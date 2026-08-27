Bitcoin-Prognose: Kommt die 100.000-Dollar-Marke noch 2026 zurück?

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Der Kurs: Bitcoin sprang binnen einer Woche von knapp 63.000 auf zeitweise rund 79.500 US-Dollar. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 77.300 Dollar.

Bitcoin sprang binnen einer Woche von knapp 63.000 auf zeitweise rund 79.500 US-Dollar. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 77.300 Dollar.

Der Auslöser: Das US-Finanzministerium kauft künftig mehr eigene Staatsanleihen zurück. Anleger lesen das als Bereitschaft, eine höhere Inflation hinzunehmen – und weichen in Anlagen aus, die sich nicht beliebig vermehren lassen: Gold, Silber und Bitcoin.

Das US-Finanzministerium kauft künftig mehr eigene Staatsanleihen zurück. Anleger lesen das als Bereitschaft, eine höhere Inflation hinzunehmen – und weichen in Anlagen aus, die sich nicht beliebig vermehren lassen: Gold, Silber und Bitcoin.

Die Vorsicht: Ein erheblicher Teil des Anstiegs ging auf Zwangsverkäufe von Anlegern zurück, die auf fallende Kurse gewettet hatten. Über vier Milliarden Dollar solcher Positionen wurden glattgestellt.

Ein erheblicher Teil des Anstiegs ging auf Zwangsverkäufe von Anlegern zurück, die auf fallende Kurse gewettet hatten. Über vier Milliarden Dollar solcher Positionen wurden glattgestellt.

Die Prognose: Der Vermögensverwalter 21Shares hält 100.000 US-Dollar bis Ende 2026 für erreichbar. Dafür fehlen vom aktuellen Niveau rund 29 Prozent.

Der Vermögensverwalter 21Shares hält 100.000 US-Dollar bis Ende 2026 für erreichbar. Dafür fehlen vom aktuellen Niveau rund 29 Prozent.

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Eine Woche, die aus dem Rahmen fällt

Der Bitcoin-Kurs hat die stärkste Aufwärtsbewegung seit Jahren hinter sich. Vom 14. August bei knapp 63.000 US-Dollar ging es bis zum vergangenen Freitag auf mehr als 75.000 Dollar, im weiteren Wochenverlauf sogar bis auf rund 79.500 Dollar – und damit bis auf Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 80.000er-Marke. Am Montagvormittag notiert die älteste Kryptowährung bei rund 77.300 Dollar. Was ist jetzt drin für die Krypto-Leitwährung, was sind die entscheidenden Treiber und wie sieht die Prognose aus?

Ein Teil der Wucht erklärt sich aus der Ausgangslage. Von einem Januar-Hoch bei rund 95.000 Dollar war der Kurs bis Ende Juni unter 60.000 Dollar gefallen und hatte sich danach wochenlang in einer engen Spanne zwischen 62.000 und 67.000 Dollar bewegt. Die Schwankungsbreite lag auf ungewöhnlich niedrigem Niveau. Eine derart komprimierte Ausgangslage reagiert auf jede Nachricht sehr sensibel. Auch andere Digitalwährungen zogen mit: Ether legte auf Wochensicht noch stärker zu als Bitcoin, XRP, Cardano und Dogecoin schafften zweistellige Zuwächse.

Der Zündfunke lag am Anleihemarkt

Rückenwind kommt momentan aus Washington. Am vergangenen Mittwoch kündigte US-Finanzminister Scott Bessent an, die maximale Rückkaufgröße für Staatsanleihen mit zehn-, zwanzig- und dreißigjähriger Laufzeit von zuvor zwei auf mindestens vier Milliarden Dollar je Operation zu erhöhen. Vorausgegangen war eine Verkaufswelle, die die Rendite dreißigjähriger US-Papiere auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte.

Die Reaktion kam prompt: Die Rendite fiel zunächst um neun Basispunkte, Bitcoin legte sieben Prozent zu, Gold vier Prozent. Bis Freitag hatte die Rendite den Großteil dieses Rückgangs allerdings wieder aufgeholt. Am Devisenmarkt hielt der Effekt länger an – der Dollar geriet unter Druck und rutschte auf ein Dreimonatstief.

