Der erste Schritt an die Börse fühlt sich oft riesig an – dabei ist er heute kleiner denn je. Schon mit 100 Euro, sogar mit einem einzigen, kannst du anfangen. Wir zeigen dir, warum die typischen Ängste kleiner sind, als sie wirken, und wie der Einstieg in drei einfachen Schritten gelingt.

Der erste Schritt fühlt sich groß an – ist er aber nicht

Wenn du gerade ins Berufsleben startest, klingt „investieren“ schnell nach einer Sache für später, für Reiche oder für Leute, die sich stundenlang mit Kursen beschäftigen. Genau dieser Gedanke hält viele jahrelang vom Anfangen ab. Dabei ist die Wahrheit angenehm unspektakulär: Der Einstieg ist unkompliziert, günstig und mit kleinen Beträgen möglich. Und du bist damit in guter Gesellschaft – so viele Menschen wie nie legen inzwischen in Aktien und ETFs an, und besonders viele fangen jung damit an.

Die häufigsten Ängste – und was wirklich dahintersteckt

„Ich habe viel zu wenig Geld.“ Musst du nicht haben. Bei vielen Anbietern kannst du einen Sparplan schon ab einem Euro einrichten – wichtig ist nicht die Höhe, sondern der Anfang.

Musst du nicht haben. Bei vielen Anbietern kannst du einen Sparplan schon ab einem Euro einrichten – wichtig ist nicht die Höhe, sondern der Anfang. „Ich müsste mich super auskennen.“ Nein. Wer auf einen breit gestreuten ETF setzt, muss keine einzelnen Aktien auswählen und auch keine Kurse verfolgen. Genau das nimmt dir ein ETF ab.

Nein. Wer auf einen breit gestreuten ETF setzt, muss keine einzelnen Aktien auswählen und auch keine Kurse verfolgen. Genau das nimmt dir ein ETF ab. „Ich steige bestimmt zum falschen Zeitpunkt ein.“ Diese Sorge löst sich mit einem Sparplan fast von selbst: Weil du automatisch immer wieder kleine Beträge investierst, kaufst du mal bei höheren, mal bei niedrigeren Kursen – über die Zeit ergibt das einen Durchschnitt. Den perfekten Moment musst du gar nicht treffen.

Diese Sorge löst sich mit einem Sparplan fast von selbst: Weil du automatisch immer wieder kleine Beträge investierst, kaufst du mal bei höheren, mal bei niedrigeren Kursen – über die Zeit ergibt das einen Durchschnitt. Den perfekten Moment musst du gar nicht treffen. „Ich könnte alles verlieren.“ Ein breit gestreuter ETF verteilt dein Geld auf tausende Unternehmen weltweit. Dass die alle gleichzeitig wertlos werden, ist quasi ausgeschlossen. Kursschwankungen und zwischenzeitliche Verluste gehören dazu – ein Totalverlust wie bei einer einzelnen Wette droht bei breiter Streuung aber fast nicht.

Ein breit gestreuter ETF verteilt dein Geld auf tausende Unternehmen weltweit. Dass die alle gleichzeitig wertlos werden, ist quasi ausgeschlossen. Kursschwankungen und zwischenzeitliche Verluste gehören dazu – ein Totalverlust wie bei einer einzelnen Wette droht bei breiter Streuung aber fast nicht. „Das ist alles viel zu kompliziert.“ Die App-basierten Anbieter von heute haben den Einstieg stark vereinfacht. Depot eröffnen, Sparplan einrichten, fertig – der ganze Vorgang dauert oft nur wenige Minuten.

Die App-basierten Anbieter von heute haben den Einstieg stark vereinfacht. Depot eröffnen, Sparplan einrichten, fertig – der ganze Vorgang dauert oft nur wenige Minuten. „Was, wenn ich einen Fehler mache?“ Bei kleinen Beträgen sind Fehler günstig – und Teil des Lernens. Genau deshalb ist der Start mit 50 Euro so entspannt: Du sammelst Erfahrung, ohne viel zu riskieren.

