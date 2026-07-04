Bruchstückhandel: Warum er beim Online-Broker so wichtig ist

Lange entschied allein der Aktienkurs darüber, welche Anleger überhaupt mitspielen durften: Eine einzelne Aktie für mehrere Hundert Euro war für kleine Sparraten schlicht unerreichbar. Der Bruchstückhandel räumt diese Hürde komplett ab – und das verändert die Geldanlage grundlegender, als es zunächst klingt. Investiert wird heute ein Betrag, keine konkrete Stückzahl. Damit ist plötzlich jede Aktie und jeder ETF für jedes Budget zugänglich, vom breiten Welt-Index bis zur vierstelligen Einzelaktie. Für den Vermögensaufbau mit kleinen Beträgen ist das nichts weniger als ein Gamechanger.

So funktioniert der Bruchstückhandel

Statt einer starr definierten Stückzahl können Anleger den Betrag, den sie anlegen möchten, frei wählen. Reicht dieser nicht für einen ganzen Anteil der Aktie, landet eben ein Bruchteil davon im Depot – beispielsweise 0,4 oder 1,02 Anteile. Möglich wird das, weil der Broker viele Aufträge bündelt: Er ordert ganze Stücke am Markt und verteilt sie anschließend anteilig auf die einzelnen Sparer. Die folgende Grafik zeigt diesen Ablauf am Beispiel eines ETF-Sparplans (siehe Grafik 1).

Quelle: Mit AI-Unterstützung erstellte Infografik / finanzen.net Ratgeber

Aus 1.000 Euro gebündeltem Sparvolumen und einem Anteilspreis von 98 Euro werden rechnerisch 10,2041 Anteile. Der Broker kauft 11 ganze Stücke, verteilt die 10,2041 Anteile passgenau nach Sparrate auf die Anleger und behält den Rest von 0,7959 Anteilen. Sichtbar bleibt davon nichts Kompliziertes – im Depot steht nur, dass der volle Betrag investiert ist.

Mit und ohne Bruchstückhandel: ein Rechenbeispiel

Angenommen, jemand spart 100 Euro im Monat in eine Aktie, die einen Kurswert von 98 Euro aufweist.

Ohne Bruchstückhandel ❌ Mit Bruchstückhandel ✅ Anteil 98 €, Rate 100 € 1 Anteil (98 €), 2 € bleiben liegen 1,0204 Anteile, volle 100 € investiert Aktie 250 €, Rate 100 € Kauf nicht möglich 0,4 Anteile Liegengebliebener Rest pro Jahr 24 € 0 €

Zwei Euro im Monat klingen nach wenig. Über zehn Jahre werden daraus allerdings 240 Euro, die nie investiert wurden – plus die Rendite, die sie hätten erwirtschaften können. Wer sich einmal verschiedene Szenarien für das Investieren veranschaulichen möchte, kann das mit dem Zinseszinsrechner tun. Mit wenigen Klicks bekommen Anleger eine präzise Übersicht, wie sich Rendite, Kosten und Laufzeit auf ihre Anlage auswirken.

Übrigens: Speziell bei Aktien mit hohen Kurswerten wird die Summe der entgangenen Investition schnell größer, weil das Budget gar nicht erst für einen ganzen Anteil ausreicht. Für einen vollen Anteil des Lindt&Sprüngli Partizipationsscheins (ISIN: CH0010570767) bei einem derzeitigen Kurswert von mehr als 10.000 Euro müssten viele Anleger sicherlich lange sparen, bis die Summe zusammenkommt. Mit dem Bruchstückhandel sind sie dagegen von Anfang an dabei. Bei großen Brokern wie finanzen.net ZERO oder Trade Republic fallen Kosten von 1 Euro je Trade an. Der Kauf von Bruchstücken über einen Sparplan ist komplett gebührenfrei.

In eigener Sache

Welcher Broker hat das beste Angebot? Ob ein Broker den Bruchstückhandel anbietet, prüfst du am besten gleich in unserem großen und kontinuierlich aktualisierten Online-Broker-Vergleich. So informierst du dich umfassend über alle wesentlichen Anbieter und findest den Broker, der wirklich zu dir passt.

Warum Sparpläne der eigentliche Hebel sind

Den größten Effekt entfaltet der Bruchstückhandel im Sparplan. Hier wird die Rate automatisch und vollständig investiert – Monat für Monat, ohne dass ein Restbetrag zurückbleibt. Niemand muss warten, bis genug Geld für einen ganzen Anteil zusammengespart ist; das Kapital ist ab der ersten Ausführung zu 100 Prozent im Markt. Das verstärkt den Zinseszinseffekt und sorgt für einen sauberen Cost-Average-Effekt, weil wirklich jede Rate komplett arbeitet – und nicht ein Teil davon ungenutzt auf dem Verrechnungskonto schlummert. Was früher großen Vermögen vorbehalten war – breit gestreut und voll investiert anlegen –, gelingt so schon mit zweistelligen Monatsbeträgen.

Einfaches Beispiel: Wer per Sparplan 20 Euro im Monat in eine Aktie zu 100 Euro investiert, ist mit Bruchstückhandel sofort dabei – die vollen 20 Euro arbeiten ab der ersten Ausführung und profitieren von jedem Kursanstieg. Ohne diese Möglichkeit heißt es warten: Erst nach fünf Monaten sind die 100 Euro für einen ganzen Anteil zusammengespart, und das auch nur, wenn der Kurs in der Zwischenzeit stillhält. Steigt er, verschiebt sich der Einstieg weiter nach hinten – während das bereits investierte Pendant die Aufwärtsbewegung längst mitnimmt.

Übrigens: Wenn du einmal visualisieren möchtest, wie sich der Zinseszinseffekt auf deinen Vermögensaufbau auswirkt, dann nutz doch gleich unseren Zinseszins-Rechner. In wenigen Klicks kannst du verschiedene Szenarien durchrechnen und durchspielen. Probier´s einfach aus. Der Zinseszins-Rechner gehört wie viele weitere Tools zum kostenlosen Angebot von finanzen.net.

Was Anleger beachten sollten

Kostenlos ist der Bruchstückhandel nicht überall. Einzelne Bruchstückorders berechnen manche Broker mit einem kleinen Zuschlag, während Sparpläne in der Regel gebührenfrei laufen. Bruchstücke werden zudem häufig nur einmal täglich gebündelt ausgeführt – für langfristige Sparer kein Problem, für kurzfristige Trades schon. Und bei einem Depotwechsel lassen sich Bruchstücke meist nicht übertragen, sondern müssen vorher verkauft werden. Beispielsweise bei finanzen.net ZERO und Trade Republic sind Teilaktien auch außerhalb von Sparplänen handelbar – ein Vergleich der Konditionen lohnt sich also.

In eigener Sache

Auf der Suche nach einem günstigen Broker? Du willst ein Depot eröffnen oder den Broker wechseln? Dann starte dein Depot bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net. ZERO bietet den Bruchstückhandel an und du handelst Aktien, ETFs und Krypto beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!

Fazit: kleiner Betrag, voller Einsatz

Der Bruchstückhandel nimmt der Geldanlage die größte Einstiegshürde – den Preis einer ganzen Aktie. Für kleine Sparraten ist er ein echter Effizienzgewinn, weil jeder Euro investiert wird, statt ungenutzt liegenzubleiben. Wer langfristig und automatisiert Vermögen aufbauen will, kombiniert ihn am besten mit einem kostenlosen Sparplan und achtet bei der Brokerwahl auf die Konditionen.