Debasement Trade: Was dahintersteckt

Hinzu kommt ein volkswirtschaftliches Argument. Die US-Gesamtverschuldung überschritt am selben Tag wie die Ankündigung erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar – nur fünf Monate nach dem Erreichen der 39-Billionen-Schwelle im März. Allein der Zinsdienst verschlingt rund 1,2 Billionen Dollar im Jahr. Dass das Finanzministerium ausgerechnet jetzt in den Anleihemarkt eingreift, lesen Beobachter als Signal, dass Washington eine höhere Inflation in Kauf nehmen würde, um die Schuldenlast zu dämpfen – ein klassisches Argument für knappe Sachwerte wie Bitcoin.

Für dieses Muster gibt es einen Namen: Debasement Trade. Der Begriff stammt aus der Münzverschlechterung, als Herrscher den Edelmetallgehalt ihrer Münzen senkten, um Kriege zu finanzieren. Heute beschreibt er die Flucht in Vermögenswerte außerhalb des staatlichen Geldsystems.

Fabian Dori, Investmentchef bei Sygnum, ordnete den Vorgang gegenüber CoinDesk ein: Die Maßnahme sei keine Geldpolitik im engeren Sinne, weil der Mechanismus bei der Finanzbehörde und nicht in der Notenbankbilanz liege. Das Signal aber zähle, weil es das Debasement-Narrativ neu befeuere. Dass Gold, Silber und Bitcoin gemeinsam angezogen sind, wertet er als Rotation in knappere, nicht staatliche Vermögenswerte. Robin Brooks, Senior Fellow der Brookings Institution und früherer Chefökonom des Bankenverbands IIF, formulierte es schärfer: Die Märkte seien wachsam gegenüber hochverschuldeten Regierungen, die mit Anleiherenditen spielten.

Wie eng die Bewegung zusammenhängt, zeigt der Goldpreis. Das Edelmetall hat sich über 4.600 Dollar zurückgekämpft, ein Plus von rund 15 Prozent binnen eines Monats. Die 90-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und Gold ist laut Bloomberg-Daten so positiv wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.

Politischer Rückenwind aus dem Weißen Haus

Neben den Maßnahmen am Anleihemarkt sorgt auch die Aussicht auf eine kryptofreundlichere Regulierung für Rückenwind. Am Donnerstag rief US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Krypto-Führungskräften im Weißen Haus den Kongress auf, eine faire Version des CLARITY Act zu verabschieden. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten zwischen Börsenaufsicht SEC und Terminmarktaufsicht CFTC für Kryptowerte klären – es ist im Senat blockiert. Zwei Tage zuvor hatte die SEC bereits ein Regulierungsrahmenwerk vorgeschlagen, das bestimmte Krypto-Unternehmen von US-Wertpapierregeln ausnehmen und die Kapitalbeschaffung erleichtern soll.

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Die Erwartung allein reicht offenbar schon. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 1,92 Milliarden Dollar – die stärkste Woche seit dem 10. Oktober 2025 und damit seit den Tagen kurz vor dem Rekordhoch. Eine bemerkenswerte Kehrtwende: Noch im Frühsommer hatten dieselben Produkte über zwölf Handelstage hinweg rund vier Milliarden Dollar verloren.

Wie viel davon war echte Nachfrage?

Hier wird es für Anleger interessant, denn an diesem Punkt gehen die Einschätzungen auseinander. Nach Daten des Derivate-Anbieters CoinGlass mussten bis Freitag mehr als vier Milliarden Dollar an bärischen Krypto-Positionen liquidiert werden. Viele Marktteilnehmer hatten auf einen gedeckelten Bitcoin-Kurs gesetzt und wurden vom Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt. Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro, führt die Rally maßgeblich auf diese Welle von Short-Eindeckungen nach wochenlangem, extrem engem Handel zurück.

