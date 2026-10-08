Digitales Mietkautionskonto statt Bürgschaft: Welche Lösung für Mieter und Vermieter günstiger ist



Wer die Kaution aufbringen kann und länger in einer Wohnung bleibt, fährt mit einem verzinsten Mietkautionskonto in fast allen Fällen günstiger als mit einer Bürgschaft. Die Bürgschaft kostet dauerhaft rund drei bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr, ohne dass Du beim Auszug etwas zurückbekommst.

Ein digitales Kautionskonto wie das der Deutschen Mietkaution GmbH* ist dagegen kostenfrei, aktuell mit bis zu 2,0 Prozent verzinst und gibt die Kaution samt Zinsen am Ende an den Mieter zurück. Nur wer während des Umzugs dringend Liquidität braucht, kann mit der Bürgschaft kurzfristig besser fahren.

Kautionskonto und Bürgschaft im direkten Vergleich

Beide Modelle erfüllen denselben Zweck. Sie geben dem Vermieter eine Sicherheit für den Fall, dass am Ende des Mietverhältnisses Forderungen offen bleiben. Der Weg dorthin unterscheidet sich jedoch grundlegend, und damit auch die Kosten.

Beim Kautionskonto hinterlegt der Mieter das Geld einmalig, es bleibt sein Eigentum und wird verzinst.

Bei der Bürgschaft steht ein Dritter, meist eine Versicherung oder Bank, für die Summe gerade. Der Mieter zahlt dafür eine laufende Gebühr und legt selbst nichts an.

Kriterium Digitales Mietkautionskonto Kautionsbürgschaft Laufende Kosten Keine, Eröffnung und Führung kostenfrei Rund 3 bis 5 Prozent der Kautionssumme pro Jahr Verzinsung für den Mieter Ja, aktuell bis zu 2,0 Prozent, Zinsen stehen dem Mieter zu Keine, das Geld ist nicht angelegt Kapitalbindung beim Mieter Ja, die Kaution wird hinterlegt Nein, das Geld bleibt frei verfügbar Rückzahlung beim Auszug Kaution plus aufgelaufene Zinsen zurück Nichts zurück, gezahlte Beiträge sind verloren Sicherheit für den Vermieter Insolvenzfestes Treuhandkonto, Einlagensicherung bis 100.000 Euro Bürgschaftsurkunde eines Dritten, Bonität des Bürgen entscheidend Verwaltungsaufwand Gering, digitale Abwicklung und Dokumentation Gering für den Vermieter, laufende Zahlung beim Mieter

Quellen: Stiftung Warentest, Allianz, Angaben miet-kaution.de. Stand 2026.

Rechenbeispiel: So viel kostet die Bürgschaft wirklich

Die Kosten einer Bürgschaft wirken auf den ersten Blick klein, summieren sich über die Jahre aber deutlich. Anbieter verlangen laut Stiftung Warentest in der Regel drei bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr, die Allianz nennt etwa 4,4 Prozent. Diese Gebühr fällt jedes Jahr erneut an, solange das Mietverhältnis besteht, und ist nicht rückzahlbar.

Im folgenden Beispiel rechnen wir mit 4,5 Prozent pro Jahr und einer Mietdauer von fünf Jahren. Beim Kautionskonto entstehen im gleichen Zeitraum keine Kosten, stattdessen erhält der Mieter die aktuell bis zu 2,0 Prozent Zinsen.

Kaution Bürgschaft, 4,5 Prozent pro Jahr Kosten über 5 Jahre Kautionskonto, 5 Jahre 1.500 Euro 67,50 Euro 337,50 Euro 0 Euro Kosten, plus Zinsertrag 3.000 Euro 135 Euro 675 Euro 0 Euro Kosten, plus Zinsertrag 4.500 Euro 202,50 Euro 1.012,50 Euro 0 Euro Kosten, plus Zinsertrag

Bei einer Kaution von 3.000 Euro zahlt der Mieter über fünf Jahre also rund 675 Euro für die Bürgschaft und bekommt davon nichts zurück.

Beim Kautionskonto der Deutschen Mietkaution GmbH* bleibt die Summe erhalten und wird zusätzlich verzinst. Der Unterschied liegt damit nicht nur bei den gesparten Gebühren, sondern auch beim entgangenen Zinsertrag der Bürgschaft.

Rechtliche Grundlagen

Für die Anlage der Kaution gibt der Gesetzgeber einen klaren Rahmen vor. Nach Paragraf 551 BGB darf die Mietsicherheit bei Wohnraum höchstens drei Nettokaltmieten betragen. Der Mieter hat außerdem das Recht, die Kaution in drei gleichen Monatsraten zu zahlen, die erste Rate zu Beginn des Mietverhältnisses.

Zentral ist die Pflicht zur getrennten Anlage. Der Vermieter muss die Kaution getrennt von seinem eigenen Vermögen und insolvenzfest anlegen. Das schützt den Mieter, denn bei einer Insolvenz des Vermieters gehört die Kaution nicht zur Insolvenzmasse. Die Zinsen aus dieser Anlage stehen dem Mieter zu und erhöhen die Sicherheit. Beim Auszug muss der Vermieter abrechnen. Als Faustregel gilt eine Frist von etwa sechs Monaten, in besonderen Fällen etwa bei offener Betriebskostenabrechnung kann sie länger sein.

