 2026 sieht vor, Kryptowerte, die nach dem 31. Dezember 2026 gekauft werden, den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen. Gewinne würden dann unabhängig von der Haltedauer mit 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag belastet. Für ältere Bestände ist ein Bestandsschutz vorgesehen.

Krypto-Steuer heute und laut Entwurf

Punkt Geltendes Recht Referentenentwurf vom 30.09.2026 Einordnung privates Veräußerungsgeschäft (§ 23 EStG) Einkünfte aus Kapitalvermögen Gewinn nach mehr als einem Jahr steuerfrei steuerpflichtig mit 25 % plus Soli Kleine Gewinne Freigrenze 1.000 € pro Jahr Sparer-Pauschbetrag, laut Berichten 1.000 € bzw. 2.000 € Verluste nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechenbar laut Berichten unabhängig von der Haltedauer verrechenbar Bestände bis 31.12.2026 Haltefrist gilt Bestandsschutz geplant

Quelle: § 23 EStG, BMF-Schreiben vom 06.03.2025, Referentenentwurf des BMF vom 30.09.2026 laut Berichten von Blocktrainer, Cryptoticker und Börse Online; Stand 15.10.2026, Entwurf nicht vom Kabinett beschlossen

Beschlossen ist die Reform nicht. Am 8. Oktober 2026 lehnte der Bundestag einen Gesetzentwurf der Grünen, der die Haltefrist ebenfalls abschaffen wollte, mit 445 zu 132 Stimmen ab. Der Entwurf des Ministeriums sollte am 14. Oktober ins Kabinett, kam dort aber nicht zur Abstimmung. Er steckt noch in der Abstimmung zwischen den Ministerien, einen neuen Termin gibt es bislang nicht. Erst mit einem Kabinettsbeschluss würde daraus ein Regierungsentwurf, über den anschließend Bundestag und Bundesrat beraten. Finanzpolitiker der Union äußerten sich in der Debatte skeptisch und erinnerten daran, dass für Gold die Haltefrist weiter gilt. Das Ministerium rechnet laut Blocktrainer mit Mehreinnahmen von bis zu 350 Millionen Euro pro Jahr. Auf den weltweiten Bitcoin-Kurs hat die deutsche Steuerdebatte kaum Einfluss, auf deine Rendite nach Steuern aber sehr wohl.

💡 Gut zu wissen Bestandsschutz ist kein Kaufgrund Steuerfreiheit nützt nur, wenn am Ende ein Gewinn steht. Ob und in welcher Form der Stichtag 31. Dezember 2026 Gesetz wird, ist offen. Sicher ist dagegen, dass du Kaufbelege und Transaktionshistorien lückenlos aufbewahren solltest. Schon heute darf das Finanzamt ohne Nachweise schätzen. Der Referentenentwurf geht noch weiter, denn kann der Kaufpreis nicht belegt werden, sollen pauschal 50 Prozent des Verkaufserlöses als Gewinn gelten.

Unübersichtlicher ist die Lage bei börsengehandelten Bitcoin-Produkten. Emittenten physisch besicherter ETPs mit Anspruch auf Lieferung der Coins berufen sich auf Urteile des Bundesfinanzhofs zu Xetra-Gold und leiten daraus ab, dass auch ihre Produkte nach einem Jahr steuerfrei verkauft werden können. Abschließend geklärt ist das für Kryptoprodukte nicht. Prüfe deshalb die Produktbedingungen und hole bei größeren Summen steuerlichen Rat ein.

Wie Gewinne aus Krypto-Verkäufen in der Steuererklärung angegeben werden und welche Unterlagen das Finanzamt sehen will, steht im Ratgeber zur Krypto-Steuer.

Wie viel Bitcoin gehört ins Depot?

Die Positionsgröße entscheidet stärker über deinen Erfolg als jedes Kursziel. BlackRock hat vorgerechnet, dass ein Bitcoin-Anteil von 4 Prozent bereits rund 14 Prozent des Gesamtrisikos eines gemischten Portfolios ausmachen würde. Umgekehrt kommt VanEck in Simulationen zu dem Ergebnis, dass schon kleine Bitcoin-Anteile das Verhältnis von Rendite zu Schwankung eines klassischen Portfolios verbessert hätten, die sogenannte Sharpe Ratio. Das ist ein Blick zurück und keine Garantie.