Zack Guzman, Gründer des Krypto-Mediums Coinage, widerspricht in diesem Punkt: Die Bewegung sei überwiegend durch Spot-Käufe getrieben worden, nicht durch gehebelte Positionen. Der Unterschied ist nicht akademisch. Eine Rally, die auf Zwangseindeckungen beruht, endet, sobald die Shorts geschlossen sind. Eine Rally, die von echten Käufern getragen wird, hat mehr Substanz. Wahrscheinlich stimmt beides zu Teilen – und genau deshalb sind die kommenden Handelstage aussagekräftiger als die vergangenen.

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Charttechnisch hat der Kurs die 50-Tage-Linie bei 64.518 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 68.962 Dollar hinter sich gelassen. Die 200-Tage-Linie gilt vielen Marktteilnehmern als Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt, überwunden wurde sie zum ersten Mal seit neun Monaten.

Interessant wird nun die Stellung der beiden Durchschnitte zueinander. Die 50-Tage-Linie liegt noch unter der 200-Tage-Linie, beginnt aber zu drehen. Kreuzt sie die längere Linie von unten, entsteht ein sogenanntes Golden Cross – ein Signal, das viele Anleger als Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends lesen.

Das nächste Etappenziel liegt bei 80.000 Dollar, das eigentliche Nadelöhr knapp darüber: Bei 82.814 Dollar war den Käufern im Mai die Puste ausgegangen. Nach unten gilt die Marke von 58.000 Dollar als Verteidigungslinie – kein willkürlicher Analystenwert, sondern das Verlaufstief vom 1. Juli, das exakt bei 57.740 Dollar lag. Ein Wochenschlusskurs darunter würde die Zone zwischen 50.000 und 55.000 Dollar öffnen. Die aggregierte Kostenbasis aller Anleger, also der durchschnittliche Einstandspreis im Markt, liegt bei 54.000 Dollar. Unter diese Schwelle ist der Kurs im gesamten Abschwung nicht gefallen.

Warum der Rückenwind schnell abflauen kann

Beide politischen Treiber sind Ankündigungen, keine Tatsachen. Die ausgeweiteten Rückkäufe beginnen erst im September, ihre Wirkung auf die Zinskurve steht also noch aus – und die Rendite dreißigjähriger Papiere hatte den Rückgang bis Freitag bereits zum Großteil wieder aufgeholt. Der CLARITY Act wiederum hat bislang keine Abstimmung im Senat überstanden. Übrig bleibt eine Bewegung, die sich zu erheblichen Teilen aus Erwartungen speist.

Hinzu kommt das geldpolitische Umfeld. Die US-Jahresinflation lag im Juni bei 4,1 Prozent, getrieben von gestiegenen Ölpreisen infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Aus dem jüngsten Fed-Protokoll geht hervor, dass drei Notenbanker eine Zinserhöhung befürworteten. Das Finanzministerium drückt also am langen Ende der Zinskurve, während die Notenbank am kurzen Ende eher bremsen dürfte. Diese Woche steht mit dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und den US-Konsumausgabenpreisen der nächste Realitätstest an.

Auch die Saisonalität mahnt zur Vorsicht: Zweistellige August-Rallys gab es zuvor nur 2017 und 2021. Beide Male folgte im September ein Minus von rund sieben Prozent – bevor der Oktober dann Zuwächse von 49 beziehungsweise 40 Prozent brachte. Zwei Beispiele sind keine Prognose, aber ein Muster, das man kennen sollte.

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Was für 100.000 Dollar nötig wäre

Der Vermögensverwalter 21Shares hält an seinem Basisszenario einer Erholung auf 100.000 Dollar bis Ende 2026 fest. Die Begründung ist zyklisch: Der Bereich um 60.000 Dollar liegt in jenem Fenster, in dem alle drei bisherigen Bitcoin-Zyklen ihren Tiefpunkt erreichten – rund ein Jahr nach dem jeweiligen Höchststand und zweieinhalb Jahre nach dem Halving. Käufe in diesem Zeitfenster brachten historisch im Schnitt eine Wertsteigerung von rund 130 Prozent bis zum nächsten Halving. Auch der Vergleich mit früheren Abschwüngen fällt milde aus: Rund 54 Prozent Rückgang stehen gegen Bärenmärkte vergangener Zyklen mit teils mehr als 80 Prozent Verlust.