Genau an dieser getrennten, insolvenzfesten Anlage scheitern viele private Vermieter in der Praxis. Ein digitales Kautionskonto nimmt ihnen diese Pflicht ab, weil die Trennung technisch von vornherein eingebaut ist.

Warum die digitale Verwaltung besonders für Vermieter zählt

Der Kostenvergleich betrifft vor allem den Mieter. Der zweite große Vorteil des digitalen Kautionskontos liegt beim Vermieter, und zwar bei der Verwaltung. Wer nur eine Wohnung vermietet, unterschätzt den Aufwand leicht.

Konto getrennt führen, Eingang bestätigen, Bescheinigungen ausstellen, beim Auszug korrekt abrechnen. Wer mehrere Objekte hält, multipliziert diesen Aufwand mit jeder Einheit.

Digital gelöst, profitieren drei Gruppen besonders:

Private Vermieter sichern sich die rechtssichere Trennung nach Paragraf 551 BGB, ohne selbst ein Treuhandkonto einrichten zu müssen.

Mehrfachvermieter behalten über ein zentrales Dashboard den Überblick über alle Kautionen und Fristen an einer Stelle.

Hausverwaltungen reduzieren den manuellen Aufwand pro Mietverhältnis und dokumentieren jede Einzahlung nachvollziehbar.

Die Deutschen Mietkaution GmbH* wickelt diesen Prozess vollständig digital ab. Der Vermieter gibt die E-Mail-Adresse des Mieters und die Kautionssumme an, das Ident-Verfahren und die Einzahlungsbestätigung laufen automatisch.

Sobald die Kaution rechtssicher eingegangen ist, erhält der Vermieter eine Bestätigung in Echtzeit, das manuelle Prüfen von Kontoauszügen vor der Schlüsselübergabe entfällt.

Als beliebte Lösung lässt sich das Angebot der Deutschen Mietkaution GmbH* durchaus einordnen. Das Konto ist für Mieter und Vermieter kostenfrei, Eröffnung, Führung sowie Ein- und Auszahlungen kosten nichts. Die Kaution liegt auf einem insolvenzfesten Treuhandkonto bei der Baader Bank als Partnerbank und ist über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt.

Für den Mieter ist die Verzinsung entscheidend. Aktuell werden bis zu 2,0 Prozent gezahlt, garantiert ist eine Mindestverzinsung, die laufende Verzinsung orientiert sich am Marktniveau und kann sich ändern. Damit fließen die Zinsen wieder dorthin, wo sie laut Gesetz hingehören, nämlich zum Mieter.

Für den Vermieter zählt vor allem die rechtssichere, digitale Abwicklung ohne eigenen Verwaltungsaufwand. Das Modell adressiert damit beide Seiten des Marktes gleichzeitig statt nur eine.

Fazit

Für die meisten Mietverhältnisse ist das verzinste Kautionskonto die Wahl. Die Bürgschaft kostet dauerhaft Geld und bringt beim Auszug keine Rückzahlung, das Kautionskonto verursacht keine Gebühren und erhält die Kaution samt Zinsen. Nur wer die Kaution kurzfristig nicht aufbringen kann und Liquidität braucht, findet in der Bürgschaft einen Ausweg, zahlt dafür aber über die Jahre drauf.

Wer die Wahl hat, sollte die Kaution als das behandeln, was sie ist, nämlich gebundenes Geld über mehrere Jahre, das im richtigen Konto für den Mieter arbeitet statt still an Wert zu verlieren.

Häufige Fragen (FAQ)

Ist ein Mietkautionskonto oder eine Bürgschaft günstiger?

In den meisten Fällen das Kautionskonto. Die Bürgschaft kostet laufend rund drei bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr, ohne Rückzahlung beim Auszug. Das Kautionskonto ist kostenfrei und wird verzinst. Nur bei fehlender Liquidität während des Umzugs kann die Bürgschaft kurzfristig sinnvoll sein.

Wem stehen die Zinsen auf die Kaution zu?

Dem Mieter. Nach Paragraf 551 BGB muss die Kaution verzinslich und getrennt vom Vermögen des Vermieters angelegt werden. Beim Auszug erhält der Mieter die Kaution plus aufgelaufene Zinsen zurück, sofern keine berechtigten Ansprüche offen sind.

Ist die Kaution auf einem digitalen Kautionskonto sicher?

Ja. Bei der Deutschen Mietkaution GmbH liegt das Geld auf einem insolvenzfesten Treuhandkonto bei der Baader Bank und ist über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt. Die Trennung nach Paragraf 551 BGB ist eingebaut.

Bekomme ich die Kosten einer Bürgschaft beim Auszug zurück?

Nein. Die jährlichen Beiträge für eine Bürgschaft sind laufende Kosten und werden nicht erstattet. Anders als bei einer hinterlegten Kaution gibt es beim Auszug nichts zurück.

Lohnt sich das digitale Konto auch für Vermieter mit mehreren Wohnungen?

Gerade dann. Mehrfachvermieter und Hausverwaltungen verwalten alle Kautionen und Fristen zentral über ein Dashboard und sparen den manuellen Aufwand pro Mietverhältnis, während die rechtssichere Trennung automatisch gewährleistet ist.