Börse aktuell: Entscheidung naht! PMI-Zahlen bestimmen am Freitag, 21.11. die DAX-Richtung

Overnight-Märkte USA & Asien

Die US-Leitindizes setzten ihren moderaten Abwärtstrend fort. Der Dow Jones schloss gestern mit 0,2 Prozent im Minus, der S&P 500 verlor 0,3 Prozent und der Nasdaq Composite 0,4 Prozent. Belastet wurden die US-Märkte vor allem durch anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik und gemischte Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor. Die negative Vorgabe aus den USA spiegelte sich heute Früh in Asien: Der Nikkei 225 sank um 0,3 Prozent, während der Hang Seng ebenfalls schwächer notierte. Die Märkte in China und Südkorea zeigten keine größere Gegenbewegung. Damit bieten die asiatischen Vorgaben für die europäische Vorbörse keinen positiven Impuls und bestärken die insgesamt abwartende Haltung der Anleger am Freitag.​

Europäische Vorbörse

Die DAX-Futures starten am Morgen leicht schwächer in den Handel. Der DAX-Kontrakt bewegt sich um die Marke von 23.000 Punkten nach unten, während die Euro Stoxx 50 Futures ebenfalls leicht im Minus liegen. Marktteilnehmer erwarten eine gedämpfte Eröffnung mit Fokus auf die Abwicklung der November-Optionen, welche heute verfallen und für erhöhte Volatilität sorgen. Die Vorsicht wird zudem durch das gemischte internationale Sentiment und das Fehlen klarer makroökonomischer Impulse untermauert. Auch technische Indikatoren deuten auf eine gedrückte Grundstimmung, unterstützt durch die jüngsten Kursverluste in den USA und Asien.​

ZERO WINTERDEAL 2025

Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei finanzen.net ZERO

und sichere Dir den ZERO Winterdeal 20251 Deine Vorteile:

👉 1 Gratis-Aktie

👉 1 Anteil am neuen finanzen.net MSCI World ETF 1

👉 bis zu 300 € Wechselprämie nach Depotübertrag



Kostensieger in allen Preismodellen bei Stiftung Warentest (12/25)



Dauerhaft günstig:

✅ 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads)

✅ 10.000 kostenlose Sparpläne

✅ Aktien, ETFs und Kryptos zu Top-Konditionen JETZT INFORMIEREN

1) Aktion gültig bis 31.12.2025.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Im Mittelpunkt stehen heute die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus Deutschland und der Eurozone. Um 9:30 Uhr veröffentlicht Deutschland die Erstschätzung für den Einkaufsmanagerindex: verarbeitendes Gewerbe (Prognose: 49,8; Vormonat: 49,6) und Dienstleistungen (Prognose: 53,5; zuvor 53,9). Die Eurozone folgt um 10:00 Uhr mit den PMI-Werten für Industrie (Prognose: 50,4; zuvor 50,0) und Dienstleistungen (Prognose: 52,9; zuvor 53,0). In den USA wird um 16:00 Uhr der Verbraucherindex der Universität Michigan erwartet (Prognose: 51,0). Diese Daten stehen heute im Fokus, da sie Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik in den drei wichtigsten Wirtschaftsregionen liefern und direkten Einfluss auf die geldpolitische Erwartungshaltung haben.​

Unternehmensnachrichten

Am deutschen Markt stehen keine Quartalsergebnisse von DAX-Unternehmen auf der Agenda. Im Fokus stehen Corporate Events rund um den Abwicklungstermin für November-Optionen, der heute die Kursentwicklung beeinflussen könnte. Aus den USA liegen ebenfalls keine relevanten Earnings für den Tag vor, größere Impulse werden von anstehenden Analystenkonferenzen und den bevorstehenden Geschäftszahlen wichtiger Technologieunternehmen in der kommenden Woche erwartet. Relevante Unternehmensmeldungen werden damit erst im weiteren Wochenverlauf erwartet und von Analysten bereits vorgezeichnet.​

Makro & Geopolitik

Wesentliche Impulse gehen heute von geldpolitischen Erwartungen aus, insbesondere vor den nächsten Zentralbanksitzungen. Hinweise auf künftige Schritte werden aus aktuellen Marktpreisentwicklungen gezogen. Der Ölpreis handelt leicht niedriger, getrieben von Konjunktursorgen und hohen Lagerbeständen. Der Goldpreis bleibt stabil. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar schwächer – maßgeblich beeinflusst von der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der Zinsdifferenz und fehlenden positiven Konjunkturimpulsen aus dem Euroraum. Geopolitische Nachrichtenlage ist aktuell ruhig und bietet keine marktbewegenden Faktoren für den Freitag.​

Fokus-Themen & Ausblick

Die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Eurozone und den USA bestimmen heute die Marktbewegungen. Gerade institutionelle Investoren richten ihren Blick auf die konjunkturelle Einordnung im Vorfeld der US-Feiertage. Die Verfallstermine sorgen für erhöhte Volatilität und können kurzfristige Richtungswechsel auslösen. Relevante Risiken ergeben sich durch die geopolitische Unsicherheit und die anhaltende Frage nach der weiteren Zinspolitik der Zentralbanken, während Chancen vor allem bei Einzelwerten bestehen, die von Analysten positiv hervorgehoben werden, mit Blick auf die nächste Berichtssaison.​