Chefanlagestratege Adrian Fritz bei 21Shares knüpft seine Prognose allerdings an zwei Bedingungen: sinkende Zinsen und ein Ende des Iran-Konflikts. Beides ist offen. Vom aktuellen Niveau aus wären bis zur 100.000er-Marke rund 29 Prozent nötig – mehr, als die Rally der vergangenen Woche gebracht hat.

Ein Detail für Anleger im Euroraum

Eine Einordnung noch, weil die Schlagzeilen in Dollar rechnen: Wie viel von einem Anstieg auf 100.000 US-Dollar im Depot ankommt, hängt zusätzlich vom Wechselkurs ab. Gerade der Debasement Trade lebt von einem schwächeren Dollar – und genau der schmälert den Gewinn, wenn am Ende in Euro abgerechnet wird.

Erst verstehen, dann kaufen

Für Einsteiger ist die entscheidende Frage nicht, ob der Kurs 100.000 erreicht, sondern ob sie die Schwankungen aushalten. Ein Minus von 54 Prozent binnen neun Monaten hat der Markt gerade erst geliefert. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, sollte drei Dinge geklärt haben, bevor Geld fließt: was Bitcoin überhaupt ist, wo man ihn kauft und wie man ihn anschließend verwahrt.

Alle drei Punkte erklärt unser Ratgeber Krypto kaufen 2026: Sicher starten als Einsteiger Schritt für Schritt – von der Kontoeröffnung über den Unterschied zwischen offener Gebühr und verstecktem Spread bis zur Haltefrist von einem Jahr, nach der Gewinne steuerfrei bleiben. Wer speziell zum größten Coin einsteigen will, findet in Bitcoin kaufen die passende Anleitung. Zur Aufbewahrung hilft der Bitcoin-Wallet-Vergleich weiter, zur Anbieterwahl der Krypto-Broker-Vergleich.

Fazit

Die Erholung ruht auf drei Säulen: einer Weichenstellung aus dem Finanzministerium, der Aussicht auf ein US-Kryptogesetz und einem drehenden Chartbild. Die ersten beiden sind Ankündigungen, deren Einlösung aussteht, und ein erheblicher Teil der Bewegung ging auf Zwangseindeckungen zurück statt auf frisches Kapital. Der Debasement Trade ist damit weniger eine Prognose als eine Wette darauf, dass Washington die eigene Zinslast am Ende nur über eine höhere Inflation in den Griff bekommt. Geht sie auf, ist die 100.000er-Marke bis Jahresende nicht abwegig. Kurzfristig entscheidet sich an der 82.814er-Marke, ob aus der Gegenbewegung ein Trend wird.

Fakten in aller Kürze: Bitcoin sprang binnen einer Woche von knapp 63.000 auf zeitweise rund 79.500 US-Dollar – die stärkste Bewegung seit Jahren.

– die stärkste Bewegung seit Jahren. Der Auslöser kam nicht aus dem Kryptomarkt, sondern vom Anleihemarkt: Das US-Finanzministerium verdoppelte die Rückkäufe eigener Staatsanleihen auf mindestens vier Milliarden Dollar je Programm.

eigener Staatsanleihen auf mindestens vier Milliarden Dollar je Programm. Über vier Milliarden Dollar an Wetten auf fallende Kurse wurden zwangsweise glattgestellt. Ein Teil des Anstiegs ist damit Zwangseindeckung, nicht neue Nachfrage .

. Der Kurs hat die 50- und die 200-Tage-Linie überwunden, letztere erstmals seit neun Monaten. Das eigentliche Nadelöhr liegt bei 82.814 Dollar , dem Mai-Hoch.

, dem Mai-Hoch. 21Shares hält 100.000 Dollar bis Jahresende für erreichbar – Bedingungen sind u. a. sinkende Zinsen, und die sind derzeit nicht in Sicht.

– Bedingungen sind u. a. sinkende Zinsen, und die sind derzeit nicht in Sicht. Wenn du Bitcoin oder andere Kryptowährungen handeln willst, eröffne zunächst ein Depot – zum Beispiel bei finanzen.net ZERO¹, Bitpanda* oder Trade Republic*.

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