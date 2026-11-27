357 Milliarden Dollar am Black Friday – und die Aktien bewegen sich kaum
Der deutsche Handel erwartet an Black Friday und Cyber Monday 6,2 Milliarden Euro. Weltweit bewegt sich die Cyber Week in einer anderen Größenordnung: Salesforce rechnet in diesem Jahr mit 357 Milliarden Dollar Onlineumsatz. Ob sich daraus etwas für das Depot ableiten lässt, zeigt ein Blick auf die Kursdaten der letzten zehn Jahre.
Was hinter den Rekordprognosen steckt
Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet laut seiner Mitteilung vom 16. November 2026 für Black Friday am 27. November und Cyber Monday am 30. November mit zusammen 6,2 Milliarden Euro Umsatz. Das wären laut HDE knapp 6 Prozent mehr als 2025, als der Verband erstmals mit einem Rückgang gerechnet hatte.
Die Zahl stammt aus einer Umfrage des IFH Köln unter rund 1.000 Online-Shoppern im Oktober 2026. Sie zeigt also Kaufabsichten, keine Käufe, und gilt für den gesamten Einzelhandel, online wie im Laden. Echte Ergebniszahlen gibt es erst am Black Friday selbst.
Für Aktionäre steckt der entscheidende Haken im Kleingedruckten. Rund 1,9 Milliarden Euro der geplanten Ausgaben sind Weihnachtseinkäufe. Wer Ende November Geschenke kauft, gibt dieses Geld im Dezember nicht noch einmal aus. Der Umsatz wird vorgezogen, nicht zusätzlich gemacht. Und weil die Händler ihn mit kräftigen Rabatten erkaufen, heißt ein Umsatzrekord noch lange nicht Gewinnrekord.
Wie stark sich Käufe verschieben, zeigt das Vorjahr beim Statistischen Bundesamt (Destatis). Im November 2025 setzte der deutsche Internet- und Versandhandel real 5,9 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor, der Einzelhandel insgesamt nur 1,1 Prozent. Im Dezember drehte sich das Bild. Nach vorläufigen Zahlen lag der Onlinehandel real 2,3 Prozent unter dem Vorjahresmonat.
International sind die Maßstäbe andere und die Messmethoden auch. Adobe Analytics erwartet für die USA 47,5 Milliarden Dollar Onlineumsatz in fünf Tagen. Salesforce zählt sieben Tage und weltweit, dort stehen 357 Milliarden Dollar im Raum. Beide Zahlen beschreiben denselben Moment, lassen sich aber nicht gegeneinander rechnen: Adobe misst Transaktionen im Einzelhandel, Salesforce das Geschehen auf der eigenen Commerce-Plattform.
Black Friday in Zahlen
Kennzahl Wert Art der Zahl Black Friday und Cyber Monday, Deutschland 6,2 Mrd. Euro (knapp +6 %) HDE-Prognose 2026 davon Weihnachtseinkäufe rund 1,9 Mrd. Euro HDE-Prognose 2026 Weihnachtsgeschäft Nov./Dez., Deutschland 129,2 Mrd. Euro (+2 %, online +4,1 %) HDE-Prognose 2026 Cyber Week USA, nur online 47,5 Mrd. US-Dollar (+7,4 %) Adobe-Prognose 2026 Cyber Week weltweit 357 Mrd. US-Dollar (+6 %) Salesforce-Prognose 2026
Quelle: HDE (16.11.2026), Adobe (28.09.2026), Salesforce (19.11.2026).
Und selbst die vermeintlichen Schnäppchen halten einer genauen Prüfung oft nicht stand. Bei einer EU-weiten Kontrolle rund um den Black Friday 2025 gaben 30 Prozent von 314 untersuchten Onlinehändlern ihre Rabatte falsch an. Eigentlich gilt der niedrigste Preis der letzten 30 Tage als Pflichtmaßstab für jede Streichpreis-Werbung.
