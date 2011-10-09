Bundesanleihen vor EZB-Entscheid: 3,42 Prozent wie zuletzt 2011

Zehnjährige Bundesanleihen rentieren mit 3,42 Prozent – so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Was der EZB-Entscheid für Anleger bedeutet.
Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) rentieren zehnjährige Bundesanleihen mit rund 3,42 Prozent. Ein solches Niveau gab es zuletzt 2011. Am Mittwoch hatte die Rendite ein Mehrjahreshoch erreicht, am heutigen Donnerstagmorgen legte der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 121,40 Punkte zu – die Kurse erholten sich also leicht, nachdem sie tagelang unter Druck standen. Die Entscheidung des EZB-Rats wird um 14:15 Uhr veröffentlicht.
Auslöser des Renditeanstiegs ist die Rückkehr der Inflation. Im Euroraum kletterte die Teuerungsrate im August von 2,9 auf 3,3 Prozent, getrieben vor allem von Energiepreisen im Zuge der Eskalation im Nahen Osten. Die EZB hatte darauf am 11. Juni 2026 mit der ersten Zinserhöhung seit September 2023 reagiert und den Einlagensatz auf 2,25 Prozent angehoben, im Juli dann pausiert.
Für Donnerstag erwarten Volkswirte mehrheitlich einen weiteren Schritt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Eingepreist ist dieser Schritt weitgehend – entscheidend wird der Ausblick. Thomas Altmann von QC Partners verweist darauf, dass die Märkte derzeit von zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr ausgehen. Die Helaba rechnet dagegen nicht mit klaren Signalen, weil sich die Notenbank nicht vorab auf einen Zinspfad festlegt, sondern von Sitzung zu Sitzung entscheidet.
Die nominale Rendite ist nur die halbe Rechnung. Von 3,42 Prozent gehen Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag ab; ohne Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags bleiben rund 2,52 Prozent. Bei einer deutschen Inflationsrate von zuletzt 2,9 Prozent steht real damit ein leichtes Minus. Erst oberhalb von etwa 3,9 Prozent nominal würde eine zehnjährige Bundesanleihe bei dieser Teuerung nach Steuern real Ertrag abwerfen.
Anders sieht es aus, wenn die Inflation in den kommenden Jahren wieder Richtung des EZB-Ziels von 2 Prozent zurückkommt: Wer heute kauft und bis zur Endfälligkeit hält, sichert sich die 3,42 Prozent über die gesamte Laufzeit – unabhängig davon, wie sich die Kurse zwischenzeitlich entwickeln. Genau darin liegt der Reiz des aktuellen Niveaus. Grundlagen zum Kauf von Zinspapieren erklärt der Anleihen-Ratgeber.
David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, hält den Schritt am Donnerstag für möglicherweise letzten dieses Zyklus, sofern die Energiepreise nicht weiter steigen. Steigen die Bund-Renditen auf 3,5 Prozent, sieht er darin eine Gelegenheit, die Duration im Portfolio zu verlängern – also stärker auf lange Laufzeiten zu setzen, in Erwartung sinkender Renditen im Jahr 2027. Kurzfristige Schwankungen schließt er dabei ausdrücklich nicht aus.
Hinzu kommt ein struktureller Faktor: Versicherer und Pensionskassen finden bei Bundesanleihen wieder Renditen vor, die über viele Jahre nicht verfügbar waren. Gleichzeitig gelten die Papiere in geopolitisch unsicheren Zeiten weiterhin als sicherer Hafen.
Für Privatanleger war der direkte Kauf einzelner Anleihen lange eine Hürde: Die marktübliche Mindeststückelung liegt bei vielen Staats- und Unternehmensanleihen bei 1.000 Euro, bei manchen Titeln deutlich darüber. Trade Republic* führte im September 2023 nach eigenen Angaben als erster Broker in Europa den Handel mit echten Bruchteils-Anleihen ein. Seitdem lassen sich mehrere hundert Staats- und Unternehmensanleihen bereits ab einem Euro erwerben. Eine Orderprovision fällt nicht an, lediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro je Order. Beim Kauf zwischen zwei Kuponterminen kommen Stückzinsen hinzu.
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Wer das Risiko breiter streuen möchte, findet im Anleihen-ETF-Ratgeber einen Überblick über passiv gemanagte Rentenfonds. Laufzeit-ETFs, die Anleihen mit ähnlichem Fälligkeitsdatum bündeln, sind eine Zwischenlösung zwischen Einzelanleihe und klassischem Rentenfonds – sie sind allerdings jederzeit zum aktuellen Marktpreis handelbar und damit nicht mit Festgeld vergleichbar.
Der Zinsschritt selbst dürfte die Märkte kaum bewegen. Interessanter wird, wie deutlich die EZB die Tür für Dezember offenlässt und wie die neuen Projektionen für Inflation und Wachstum ausfallen. Steigen die Renditen weiter, verbessern sich die Einstiegskonditionen für Anleger, die planbare Erträge suchen – wer bereits investiert ist, sieht dagegen Kursverluste im Depot. Nach dem EZB-Termin richtet sich der Blick auf die US-Notenbank, die am kommenden Mittwoch entscheidet, sowie auf die US-Verbraucherpreise am Freitag.
Wie hoch ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen aktuell? Am 10. September 2026 lag sie bei rund 3,42 Prozent. Ein solches Niveau gab es zuletzt 2011, also vor rund 15 Jahren.
Was entscheidet die EZB am 10. September 2026? Der EZB-Rat entscheidet über die Leitzinsen. Volkswirte erwarten mehrheitlich eine Anhebung des Einlagensatzes von 2,25 auf 2,50 Prozent – es wäre die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Die Veröffentlichung erfolgt um 14:15 Uhr, die Pressekonferenz um 14:45 Uhr.
Sind Bundesanleihen bei 3,42 Prozent attraktiv? Nominal ja, real hängt es an der Inflation. Nach Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag bleiben rund 2,52 Prozent – bei 2,9 Prozent Teuerung ergibt das derzeit ein leichtes reales Minus. Sinkt die Inflation über die Laufzeit, dreht die Rechnung ins Plus.
Ab welchem Betrag kann man in Bundesanleihen investieren? Klassisch liegt die Mindeststückelung bei 1.000 Euro. Über Broker mit Bruchstückhandel, etwa Trade Republic, ist ein Einstieg bereits ab einem Euro möglich.
Was passiert mit meiner Anleihe, wenn die Zinsen weiter steigen? Der Kurs bestehender Anleihen fällt. Wer bis zur Endfälligkeit hält, bekommt den Nennwert plus Kupon und damit die beim Kauf fixierte Rendite – Kursschwankungen sind dann nur auf dem Papier relevant.
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