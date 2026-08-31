Der erste Schritt an die Börse fühlt sich oft riesig an – dabei ist er heute kleiner denn je. Schon mit 100 Euro, sogar mit einem einzigen, kannst du anfangen. Wir zeigen dir, warum die typischen Ängste kleiner sind, als sie wirken, und wie der Einstieg in drei einfachen Schritten gelingt.
Wenn du gerade ins Berufsleben startest, klingt „investieren“ schnell nach einer Sache für später, für Reiche oder für Leute, die sich stundenlang mit Kursen beschäftigen. Genau dieser Gedanke hält viele jahrelang vom Anfangen ab. Dabei ist die Wahrheit angenehm unspektakulär: Der Einstieg ist unkompliziert, günstig und mit kleinen Beträgen möglich. Und du bist damit in guter Gesellschaft – so viele Menschen wie nie legen inzwischen in Aktien und ETFs an, und besonders viele fangen jung damit an.
Für den Einstieg eignen sich vor allem günstige, einfach bedienbare Anbieter mit kostenlosen Sparplänen. Zwei in Deutschland weit verbreitete, kostengünstige Anbieter für den unkomplizierten Einstieg sind finanzen.net ZERO1 und Trade Republic*.
finanzen.net ZERO1 ist auf einen einfachen, günstigen Einstieg ausgelegt:
Trade Republic* bündelt Depot, Sparplan und Girokonto in einer App:
Beide sind per Smartphone in wenigen Minuten eingerichtet und für kleine Sparraten gut geeignet. Welcher Anbieter besser passt, ist vor allem Geschmackssache – und ehrlich gesagt weniger wichtig als die eigentliche Entscheidung: überhaupt anzufangen.
Damit der Einstieg auch langfristig entspannt bleibt, helfen ein paar einfache Grundsätze:
Sehr wenig. Viele Anbieter ermöglichen Sparpläne ab einem Euro. 100 Euro sind ein guter, unkomplizierter Start – du kannst die Rate später jederzeit erhöhen oder anpassen.
Ein ETF ist ein Fonds, der einen ganzen Markt abbildet, etwa einen weltweiten Aktienindex. Mit einem einzigen Kauf investierst du also gleichzeitig in viele hundert oder tausend Unternehmen. Das verteilt das Risiko und nimmt dir die Auswahl einzelner Aktien ab.
Mit einem Sparplan spielt der genaue Zeitpunkt eine viel kleinere Rolle, weil du regelmäßig und automatisch investierst. Wichtiger als der perfekte Moment ist die Zeit, die dein Geld insgesamt angelegt bleibt. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung.
Bei einem breit gestreuten, weltweiten ETF ist ein Totalverlust sehr unwahrscheinlich, weil dein Geld auf sehr viele Unternehmen verteilt ist – anders als bei einer einzelnen Aktie oder einer spekulativen Wette. Wertschwankungen und zwischenzeitliche Verluste gehören aber dazu. Deshalb gilt: nur Geld investieren, das du langfristig nicht benötigst.
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