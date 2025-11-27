Börse aktuell am Donnerstag: Jetzt wird’s ernst für die Fed

US-Börsen auf Erholungskurs, Asien zieht nach: Eine Zinssenkung im Dezember rückt näher – und die Märkte drehen durch. Was das für europäische Anleger bedeutet.
Die Wall Street legt den vierten Tag in Folge zu: Dow Jones springt um 1,4 Prozent auf 47.100 Punkte, S&P 500 und Nasdaq gewinnen jeweils 0,7 Prozent. Der Grund? Schwächere Konjunkturdaten erhöhen den Druck auf die Federal Reserve, im Dezember die Zinsen zu senken. Tech-Giganten profitieren zusätzlich – die Angst vor einer „KI-Blase“ lässt nach.
In Asien herrscht heute Morgen Aufbruchstimmung: Der Nikkei 225 schießt um knapp 2 Prozent auf 49.600 Punkte hoch, getragen von US-Zinsfantasie und Wall-Street-Euphorie. Europa steht vor einer freundlichen Eröffnung – aber Vorsicht: Die Rally basiert mehr auf Zinshoffnung als auf echtem Wachstum.
Euro Stoxx 50-Futures zeigen sich moderat im Plus, doch der DAX-Future schwächelt. Trotz weltweit steigender Kurse herrscht in Frankfurt Zurückhaltung. Heute Nachmittag kommt das EZB-Protokoll – und das könnte alles verändern.
7:00 Uhr: GfK-Verbrauchervertrauen Deutschland (Erwartung: -23,4 nach -24,1) – wird die Konsumlaune besser?
9:00 Uhr: Eurozone Geldmenge M3 – Hinweise auf Kreditvergabe und Liquidität.
10:00 Uhr: EU-Kommission Stimmungsindizes – Wirtschaft, Industrie, Dienstleister, Verbraucher.
Diese Zahlen sind Gold wert: Sie zeigen, wie es wirklich um Europas Wirtschaft steht – und geben der EZB die Richtung vor. In den USA? Thanksgiving-Pause. Alle Augen auf Europa.
Keine großen DAX-Berichte mehr geplant, die Earnings-Saison ist durch. Stattdessen rücken Kapitalmarkttage und Jahresausblicke in den Fokus. Investoren wollen wissen: Was kommt 2026? Analysten justieren Gewinnschätzungen – jede Anpassung kann Kurse bewegen.
Die EZB schlägt in ihrem Finanzstabilitätsbericht Alarm: Handelskonflikte, Geopolitik, Demografie, Klimarisiken – das globale Umfeld bleibt brenzlig. Aber: Jüngste Handelsabkommen zwischen USA und EU nehmen etwas Druck raus. Gold bleibt mit 4.150 Dollar nahe Rekordhöhen – ein Zeichen anhaltender Unsicherheit. Der Euro schwächelt leicht zum Dollar, während Zinssenkungserwartungen bereits eingepreist sind.
Das Spiel läuft auf drei Ebenen: Fed-Zinsentscheidung im Dezember, europäische Stimmungsdaten und EZB-Kommunikation. Risiken? Enttäuschende Eurozone-Zahlen, neue Handelsstreitigkeiten oder plötzliche Änderungen im Fed-Szenario könnten die Rally abwürgen. Chancen? Wenn Europas Konjunkturdaten stabilisieren und die Notenbanken klar kommunizieren, könnte die schwache November-Performance den Boden für eine kräftige Jahresendrally gelegt haben.
Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.
