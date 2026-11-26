Offenlegung: Philipp Spreer ist Chief Product & Marketing Officer der Finanzen Gruppe, zu der Finanzen.net und der Broker Finanzen invest gehören. Simon Betschinger ist Gründer und Unternehmensinhaber von TraderFox. Auch TraderFox ist Teil der Gruppe. Die Aussagen der Gäste sind keine Anlageberatung.

Ein Verhaltensforscher, der vor typischen Anlegerfehlern warnt und kurz vor der Podcast-Aufnahme selbst einem davon erlegen ist. Und ein Investor, der viel Bargeld hält und trotzdem eine große Wette auf drei KI-Konzerne laufen hat. Beide sind zu Gast in Folge 45 von „Börse aufs Ohr“, dem Podcast der Börse gettex. In der neuesten Folge „Truthahn oder Bulle“ sprechen Philipp Spreer, Produkt- und Marketingchef der Finanzen Gruppe, und TraderFox-Gründer Simon Betschinger über Aktien, Zinsen und die Psychologie hinter jeder Kaufentscheidung.

Hörtipp

Du willst Philipp und Simon selbst hören? Wie begründen die beiden ihre Positionen – und wo gehen ihre Meinungen auseinander? Das hörst du am besten im Original. Mit Host Lars Reichel sprechen sie außerdem darüber, welche Entscheidungen Anleger einer KI überlassen sollten. → Jetzt Folge 45 anhören

Welche Denkfehler Philipp Spreer für die gefährlichsten hält

Am gefährlichsten sind für Spreer Selbstüberschätzung, Herdenverhalten und die Neigung, für wichtig zu halten, was gerade in den Schlagzeilen steht. Spreer ist promovierter Verhaltensökonom, erforscht also, wie Menschen wirtschaftliche Entscheidungen tatsächlich treffen, und seit September Produkt- und Marketingchef der Finanzen Gruppe.

Wer sich überschätzt, erinnert sich laut Spreer vor allem an seine Gewinne und schiebt Verluste auf den Markt. Sein Vergleich: Rund 90 Prozent der Autofahrer hielten sich für überdurchschnittlich gut. Beim Herdenverhalten liege das Problem darin, dass eine Nachfrage, die alle sehen, im Kurs längst enthalten sei. Zum dritten Muster sagt er: „Wir neigen dazu, Lautstärke und Relevanz zu verwechseln.“ Sein Gegenmittel: einen Tag ohne Push-Nachrichten auskommen und die eigene Anlageidee danach neu prüfen.

Wie der Verhaltensforscher selbst in die Falle tappt

Gegen diese Fehler sei auch er nicht gefeit, räumt Spreer ein: „Ich entscheide definitiv nicht besser, sondern ich merke einfach nur, wenn ich schlecht entscheide.“ Den Beleg liefert er gleich mit. Am Vortag hatte er bei der Aktie eines Speicherchip-Herstellers rund zwölf Prozent Gewinn mitgenommen und kurz vor der Aufnahme wieder nachgekauft.

Doch ausgerechnet hier fährt Betschinger seinem Kollegen in die Parade. Er zieht den Konzern als Beispiel dafür heran, dass der Markt beim Ausbau der KI-Rechenzentren mit weniger Investitionen rechnet als bisher. Spreers Kommentar: Er habe wohl „ins fallende Messer gegriffen“, also in einen noch sinkenden Kurs hinein gekauft. Nach seiner eigenen Einordnung ist das ein Lehrbuchfall von Selbstüberschätzung: Nach einem gelungenen Verkauf fühlt sich der nächste Kauf sicherer an, als er ist.

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Warum Simon Betschinger im KI-Rennen auf wenige Tech-Riesen setzt

Betschinger ist überzeugt, dass den Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) am Ende nur eine Handvoll Konzerne gewinnt. Seine Begründung ist die Finanzkraft: Nur sehr wenige Unternehmen könnten die enormen Investitionen über Jahre durchhalten und sich so die größten Marktanteile sichern. Welche drei US-Konzerne er dabei vorn sieht und warum eigene KI-Chips ihnen einen entscheidenden Vorteil verschaffen könnten, erklärt er im Podcast ausführlich.

Kurzfristig bleibt er vorsichtig, weil er mit einer neuen Zins-Ära rechnet. Der Realzins, also der Zins nach Abzug der Inflation, liege in den USA nach seiner Einschätzung bereits bei rund drei Prozent und dürfte Richtung vier bis fünf Prozent steigen. „Die Zinsthematik fliegt uns langsam um die Ohren“, sagt er. Sein Ausblick: „Ich glaube, wir müssen einfach noch zwölf Monate durchhalten.“

Was Anleger aus der Folge mitnehmen können

Die Folge verbindet eine klare Marktmeinung mit der Warnung, eigenen Meinungen zu sehr zu trauen. Wer Betschingers These folgen will, sollte deshalb Spreers Rat ernst nehmen und eine Kaufentscheidung nicht vom Lärm des Tages abhängig machen. Beide Gespräche gehen deutlich weiter als dieser Überblick, etwa bei der Frage, welche Entscheidungen Anleger einer KI überlassen sollten und welche nicht. Die vollständige Folge gibt es hier.

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Offenlegung: Philipp Spreer ist Chief Product & Marketing Officer der Finanzen Gruppe, zu der Finanzen.net und der Broker Finanzen invest gehören. Simon Betschinger ist Gründer und Unternehmensinhaber von TraderFox. Auch TraderFox ist Teil der Gruppe. Die Aussagen der Gäste sind keine Anlageberatung.