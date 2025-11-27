Börse aktuell am Donnerstag: Jetzt wird’s ernst für die Fed

US-Börsen auf Erholungskurs, Asien zieht nach: Eine Zinssenkung im Dezember rückt näher – und die Märkte drehen durch. Was das für europäische Anleger bedeutet.

Fed unter Druck: Schwache Daten befeuern Zinshoffnung

Die Wall Street legt den vierten Tag in Folge zu: Dow Jones springt um 1,4 Prozent auf 47.100 Punkte, S&P 500 und Nasdaq gewinnen jeweils 0,7 Prozent. Der Grund? Schwächere Konjunkturdaten erhöhen den Druck auf die Federal Reserve, im Dezember die Zinsen zu senken. Tech-Giganten profitieren zusätzlich – die Angst vor einer „KI-Blase“ lässt nach.

Tokio explodiert: Nikkei steigt fast 2 Prozent – Europa im Sog

In Asien herrscht heute Morgen Aufbruchstimmung: Der Nikkei 225 schießt um knapp 2 Prozent auf 49.600 Punkte hoch, getragen von US-Zinsfantasie und Wall-Street-Euphorie. Europa steht vor einer freundlichen Eröffnung – aber Vorsicht: Die Rally basiert mehr auf Zinshoffnung als auf echtem Wachstum.

DAX zögert trotz positiver Vorgaben – Händler bleiben skeptisch

Euro Stoxx 50-Futures zeigen sich moderat im Plus, doch der DAX-Future schwächelt. Trotz weltweit steigender Kurse herrscht in Frankfurt Zurückhaltung. Heute Nachmittag kommt das EZB-Protokoll – und das könnte alles verändern.

Diese Daten entscheiden heute über Europas Richtung

7:00 Uhr: GfK-Verbrauchervertrauen Deutschland (Erwartung: -23,4 nach -24,1) – wird die Konsumlaune besser?

9:00 Uhr: Eurozone Geldmenge M3 – Hinweise auf Kreditvergabe und Liquidität.

10:00 Uhr: EU-Kommission Stimmungsindizes – Wirtschaft, Industrie, Dienstleister, Verbraucher.

Diese Zahlen sind Gold wert: Sie zeigen, wie es wirklich um Europas Wirtschaft steht – und geben der EZB die Richtung vor. In den USA? Thanksgiving-Pause. Alle Augen auf Europa.

Quartalssaison vorbei – jetzt geht’s um 2026

Keine großen DAX-Berichte mehr geplant, die Earnings-Saison ist durch. Stattdessen rücken Kapitalmarkttage und Jahresausblicke in den Fokus. Investoren wollen wissen: Was kommt 2026? Analysten justieren Gewinnschätzungen – jede Anpassung kann Kurse bewegen.

EZB warnt vor fragilem Umfeld – doch Handelskrieg entspannt sich

Die EZB schlägt in ihrem Finanzstabilitätsbericht Alarm: Handelskonflikte, Geopolitik, Demografie, Klimarisiken – das globale Umfeld bleibt brenzlig. Aber: Jüngste Handelsabkommen zwischen USA und EU nehmen etwas Druck raus. Gold bleibt mit 4.150 Dollar nahe Rekordhöhen – ein Zeichen anhaltender Unsicherheit. Der Euro schwächelt leicht zum Dollar, während Zinssenkungserwartungen bereits eingepreist sind.

Worauf Profis jetzt setzen: Fed-Zinssenkung, EZB-Signale und technische Gegenbewegung

Das Spiel läuft auf drei Ebenen: Fed-Zinsentscheidung im Dezember, europäische Stimmungsdaten und EZB-Kommunikation. Risiken? Enttäuschende Eurozone-Zahlen, neue Handelsstreitigkeiten oder plötzliche Änderungen im Fed-Szenario könnten die Rally abwürgen. Chancen? Wenn Europas Konjunkturdaten stabilisieren und die Notenbanken klar kommunizieren, könnte die schwache November-Performance den Boden für eine kräftige Jahresendrally gelegt haben.