Black-Friday-Woche an der Börse: der Zehnjahrestest
An der Börse bewegen Überraschungen die Kurse, nicht Schlagzeilen. Der Black Friday steht Jahre im Voraus im Kalender, und Analysten haben die Umsätze längst eingepreist.
Wir haben die Black-Friday-Wochen 2016 bis 2025 ausgewertet, jeweils vom Freitag vor Thanksgiving bis zum Black Friday. Neben Amazon und Zalando sind drei Markenhersteller aus Mode und Sport dabei, also aus besonders gefragten Sortimenten. Maßstab sind der S&P 500 und der STOXX Europe 600.
Black-Friday-Woche 2016 bis 2025
Das Ergebnis ist unspektakulär. Wer in dieser Woche gewann, profitierte also vom steigenden Gesamtmarkt, nicht von einem Händler-Effekt.
Wer am Black Friday mitverdient — und wie wenig das ausmacht
Während Händler um ihre Marge kämpfen, verdienen andere an der Menge der Bestellungen mit.
Wer an jeder Bestellung mitverdient
- Marktplätze kassieren Provisionen auf jeden Verkauf. Laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) liefen 2025 schon 46,2 Milliarden Euro über sie, 56 Prozent des deutschen Onlineumsatzes. Im dritten Quartal 2026 wuchsen sie um 5 Prozent, der Onlinehandel insgesamt um 2,9 Prozent.
- Paketdienste rechnen pro Sendung ab, egal wie hoch der Rabatt war. DHL sortierte am Dienstag nach dem Cyber Monday 2025 rekordhohe 12,4 Millionen Sendungen an einem Tag.
- Zahlungsanbieter verdienen an jeder Transaktion mit, allerdings als Prozentsatz vom Preis. Rabatte drücken also auch ihre Einnahmen pro Kauf. In den USA liefen am Cyber Monday 2025 laut Adobe 1,03 Milliarden US-Dollar über Ratenkauf-Dienste.
Der Unterschied liegt in der Abrechnung. Wer pro Sendung kassiert, verdient am Rabatt mit — je billiger die Ware, desto mehr Pakete. Wer einen Prozentsatz vom Preis nimmt, verliert dagegen genau das, was der Händler nachlässt. Die Rabattschlacht verteilt den Ertrag also um, statt ihn zu vergrößern.
Für die Jahresbilanz bleiben die Aktionstage eine Randnotiz. Gemessen an den 697,4 Milliarden Euro, die der HDE für 2026 im gesamten Einzelhandel erwartet, machen Black Friday und Cyber Monday knapp 1 Prozent aus. Bei Amazon entfielen 2025 knapp 30 Prozent der Jahreserlöse auf das vierte Quartal, entscheidend sind aber die Wochen bis Weihnachten. Und wo Umsatz mit Rabatt erkauft wird, ist ein Rekord an der Kasse noch kein Rekord beim Gewinn.
Gegenrechnung: ETF statt Spontankauf
- Einmal 200 Euro: Wer das Geld für ein vermeintliches Schnäppchen stattdessen anlegt, kommt bei angenommenen 7 Prozent Rendite pro Jahr nach zehn Jahren auf rund 390 Euro.
- Jedes Jahr 200 Euro: Zehn jährliche Einzahlungen von zusammen 2.000 Euro wachsen bei 7 Prozent auf rund 2.960 Euro, bei vorsichtigeren 5 Prozent auf rund 2.640 Euro.
- Zum Vergleich: Der Weltaktienindex MSCI World erzielte in Euro seit September 2007 im Schnitt 9,2 Prozent pro Jahr (Stand Oktober 2026), was keine Garantie für die Zukunft ist.
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Drei Wege, jeder mit Haken
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Der Black Friday ist damit vor allem eine Lektion über Kalender an der Börse. Denn wer ein Datum im Kalender handelt, handelt eine Information, die alle anderen auch haben.
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