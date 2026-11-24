Nvidia hat Jensen Huang Ende November wieder als Konzernchef eingesetzt, elf Tage nach seinem Rücktritt. Die Nvidia-Aktie schloss rund 31 Prozent im Plus, der Technologieindex Nasdaq gewann 6,5 Prozent. Auch der Kryptomarkt reagierte: Der Bitcoin stieg innerhalb weniger Minuten von rund 61.000 auf zeitweise rund 64.500 US-Dollar, Ether, Solana und XRP legten noch stärker zu. Am folgenden Tag hatten die meisten Kryptowährungen den Sprung allerdings wieder abgegeben. Die Episode ist ein Lehrstück dafür, wie stark Kryptowährungen derzeit von Ereignissen abhängen, die mit ihnen selbst nichts zu tun haben.

Warum der Bitcoin auf eine Personalie bei Nvidia reagiert

Die Kursbewegungen beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen zeigen, wie eng sie derzeit an die US-Technologiebörsen gekoppelt sind. Nach Huangs Rücktritt war der Bitcoin im Gleichschritt mit Technologieaktien unter Druck geraten, als Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz wuchsen. Mit der Rückkehr setzte an den Technologiebörsen eine starke Gegenbewegung ein, die die Coins mitzog. Die Rückkehr des Nvidia-Chefs könne den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern, kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Broker CapTrader.

Wie schnell der Anstieg beim Bitcoin wieder verpuffte

Anders als die Aktienmärkte hielt der Bitcoin seine Gewinne nicht. Nach dem Hoch von etwa 64.450 US-Dollar fiel der Kurs auf 61.200 US-Dollar zurück. Nach Daten des Kryptodatenanbieters CoinGecko blieb binnen 24 Stunden ein Plus von 0,7 Prozent, während die Nasdaq ihren Zuwachs von 6,5 Prozent behielt. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin damit rund 30 Prozent verloren, damals hatte er noch bei etwa 89.000 US-Dollar gelegen.

Wie sich Ether, Solana und XRP entwickelten

Andere große Kryptowährungen schwankten nach der Nvidia-Nachricht noch stärker. Ether, die Kryptowährung der Ethereum-Blockchain, auf der viele digitale Anwendungen laufen, sprang bis auf 1.838 US-Dollar und stand am Tag darauf wieder bei rund 1.700 US-Dollar. Bei Ether kommt eine schwache Nachfrage institutioneller Anleger hinzu: Aus börsengehandelten Ether-Fonds in den USA flossen im November bis zum 19. des Monats rund 973 Millionen US-Dollar ab. XRP, die Kryptowährung des Zahlungsnetzwerks Ripple, überstieg nach der Nachricht kurz die Marke von einem US-Dollar, beendete den Tag aber bei rund 0,94 US-Dollar. Solana, eine auf schnelle Transaktionen ausgelegte Blockchain, erreichte in der Spitze rund 78,50 US-Dollar und fiel danach auf rund 71 US-Dollar zurück.

Auf Wochensicht zeigt sich ein gemischtes Bild:

Kryptowährung Kurs in US-Dollar Veränderung in 7 Tagen Bitcoin rund 60.500 rund minus 6 Prozent Ether 1.694 minus 6,5 Prozent XRP 0,9446 minus 1,1 Prozent Solana 71,05 minus 0,9 Prozent

Stand: 24. November 2026, 3:30 Uhr MEZ.

XRP und Solana haben sich damit über die Woche deutlich besser gehalten als Bitcoin und Ether. Insgesamt kam der Kryptomarkt zu diesem Zeitpunkt auf einen Wert von rund 2,09 Billionen US-Dollar.

Worauf Anleger beim Kauf von Kryptowährungen achten sollten

Wer nach solchen Kurssprüngen über einen Einstieg nachdenkt, sollte weniger auf den Zeitpunkt achten als auf den Anbieter. Seit Inkrafttreten der EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) gibt es einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen für Krypto-Dienstleister. Ob ein Anbieter danach zugelassen ist, lässt sich prüfen. Wichtig ist außerdem, wie die Coins verwahrt werden, etwa in sogenannten Cold Wallets, also offline gespeicherten Konten, und ob sie sich an eine eigene, externe Wallet übertragen lassen. Wer Coins beim sogenannten Staking dem Netzwerk zur Bestätigung von Transaktionen bereitstellt, erhält dafür Belohnungen, kann die Coins in dieser Zeit aber meist nicht verkaufen. Und wer mit Kryptowährungen bezahlt, verkauft sie dabei, was steuerliche Folgen haben kann.

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Was die Kursbewegung für Anleger bedeutet

Die Reaktion auf Huangs Rückkehr ist nur ein Beispiel dafür, dass Kryptowährungen kurzfristig weniger eigenen Regeln folgen als der Stimmung an den Technologiebörsen. Ein Kurssprung nach einer Unternehmensnachricht ist deshalb kein verlässliches Signal für einen Trendwechsel, das gilt für Bitcoin ebenso wie für Ether, Solana oder XRP. Wer in Kryptowährungen investiert, sollte dafür nur einen Teil seines Vermögens einsetzen, der auch bei starken Schwankungen nicht kurzfristig gebraucht wird, und auf einen regulierten Anbieter mit nachvollziehbarer Verwahrung achten.

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