Veröffentlicht am

Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr

Drei Euro hier, vier Euro da: Ordergebühren summieren sich auf über 130 Euro im Jahr. So senken Anleger ihre Depotkosten – einfach erklärt.

von
Broker-Anwendung: Mit einem Brokerwechsel können Anleger teils dreistellige Beträge im Jahre sparen.
Bildquelle: Xavier Lorenzo / Shutterstock.com

Mehr als 130 Euro im Jahr, freiwillig verschenkt: Das ist die Bilanz vieler Anleger, die ihren alten Broker einfach behalten. Der Wertpapierhandel ist bei vielen Anbietern längst gratis, trotzdem zahlen sie weiter – meist, ohne es zu merken, weil die Gebühren leise im Hintergrund abgebucht werden, Order für Order. Ein Depotwechsel beendet das in wenigen Minuten.

So viel kostet das klassische Modell

Klassische Direktbanken berechnen pro Wertpapierorder häufig einen Grundpreis von rund 4,95 Euro und nehmen zusätzlich 0,25 Prozent vom Kurswert. Bei sechs Orders à 3.500 Euro pro Jahr summiert sich das auf 82,20 Euro. Kommt ein ETF-Sparplan über 300 Euro monatlich hinzu, für den 1,5 Prozent der Rate fällig werden, sind es weitere rund 54 Euro. Unterm Strich also etwa 136 Euro jährlich – Börsenplatzentgelte noch nicht eingerechnet (siehe Tabelle unten).

Direktbank und Neobroker im Vergleich

Klassische Direktbank ☎️Neobroker 📱
Order (Beispiel 3.500 €)ca. 13,70 €0 bis 1 €
ETF-Sparplan (300 €/Monat)bis 4,50 € je Ausführungmeist kostenlos
Beispiel-Jahreskosten*ca. 136 €0 bis 6 €

*Sechs Einzelorders plus monatlicher Sparplan

In eigener Sache
Welcher Broker passt zu dir?
Die Konditionen haben wir übrigens alle recherchiert und in unserem großen Online-Broker-Vergleich zusammengetragen. Egal, ob Depotkosten, Handelsplätze, Sparplan-Angebot: In unserem Online-Broker-Vergleich findest du schnell den Anbieter, der zu deinen Bedürfnissen und deinem Budget passt.

Von den großen Neobrokern verlangen manche einen Euro je Order oder bieten gegen eine monatliche Gebühr von wenigen Euro eine Flatrate an. Sparpläne sind bei allen wesentlichen Neobrokern in der Regel kostenlos. Die Ersparnis gegenüber dem Beispiel oben liegt damit schnell bei mehr als 100 Euro pro Jahr. Handeln Anleger überwiegend kleine Beträge, solltem sie allerdings prüfen, ab welcher Ordergröße ein Anbieter wirklich gebührenfrei ist – Mindermengenzuschläge können den Vorteil bei Kleinstorders teilweise aufzehren.

In eigener Sache
Auf der Suche nach einem günstigen Broker?
Du willst ein Depot eröffnen oder den Broker wechseln? Dann eröffne dein Depot bei Finanzen invest¹, dem Broker von finanzen.net. Bei Finanzen invest investierst du ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) – und schon ab 1 Euro Sparrate vollkommen flexibel in tausende ETF-Sparpläne. Starte hier mit wenigen Klicks!

Was „gratis“ wirklich bedeutet

Kostenlos heißt nicht in jedem Fall kostenfrei. Kosten können im Spread liegen – der Spanne zwischen An- und Verkaufskurs eines Wertpapiers. Vor allem bei marktengen Werten oder außerhalb der Haupthandelszeiten kann diese Differenz spürbar an der Rendite zehren. Ein Orderpreis von null Euro ist also nur die halbe Wahrheit: Wer regelmäßig größere Beträge oder weniger gehandelte Papiere kauft, sollte auch auf den Kurs achten, zu dem die Order tatsächlich ausgeführt wird.

