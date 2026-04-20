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Darauf haben Dividenden-Anleger gewartet: Dieser neue ETF ersetzt drei auf einen Schlag

Cashflow: Mit dem neuen L&G ETF jeden Monat Dividenden kassieren. Bildquelle: CrungChingPixs/Shutterstock
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Ein ETF. Zwölf Ausschüttungen im Jahr. Kein Covered-Call-Trick, sondern echte Dividendenaktien mit Qualitätsfilter. Genau rechtzeitig zur Dividendensaison.

Wer als Dividendenanleger jeden Monat Ausschüttungen auf dem Konto sehen wollte, brauchte bisher mindestens drei ETFs – sauber aufeinander abgestimmt nach Ausschüttungsmonaten. Seit Anfang 2026 geht das einfacher: Der L&G Global Quality Dividends UCITS ETF (ISIN: IE0005AJA0P1) schüttet monatlich aus und setzt dabei nicht auf Covered Calls oder Anleihen, sondern auf klassische Dividendenaktien mit Qualitätsfilter.

Warum die monatliche Ausschüttung so gefragt ist

In Dividenden-Communities ist das Thema seit Jahren ein Dauerbrenner: Drei ETFs kombinieren, damit jeden Monat ein Zusatzeinkommen fließt – etwa ein Vanguard-Produkt für Januar/April/Juli/Oktober, einen SPDR für Februar/Mai/August/November und einen iShares-ETF für die restlichen Monate. Das funktioniert, bedeutet aber Mehraufwand bei Rebalancing, Steuererklärung und Sparplanverwaltung. Der L&G-ETF vereinfacht diese Strategie in mehrerlei Hinsicht. Übrigens: Wir stellen die Jeden-Monat-Dividenden-Strategie in einem eigenen Ratgeber-Artikel vor.

Was im ETF steckt

Der ETF bildet den FTSE Developed All Cap Dividend Growth Index ab. Anders als viele anderen Dividenden-ETFs, die vor allem auf hohe aktuelle Renditen setzen, filtert dieser Index vierstufig: Unternehmen müssen ein positives Dividendenwachstum über zehn Jahre nachweisen, zukunftsgerichtete Dividendenerwartungen erfüllen, solide Qualitätskennzahlen liefern und dürfen kein negatives Eigenkapital aufweisen. Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Besonders interessant ist die Gleichgewichtung über Marktkapitalisierungen hinweg. Während andere Dividenden-ETFs oft von wenigen Large Caps dominiert werden, machen die zehn größten Positionen hier nur rund 3,2 % des Portfolios aus. Small und Mid Caps sind bewusst einbezogen – das sorgt für echte Diversifikation abseits der üblichen Verdächtige

UnternehmenBrancheLandGewicht
1Equinor ASAEnergieNorwegen0,24 %
2Norsk Hydro ASAGrundmaterialienNorwegen0,24 %
3Murata Manufacturing Co. Ltd.TechnologieJapan0,23 %
4Evercore Inc Class AFinanzenUSA0,22 %
5Lenovo Group LimitedTechnologieChina/HK0,22 %
6Citigroup Inc.FinanzenUSA0,22 %
7BE Semiconductor Industries NVTechnologieNiederlande0,22 %
8TMX Group LtdFinanzenKanada0,22 %
9Samsung Life Insurance Co. Ltd.FinanzenSüdkorea0,22 %
10Santos LimitedEnergieAustralien0,22 %

Die erste Ausschüttung: Was lässt sich hochrechnen?

Die erste Dividende gab es im Februar 2026: 0,0353 USD je Anteil bei einem Kurs von damals rund 10,77 USD. Hochgerechnet auf zwölf Monate ergäbe das eine jährliche Ausschüttung von circa 0,42 USD – eine Dividendenrendite von knapp 3,9 %. Zum Vergleich: Der beliebte Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF kommt auf eine Ausschüttungsrendite von etwa 3,2 bis 3,5 %. Allerdings ist Vorsicht geboten – eine einzelne Monatszahlung auf ein ganzes Jahr hochzurechnen, ist optimistisch. Realistischer wird das Bild nach sechs bis zwölf Monaten Ausschüttungshistorie.

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Was Anleger im Blick behalten sollten

Zwei Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens: Das Fondsvolumen liegt aktuell bei knapp 100 Millionen Euro. Damit ist der ETF noch noch vergleichsweise klein, auch wenn ein kritisches Volumen mit der 100-Millionen-Euro-Marke erreicht wurde. Zweitens: Die TER ist mit 0,25 % fair, liegt aber leicht über manchen Konkurrenzprodukten wie dem Vanguard High Dividend Yield (0,29 %) und deutlich unter aktiv gemanagten Dividendenfonds.

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Für wen sich der ETF eignet

Ein konkretes Beispiel: Ein Anleger hat 80.000 Euro in Dividenden-ETFs investiert und nutzt dieses Portfolio als Zusatzeinkommen. Bisher ist das Geld auf drei ETFs verteilt, um monatlich Ausschüttungen zu erhalten. Mit dem L&G-Produkt lässt sich das Setup vereinfachen – ein ETF, ein Sparplan, monatlich Cashflow. Bei einer angenommenen Rendite von 3,9 % wären das rund 260 Euro brutto im Monat aus einem einzigen Produkt.

Einordnung

Der L&G Global Quality Dividends ETF trifft einen Nerv. Monatliche Ausschüttung, globale Streuung, Qualitätsfilter statt reiner Renditejagd – das Konzept stimmt. Ob sich das Produkt langfristig durchsetzt, hängt vor allem davon ab, wie schnell das Fondsvolumen wächst. Wer früh einsteigt, sollte diese Entwicklung beobachten. Die Sparplanfähigkeit bei ersten Brokern wie finanzen.net ZERO ist bereits gegeben, weitere dürften folgen.

 

 

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