Die Tabelle zeigt, was verschiedene Anteile bei Totalverlust oder starken Kursgewinnen mit deinem Depot machen.

Was Bitcoin mit deinem Gesamtdepot macht

Bitcoin-Anteil Totalverlust Kurs verdreifacht Kurs verzehnfacht 1 % −1 % +2 % +9 % 2 % −2 % +4 % +18 % 5 % −5 % +10 % +45 %

Quelle: eigene Modellrechnung, übriges Depot unverändert, ohne Rebalancing, Kosten und Steuern

Der Blick auf die erste Spalte lohnt sich. Selbst ein Totalverlust kostet bei 2 Prozent Anteil nur 2 Prozent des Gesamtdepots — ein Rückschlag, den die übrigen Anlagen in einem guten Jahr wieder einholen. Genau deshalb raten BlackRock mit 1 bis 2 Prozent und VanEck mit 1 bis 3 Prozent zu kleinen Quoten: Nicht weil sie Bitcoin für chancenlos halten, sondern weil erst diese Größenordnung es erlaubt, einen Einbruch um mehr als die Hälfte auszusitzen, ohne zu verkaufen.

Die drei größten Bitcoin-ETPs europäischer Emittenten nach Fondsvolumen

Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen nicht per Direktinvestment kaufen möchte, kann auch ein ETP in Betracht ziehen. Ein Bitcoin-ETP oder -ETN kaufst du ganz normal über dein Wertpapierdepot, so wie eine Aktie oder einen ETF. Ein Konto bei einer Kryptobörse oder eine eigene Wallet brauchst du dafür nicht. Die sichere Verwahrung der Bitcoins übernimmt bei physisch besicherten Produkten ein professioneller Verwahrer. Du musst dich also weder um Private Keys kümmern noch das Risiko tragen, durch Hackerangriffe oder verlorene Zugangsdaten deine Coins zu verlieren. Außerdem lassen sich ETPs an regulierten Börsen zu festen Handelszeiten handeln und bei vielen Brokern auch per Sparplan besparen. Wenn du weitere Infos brauchst, was Kryptos sind und wie sie funktionieren, schau direkt in unser Krypto-Lexikon. Du bist bereits weiter in der Investment-Reise und möchtest handeln? Dann haben wir einen Guide, welche Kryptos zu dir passen können.

Produkt ISIN Emittent Volumen (Stand: 21.10.2026) Struktur CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 CoinShares rund 1,4 Mrd. € ETN, physisch besichert WisdomTree Physical Bitcoin GB00BJYDH287 WisdomTree rund 1,3 Mrd. € ETN, physisch besichert iShares Bitcoin ETP XS2940466316 BlackRock (iShares) rund 1,2 Mrd. € ETN, physisch besichert

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Eine Million Dollar pro Bitcoin ist eine Rechenaufgabe, kein Versprechen

Das Kapital für deutlich höhere Bitcoin-Kurse ist vorhanden. Schon ein Prozent der weltweit verwalteten Vermögen entspricht fast dem heutigen Wert aller Bitcoin, und das Angebot wird mit jeder Halbierung knapper. Weil nur wenige Coins tatsächlich gehandelt werden, kann zusätzliches Geld den Kurs überproportional bewegen. Ein Automatismus folgt daraus nicht. Zuflüsse können sich jederzeit in Abflüsse verwandeln, und dann arbeitet der Multiplikator gegen dich.

Setzt man die Renditen der letzten beiden Zyklushochs an, also 17 bis 38 Prozent pro Jahr, wäre eine Million rechnerisch etwa zwischen 2034 und 2043 erreicht. Legt man das Wachstum der Tiefpunkte zugrunde, rückt sie näher. Für Ende 2030 reicht keiner der beiden Maßstäbe. Die Gold-Parität liegt beim heutigen Goldpreis bei rund 1,43 Millionen Dollar und steigt mit, wenn Gold weiter zulegt.

Für deine Anlageentscheidung zählt deshalb weniger das spektakulärste Kursziel als die Frage, wie viel du einsetzt und ob du einen Rückgang um mehr als die Hälfte aushältst, ohne zu verkaufen. Behalte außerdem die Steuerreform im Blick, denn das Haltefrist-Privileg für Neukäufe ab 2027 steht auf der Kippe.

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