Mehr zum Thema lesen
Besonders Beliebt MSCI Emerging Markets-ETF
Grundlagen&amp;Einstieg
Aktien kaufen für Anfänger: Schritt-für-Schritt Anleitung
Jetzt lesen
ETF-Portfolio
Grundlagen&amp;Einstieg
Was sind ETFs? Exchange Traded Funds einfach erklärt!
Jetzt lesen
Silber kaufen
Grundlagen&amp;Einstieg
ETFs kaufen: So investierst du in deinen ersten ETF
Jetzt lesen

Worauf Anleger beim Wechsel achten solltest

Günstige Konditionen gehen oft mit einem eingeschränkten Angebot einher: Nicht jeder Anbieter führt alle Fonds, manche binden den Handel an einen bestimmten Börsenplatz. Lassen Anleger Guthaben auf dem Verrechnungskonto liegen, lohnt zudem ein Blick auf die Verzinsung – sie schwankt stark und fehlt bei einzelnen Anbietern ganz. Die gute Nachricht: Ein Depotübertrag zu einem neuen Anbieter ist in der Regel steuerneutral, solange sich der wirtschaftliche Eigentümer der Papiere nicht ändert.

Fazit

Der Gratis-Handel bleibt für die meisten Privatanleger ein klarer Vorteil – die Ersparnis gegenüber einer klassischen Direktbank kann über 130 Euro im Jahr betragen. Entscheidend ist, nicht nur auf die Ordergebühr von null Euro zu schauen, sondern auch auf Spreads, das handelbare Angebot und die Verzinsung. Wer mit dieser Perspektive das eigene Depot durchrechnet, erkennt schnell, ob sich ein Wechsel lohnt. Der Aufwand hält sich in Grenzen: Ein Depotwechsel ist heute meist in wenigen Schritten erledigt, viele Anbieter übernehmen den Übertrag der Wertpapiere auf Wunsch komplett.

Ratgeber-Newsletter

Hör auf zu raten.
Fang an zu wissen.

Beiträge und Empfehlungen zu Börse, Aktien und Krypto, die normalerweise hinter geschlossener Tür bleiben. 100 % kostenlos, direkt in Dein Postfach.

„Die besten Informationen waren schon immer denjenigen vorbehalten, die wussten, wo sie suchen müssen.“

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Bereits 35.421 Abonnenten vertrauen unseren Inhalten.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

1Hinweis: ‚Finanzen invest‘ ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

Weitere aktuelle News

Altersvorsorgedepot: Vorteile und Nachteile der Riester-Nachfolge, die Anleger kennen sollten

Bis zu 540 Euro Zulage und steuerfreie Ansparphase – doch das Altersvorsorgedepot hat Haken. Stärken und ...

Riester-Vertrag kündigen? Warum das über 10.000 Euro kostet

Wer seinen Riester-Vertrag kündigt, verliert schnell über 10.000 Euro. Wir erklären, warum Stilllegen oder Übertragen die ...

Altersvorsorgedepot: 100 Euro im Monat, 110.000 Euro nach 30 Jahren

36.000 Euro eingezahlt, 110.000 Euro im Depot: Die Rechnung zeigt, was Zulagen und Zinseszins aus 100 ...

Altersvorsorgedepot mit 55: Warum gerade Späteinsteiger am meisten profitieren

Mit 55 gibt es im Altersvorsorgedepot 33 Prozent Zulage. Ob es sich lohnt, entscheidet aber die ...

Altersvorsorgedepot: Nur wieder Abzocke, oder echte Alternative zur Riester-Rente?

Kein Garantiezwang, niedrigere Kosten, bis zu 540 Euro Zulage: Das Altersvorsorgedepot macht vieles besser als Riester. ...

Bitcoin Prognose 2030: Wie realistisch ist eine Million Dollar?

Bitcoin bei 1 Million Dollar? Wir rechnen nach: Kapitalbedarf, Gold-Vergleich, nötige Rendite und Risiken.