In drei Schritten zu deinen ersten 100 Euro

Erst den Notgroschen, dann investieren. Lege dir vorher ein kleines Polster für Unvorhergesehenes zurück (Faustregel: einige Monatsausgaben auf einem Tagesgeld- oder Cash-Konto). Investiere nur Geld, das du auf absehbare Zeit nicht brauchst – denn am Kapitalmarkt solltest du langfristig denken. Ein Depot eröffnen. Dafür brauchst du ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Neobroker. Achte auf niedrige Kosten – kostenlose Depotführung und kostenlose Sparpläne sind heute Standard. Einen Sparplan einrichten und laufen lassen. Wähle einen breit gestreuten, weltweiten Aktien-ETF (also einen Fonds auf einen globalen Index) und richte einen monatlichen Sparplan ein – zum Beispiel mit deinen 100 Euro oder auch weniger. Danach passiert der Rest automatisch. Genau das ist das Schöne: Du musst dich nicht ständig kümmern.

Wo du starten kannst

Für den Einstieg eignen sich vor allem günstige, einfach bedienbare Anbieter mit kostenlosen Sparplänen. Zwei in Deutschland weit verbreitete, kostengünstige Anbieter für den unkomplizierten Einstieg sind beispielsweise finanzen.net ZERO1 und Trade Republic*. Weitere Anbieter findest du in unserem regelmäßig aktualisierten Online Broker Vergleich.

In eigener Sache Für den Einstieg: finanzen.net ZERO finanzen.net ZERO1 deckt mit seinem umfangreichen Angebot alle Bedürfnisse ab – vom ersten Investment bis zum aktiven Trading: Kostenlose ETF- und Aktien-Sparpläne schon ab 1 Euro – ideal für die ersten kleinen Schritte

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Guthabenzins aktuell 2,25 Prozent p. a. auf nicht investiertes Cash (variabel, an den EZB-Zins gekoppelt)

Saveback: 1 Prozent des Kartenumsatzes fließt automatisch in den Sparplan

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Beide sind per Smartphone in wenigen Minuten eingerichtet und für kleine Sparraten gut geeignet. Welcher Anbieter besser passt, ist vor allem Geschmackssache – und weniger wichtig als die eigentliche Entscheidung: überhaupt anzufangen.

So bleibst du entspannt

Damit der Einstieg auch langfristig entspannt bleibt, helfen ein paar einfache Grundsätze:

Denk in Jahren, nicht in Tagen. Kurse schwanken – das ist normal. Wer breit gestreut und langfristig anlegt, muss einzelne schlechte Wochen oder Monate nicht überbewerten.

Kurse schwanken – das ist normal. Wer breit gestreut und langfristig anlegt, muss einzelne schlechte Wochen oder Monate nicht überbewerten. Nicht in Panik verkaufen. Die meisten Fehler passieren, wenn Anleger bei fallenden Kursen nervös aussteigen. Ein Sparplan hilft, einfach dranzubleiben.

Die meisten Fehler passieren, wenn Anleger bei fallenden Kursen nervös aussteigen. Ein Sparplan hilft, einfach dranzubleiben. Nur Geld anlegen, das du nicht bald brauchst. Dann kannst du Schwankungen aussitzen, statt zum ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu müssen.

Dann kannst du Schwankungen aussitzen, statt zum ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu müssen. Kein Ergebnis ist garantiert. Historisch hat sich langfristiges, breit gestreutes Investieren oft ausgezahlt – eine Garantie für die Zukunft ist das aber nicht.

Häufige Fragen zum Einstieg

Wie viel Geld brauche ich, um anzufangen?

Sehr wenig. Viele Anbieter ermöglichen Sparpläne ab einem Euro. 100 Euro sind ein guter, unkomplizierter Start – du kannst die Rate später jederzeit erhöhen oder anpassen.

Was ist ein ETF – einfach erklärt?

Ein ETF ist ein Fonds, der einen ganzen Markt abbildet, etwa einen weltweiten Aktienindex. Mit einem einzigen Kauf investierst du also gleichzeitig in viele hundert oder tausend Unternehmen. Das verteilt das Risiko und nimmt dir die Auswahl einzelner Aktien ab.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

Mit einem Sparplan spielt der genaue Zeitpunkt eine viel kleinere Rolle, weil du regelmäßig und automatisch investierst. Wichtiger als der perfekte Moment ist die Zeit, die dein Geld insgesamt angelegt bleibt. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung.

Kann ich mein ganzes Geld verlieren?

Bei einem breit gestreuten, weltweiten ETF ist ein Totalverlust sehr unwahrscheinlich, weil dein Geld auf sehr viele Unternehmen verteilt ist – anders als bei einer einzelnen Aktie oder einer spekulativen Wette. Wertschwankungen und zwischenzeitliche Verluste gehören aber dazu. Deshalb gilt: nur Geld investieren, das du langfristig nicht benötigst.

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